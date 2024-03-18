Легион "Свобода России" обнародовал потери оккупантов в Белгородской и Курской областях: 613 убитыми, 829 ранеными. ИНФОГРАФИКА
Воины Легиона "Свобода России" рассказали, что на территории Курской и Белгородской областей удалось взять в плен 27 российских военных.
Об этом бойцы Легиона сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике. Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, которые стали бессмысленными жертвами больных путинских амбиций", - говорится в сообщении.
Так, к утру 18 марта потери армии России в приграничье составили: 613 убитыми, 829 ранеными, еще 27 человек попали в плен.
Было уничтожено 7 танков, 20 БМП, 6 гаубиц Д-30, 4 бронетранспортера, четыре миномета, 2 противотанковых орудия "Рапира", 2 самоходных артиллерийских установки "Мста-С", 2 беспилотника Zala, одна реактивная система "Град", противотанковый гранатомет, станция радиоэлектронной борьбы, ретранслятор, 2 бронемашины, 2 экскаватора, 57 автомобилей и комплекс наблюдения "Муром".
Выведено из строя:
- 1 танк Т-80ПВМ;
- 1 танк Т-72;
- 1 БМП;
- 1 БМ 21 "Град";
- 2 МТ-ЛБ;
- 1 МСТА-Б;
- 1 ТОС-2;
- 1 БМ 21 "Град";
- 1 2С1 "Гвоздика";
- 1 станция РЭБ;
- 1 бронированный автомобиль;
- 20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой).
Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в н.п. Горьковский и т.д.
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Там і малювати можна…
а оцей легіон, навіть до бєлгорода не дійшов.
в чому сенс, я не розумію.
Ви є прикладом, для отих, що в чергах, імітували «волевиявлення» в камері таборів ГУЛАГУ2 від прутіна!!
Смерть, воєнному злочинцю прутіну! Слава Україні та РДК
Ех , якби їх було , хоча б - одна повноцінна бригада . Щоб зайшли в Бєлгород , як пригожин у Ростов в минулому році .
звідки, там, взагалі, стільки кацапських вояк?
А вражеские потери там можно объяснить довольно мощной огневой поддержкой с нашей стороны. Арта там несколько дней беспрерывно по московитам била.
А може подумали що то - "хахляцкая правакация"?
"Їде поїзд Москва-Кисловодськ На нижніх полицях купе - мамо з дочкою років 17 На верхній полиці грузин хропе Мама вирішила з дочкою поговорить на тему сексуальної "просвіти" Дочка каже:
- Мама! Если бы я знала что лишение девственности - это так больно - ябы девочкой оставалась!
- Дура ты! Девственность - ерунда Вот рожать - это действительно больно!
Поперла суперечка
Грузин прокинувся Вертівся вертівся а потім питає маму:
- Слюшяй дарагая! Тэбе када-ныбуть вэслом па яйцам били?"
Те ж саме й у тебе! Я пишу що обстрілювать північне прикордоння України почали ще влітку 2022 року - а ти мені торочиш що виною в цьому - РДК А вони перший рейд здійснили лише торік Я тобі пишу про частину прикордоння яке мені відоме - Чернігівське - а ти мені про "два райони Сумщини Я розумію - що "своє болить болячіше" - але ж ти читай що пишуть а не те що тебе особисто зачіпає! Бо обстрілюють і сумчан і чернігівців однаково І ДРГ так само ходять Але ти ніяк з свого "хутора" виглянуть не можеш!