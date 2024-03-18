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Новости Война
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Легион "Свобода России" обнародовал потери оккупантов в Белгородской и Курской областях: 613 убитыми, 829 ранеными. ИНФОГРАФИКА

свобода,росії,легіон

Воины Легиона "Свобода России" рассказали, что на территории Курской и Белгородской областей удалось взять в плен 27 российских военных.

Об этом бойцы Легиона сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике. Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, которые стали бессмысленными жертвами больных путинских амбиций", - говорится в сообщении.

Так, к утру 18 марта потери армии России в приграничье составили: 613 убитыми, 829 ранеными, еще 27 человек попали в плен.

Было уничтожено 7 танков, 20 БМП, 6 гаубиц Д-30, 4 бронетранспортера, четыре миномета, 2 противотанковых орудия "Рапира", 2 самоходных артиллерийских установки "Мста-С", 2 беспилотника Zala, одна реактивная система "Град", противотанковый гранатомет, станция радиоэлектронной борьбы, ретранслятор, 2 бронемашины, 2 экскаватора, 57 автомобилей и комплекс наблюдения "Муром".

Читайте также: "Сибирский батальон" и РДК подняли свои знамена в с. Козинка Белгородской области: "Вскоре - во всех городах и селах". ФОТО

Выведено из строя:

  • 1 танк Т-80ПВМ;
  • 1 танк Т-72;
  • 1 БМП;
  • 1 БМ 21 "Град";
  • 2 МТ-ЛБ;
  • 1 МСТА-Б;
  • 1 ТОС-2;
  • 1 БМ 21 "Град";
  • 1 2С1 "Гвоздика";
  • 1 станция РЭБ;
  • 1 бронированный автомобиль;
  • 20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой).

Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в н.п. Горьковский и т.д.

Легіон Свобода Росії

Легіон Свобода Росії
Легіон Свобода Росії

Автор: 

россия (96184) Белгород (457) Курск (1145) Легион Свобода России (57)


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Топ комментарии
+39
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18.03.2024 11:45 Ответить
+24
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18.03.2024 12:07 Ответить
+23
скільки би вони там насправді вбили та покалічили кацапів - неважливо. нам навіть один дохлий кацап в плюс.
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18.03.2024 11:46 Ответить
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18.03.2024 11:45 Ответить
ніякої дилеми: територія БНР - історичні українські землі.
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18.03.2024 11:47 Ответить
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18.03.2024 12:07 Ответить
Що це за БНР ? Папуг на ім'я Кеша пруд пруди ? Залишаймося розумними та свідомими на відміну від папуг.
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18.03.2024 13:17 Ответить
Бі́лгород (Україна) 1918.
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18.03.2024 19:30 Ответить
скільки би вони там насправді вбили та покалічили кацапів - неважливо. нам навіть один дохлий кацап в плюс.
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18.03.2024 11:46 Ответить
NKKM: Number of Killed Katsaps Matter!
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18.03.2024 13:07 Ответить
А ця інфа увійшла до звіту Генштаба, чи то - окремий список?
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18.03.2024 11:46 Ответить
А вам для кого це треба??
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18.03.2024 11:52 Ответить
Звісно що для себе. А вас це бентежить?
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18.03.2024 11:56 Ответить
Реальна опозиція прийшла проголосувати.
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18.03.2024 11:46 Ответить
кацапи - такі кацапи
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18.03.2024 11:46 Ответить
Тобто за день більше, ніж вся Українська Армія.
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18.03.2024 11:47 Ответить
там же написано, що за період 12.03 - 18.03, тобто за тиждень.
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18.03.2024 11:49 Ответить
Дійсно...по сотні в день виходить...
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18.03.2024 11:52 Ответить
Читайте старі підшивки Мурзилки.
Там і малювати можна…
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18.03.2024 11:51 Ответить
- 1500 небоєздатних кацапів+техніка=гарний результат за кілька днів + паніка на болотах!!!
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18.03.2024 11:48 Ответить
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18.03.2024 11:48 Ответить
оце, марш прригожина на москву, за дві доби. вбито купа кацапів, збита купа самолів та вертолів.
а оцей легіон, навіть до бєлгорода не дійшов.
в чому сенс, я не розумію.
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18.03.2024 11:50 Ответить
ВПК Вагнер більше (вдесятеро) РДК. Це ясно ?
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18.03.2024 11:58 Ответить
а скільки в рдк?
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18.03.2024 12:05 Ответить
Вдесятеро менше.
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18.03.2024 12:13 Ответить
підозрюю, ви завищуєте
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18.03.2024 12:47 Ответить
Це як казати! І як оцінювати кількість ВПК вагнер.
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18.03.2024 13:19 Ответить
👍😁
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18.03.2024 17:04 Ответить
Головне підтримка їхнього народонасєлєнія,інакше це буде пшик, ...прігожіна і його банду скажу так,не явно підтримували,але і не мішали просуванню на мацкву.
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18.03.2024 11:52 Ответить
Велика робота, робиться ПОСТУПОВО! Молодці !! Вітаємо!
Ви є прикладом, для отих, що в чергах, імітували «волевиявлення» в камері таборів ГУЛАГУ2 від прутіна!!
Смерть, воєнному злочинцю прутіну! Слава Україні та РДК
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18.03.2024 11:49 Ответить
Вірите в це ?
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18.03.2024 11:50 Ответить
Не зрозуміло, з якими саме підрозділами російської армії вони воювали.
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18.03.2024 11:55 Ответить
Солдатики строковики, прикордонники, росгвардія.
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18.03.2024 12:02 Ответить
Дуже добре! Дякую!
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18.03.2024 11:50 Ответить
Молодці звісно . !!
Ех , якби їх було , хоча б - одна повноцінна бригада . Щоб зайшли в Бєлгород , як пригожин у Ростов в минулому році .
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18.03.2024 11:52 Ответить
Херасе количество дохлых кацапоидов. Они что там весь Белгород вырезали. Или запятую не там поставили?
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18.03.2024 11:52 Ответить
100 дохлих кацапів за день - це щось нереальне?
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18.03.2024 11:59 Ответить
при м'ясних штурмах авдіїївки так і було. а ось при звільнені тьоткіно, не впевнений!
звідки, там, взагалі, стільки кацапських вояк?
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18.03.2024 12:22 Ответить
Нагнали. Було ж повідомлення що срусгвардію підігнали.
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18.03.2024 14:27 Ответить
Щось сумнівно. Для таких втрат там мають бути пекельні бої
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18.03.2024 11:53 Ответить
Це цілком можливо у перші дні атаки - "ефект несподіванки" А кацапи як завжди - "в расслабоне" були Та й били скоріш всього "срочников" - прямо у розташуванні в/ч І техніку можливо частково побили та затрофеїли також там Далі такого не буде Скоріш всього - пройдуть рейдом по тилах і вийдуть на територію України Для нас головне там - "наробить шарварку" Щоб вони там заметалися та почали "дірки латать"
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18.03.2024 12:07 Ответить
Вряд ли там был эффект неожиданности. Еще за 2-3 дня в наших прикордонных селах знали, что будет какая то заворушка и массово выезжали. А на встречу к границе двигались колонны наших войск. Не могла этого не видеть и не знать москальская разведка, там дроны все время висят, да и стукачи наверняка есть.

А вражеские потери там можно объяснить довольно мощной огневой поддержкой с нашей стороны. Арта там несколько дней беспрерывно по московитам била.
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18.03.2024 12:29 Ответить
Ви погано розумієтесь в касапах. В них зима несподівано наступає щороку.
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18.03.2024 14:35 Ответить
Несподівано і зненацька - Російські добровольці попередили, що сьогодні, 15 березня, завдадуть масованого удару по військових об'єктах у Бєлгороді і закликали місцевих жителів сховатися на час атаки.
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18.03.2024 12:32 Ответить
Так кацапи ж впевнені що їх "не за что" ! Та й про "русские" "Авось" та "Хусім" не забувай!
А може подумали що то - "хахляцкая правакация"?
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18.03.2024 13:06 Ответить
Створюється позитивний образ росіянина.
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18.03.2024 11:58 Ответить
У легіона "Свобода роZії" в таких епічних баталіях потєрь_нєт?
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18.03.2024 12:02 Ответить
Є Алла . До речі , від вас я не очікувала цинізм до хлопців , які постійно на нулю Бахмут, Авдіївка пліч о пліч з Азовом , 72 гою, 110 тою...
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18.03.2024 12:58 Ответить
Дуже погано , що ви не цікавитесь , де вони воюють До речі ДРК початок має в "ДУК " більшість воювала саме в легендарному "ДУК " з2014 року .І мій загиблий в 2017 році друг з позивним Гайдамака ( Дімітров Михайло ) разом з росіянами ,захищав пліч о пліч в ДУК Україну з 2014 року до своєї загибелі .
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18.03.2024 13:52 Ответить
РДК --правка !
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18.03.2024 13:53 Ответить
Якщо це правда ,то це мінус одна мотострілецька бригада у орди.
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18.03.2024 12:03 Ответить
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18.03.2024 12:07 Ответить
Це навіть не ІПСО,це повна...,накого це розраховано.
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18.03.2024 12:10 Ответить
Та навіть на фронті нема на напрямку таких втрат кацапні. Ну от навіщо цей звіз..ж. Оживився в поганому сенсі кордон, вже неможливо жити в прикордонних сілах, бо русня зносить їх Кабами, артилерією, ракетами, шахідами. Дістається Ахтирці, Шосткі, Тростянцю, Сумам. Час покаже, що дала така акція, але не зачаровуйтесь її суперрезультативністю, якщо почнуть массово виїздити люди, то результат навряд чи буде добрий. Тримаймося далі...
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18.03.2024 12:31 Ответить
Вони били по Сумщині і до рейду.дуже багато заходило дрг влітку та восени так що рейд ЛСР -це відповідь.
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18.03.2024 12:58 Ответить
Не стогни! ******** прикордоння вже більше року - і тоді не було ніяких "легіонерів"
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18.03.2024 13:08 Ответить
Є ********** - гатять. Немає - мовчать. Але враження, що вони тренують свої підрозділи саме у такий спосіб і там, де почуваються у безпеці.
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18.03.2024 13:38 Ответить
"********" останній тиждень не тим і не так і зона обстрілу від кордону стала в 4 рази довшою але щось пояснити людям які тут не живуть і вірять в ці казки є марною справою.
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18.03.2024 14:34 Ответить
Я теж "не розумію"? У мене повно знайомих у прикордонні Гомельщини та Брянщини! А обстріли посилилися з-за того щоб ми тримали резерви на півночі та не перекидали на південь та схід!
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18.03.2024 14:56 Ответить
Обстріли ЗНАЧНО посилились в Сумській області після заходу РДК. Сусідніх прикордонних районів Харківської області немає в зведеннях ГШ. До чого тут знайомі на півночі, приїздіть, Вам тут бабусі 80-літні розкажуть що й до чого, вони все розуміють на відміну від коментаторів які не бачили ні війни ні окупації.
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18.03.2024 15:08 Ответить
"Знавцю"! Я дивлюся - у когось у очах темніє і не видно що опонентом написано? З яких це пір Сумщина з Гомельщиною межує? Так - окупації я не бачив Але місяць у блокаді та під обстрілами посидів І вбитих та поранених набачився І друзів багатьох втратив! Так що не треба переді мною "тільник на грудях рвать" - ми теж не на Лазурному березі останні два роки перебуваємо!
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18.03.2024 15:20 Ответить
Я написав про сусідні західні прикордонні райони Харківської області які не обстрілюються. Вам нічого написати так починаєте додумувати мені текст. А про обстріли - це лотерея а ось окупація та ще донецькими виродками- це так і тому у мене 26.3.22 почався "лазурний берег" (після визволення) і жили якось в розбитому містечку (вік уже ) так з'явилися "легіонери" від яких весь інет в радощах.
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18.03.2024 16:09 Ответить
Знаєш - ти мені анекдот нагадуєш старенький:
"Їде поїзд Москва-Кисловодськ На нижніх полицях купе - мамо з дочкою років 17 На верхній полиці грузин хропе Мама вирішила з дочкою поговорить на тему сексуальної "просвіти" Дочка каже:
- Мама! Если бы я знала что лишение девственности - это так больно - ябы девочкой оставалась!
- Дура ты! Девственность - ерунда Вот рожать - это действительно больно!
Поперла суперечка
Грузин прокинувся Вертівся вертівся а потім питає маму:
- Слюшяй дарагая! Тэбе када-ныбуть вэслом па яйцам били?"
Те ж саме й у тебе! Я пишу що обстрілювать північне прикордоння України почали ще влітку 2022 року - а ти мені торочиш що виною в цьому - РДК А вони перший рейд здійснили лише торік Я тобі пишу про частину прикордоння яке мені відоме - Чернігівське - а ти мені про "два райони Сумщини Я розумію - що "своє болить болячіше" - але ж ти читай що пишуть а не те що тебе особисто зачіпає! Бо обстрілюють і сумчан і чернігівців однаково І ДРГ так само ходять Але ти ніяк з свого "хутора" виглянуть не можеш!
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18.03.2024 16:26 Ответить
Я не писав ні про які два района Сумщини!!! Звідки Ви берете у моєму тексті то якусь Гомельщину то якісь два района Сумщини. Що з Вами, перечитайте діалог і не пишіть ахінеї. Все.
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18.03.2024 16:33 Ответить
"Ахінею" пишеш саме ти! Бо сам не знаєш про що дряпаєш Виходить - як у кацапському прислів"ї: "Кто - в лес... А кто - по дрова..."
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18.03.2024 18:41 Ответить
На війні отут стріляємо, а там не будемо не буває. Хочеш жити спокійніше, забирай речі й уїжджай глибше у тил. А взагалі, РДК та ЛСР - не причина обстрілів. Ворог звісно б'є "по базам хвашистів", у яких живуть саме мирні громадяни. РДК та ЛСР - це ж "найманці НАТО". Тому від ворога сподіватись на розумні дії марна справа. Маємо те, що маємо. А щоб не страждати, треба евакуюватись. Залишите все - велика втрата. Але воно не варте вашого життя, яке вам Бог дав лише раз.
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18.03.2024 13:36 Ответить
Молодці,якщо правда.
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18.03.2024 12:31 Ответить
в сутки
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18.03.2024 12:37 Ответить
Це походу словесний баттл між МО Свинособакії і РДК - у кого намальовані цифри більші чи довші?)))
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18.03.2024 12:51 Ответить
Хорошие цифры. Хотелось бы конечно хоть одну фотографию увидеть, в подтверждение. Ну, наверное не до того им было.
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18.03.2024 14:00 Ответить
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!
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18.03.2024 18:05 Ответить
 
 