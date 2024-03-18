Кабмин одобрил план Ukraine Facility для получения 50 млрд евро от ЕС

Кабинет Министров принял план для Ukraine Facility – инструмента, предусматривающего возможность получения Украиной в 2024-2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство приняло План для Ukraine Facility. Он является основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, рассчитанной на 4 года и имеющей общий объем 50 млрд евро", - говорится в сообщении.

По словам премьера, план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

"Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных сферах: от энергетики до аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления - такие как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция.

План разрабатывался совместно с европейскими партнерами, чтобы усилить нашу страну и приблизить членство в ЕС. В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации реформ Плана для Ukraine Facility, Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году", - сказал Шмыгаль.

Ukraine Facility – инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024-2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро.

Как сообщалось, Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия нового механизма поддержки Украины, в частности создания Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро в течение следующих 4 лет. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила, что первый транш от ЕС Украина получит в марте.

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