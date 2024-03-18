Путин отверг предложение Макрона по прекращению огня на время Олимпийских игр: "Мы за мирные переговоры, а не за паузу"
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет просить Россию о прекращении огня во время проведения Олимпийских игр в Париже. Однако российский диктатор Владимир Путин отверг это предложение и заявил, что он выступает якобы за мирные переговоры, а не за "паузу для перевооружения"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Путина, которое цитирует Meduza.
Во время пресс-конференции по итогам президентских "выборов", комментируя предложение Макрона, Путин отметил, что он выступает якобы за мирные переговоры, а не за "паузу для перевооружения".
"Знаете, я все время говорил, еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются, а за то, если они действительно серьезно, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года", – отметил российский диктатор.
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Оце висрався!!!!
Жертва ЗЕ-марафону
Пора б вже зрозуміти, але макронам все мало...
Що виборів не було, і росія окупована бандитською диктатурою.
Ще можна представити кілька різних ДНК від різних "путінів" і спитати
хто конкретно є президентом цієї території, чи нею ніхто не керує ?
- войну начали ради мирных переговоров !?
- трахаемся ради целомудрия !?
- бухаем ради здоровья !?
- грабим народ ради его благополучия !?
- врём ради правды !?
- зэков отпускаем с тюрем ради справедливости !?
- неугодных убиваем ради стабильности !?
Чи ще мирні ініціативи будуть?
Надійшли рахунки за телефон.
Почитайте їхні пабліки,вони поголовно кайф ловлять від смерті українців і руйнування інфрастуктури.Вчора була прощена неділя,то шахедами і ракетами наші міста закидали.Тільки ефективні удари у відповдь його зупинять.