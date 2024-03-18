Закарпатский ТЦК о попытке самоубийства военнообязанного: Мужчину не избивали, он находился в истерическом состоянии, раны мог причинить себе сам с целью симуляции

Закарпатский ОТЦК и СП официально заверил, что к военнообязанному Евгению Хабарову физическую силу работники ТЦК не применяли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Закарпатского ОТЦК и СП.

"Об инциденте с гражданином Хабаровым Евгением Владимировичем, 1996 г.р. (регистрация - г. Харьков), произошедшем в помещении Хустского РТЦК 14.03.2024 года, сообщаем следующее: сотрудниками Государственной пограничной службы Украины гражданин Хабаров Евгений был задержан 13.03.2024 года при попытке незаконного пересечения госграницы и направлен в Первый отдел Хустского РТЦК в городе Иршава для уточнения военно-учетных данных. Во время проведения ВЛК гражданин Хабаров Е.В. сообщил, что не доверяет этой военно-врачебной комиссии, и был переведен в РТЦК в г. Хуст для проведения ВЛК", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Хустском РТЦК гражданин Хабаров Е.В. вел себя неадекватно.

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"Между 3 ч. 10 мин. и 3 ч. 30 мин. 14.03.2024 года гражданин предпринял попытку суицида в уборной роты охраны Хустского РТЦК. Дежурный роты заметил, что военнообязанный Хабаров длительное время не выходит из туалета, зашел в туалет и заметил на полу Хабарова Е.В., который находился без сознания, а рядом с ним были следы крови.

Хабарову Е.В. была оказана неотложная медицинская помощь. На место происшествия были вызваны медики скорой помощи, которые госпитализировали Хабарова Е.В. На обоих предплечьях у него были незначительные царапины, которые могли свидетельствовать о попытке суицида", - говорится дальше.

В областном ТЦК также утверждают, что медики зафиксировали, что госпитализированный был в истерическом состоянии. Врачи также констатировали, что такое состояние могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ. Впоследствии, в нижнем белье Хабарова Е. В. была обнаружена пластина препарата "Гидазепам", который используют при невротических, психопатических астениях. В пластине отсутствовало 5 таблеток из 10.

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"Со всей ответственностью заявляем, что никакой физической силы к гражданину Хабарову Е.В. сотрудниками РТЦК не применялось. Царапины на лице военнообязанного Хабарова Е.В. не свидетельствуют о физическом насилии над ним, эти раны Хабаров мог причинить себе сам с целью симуляции.

Призываем общественность прекратить манипуляции по этому случаю и не бросать тень на сотрудников ТЦК, достойно выполняющих поставленные задачи", - резюмировали в Закарпатском ОТЦК и СП.

Ранее в пресс-службе Закарпатского территориального центра комплектования заявили, что мужчина пытался покончить с собой во время пребывания в Закарпатском ТЦК. В то же время, девушка пострадавшего на своей странице в Instagram обвинила ТЦК в "массовом нарушении законов и прав человека".