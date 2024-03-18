Закарпатский ТЦК о попытке самоубийства военнообязанного: Мужчину не избивали, он находился в истерическом состоянии, раны мог причинить себе сам с целью симуляции
Закарпатский ОТЦК и СП официально заверил, что к военнообязанному Евгению Хабарову физическую силу работники ТЦК не применяли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Закарпатского ОТЦК и СП.
"Об инциденте с гражданином Хабаровым Евгением Владимировичем, 1996 г.р. (регистрация - г. Харьков), произошедшем в помещении Хустского РТЦК 14.03.2024 года, сообщаем следующее: сотрудниками Государственной пограничной службы Украины гражданин Хабаров Евгений был задержан 13.03.2024 года при попытке незаконного пересечения госграницы и направлен в Первый отдел Хустского РТЦК в городе Иршава для уточнения военно-учетных данных. Во время проведения ВЛК гражданин Хабаров Е.В. сообщил, что не доверяет этой военно-врачебной комиссии, и был переведен в РТЦК в г. Хуст для проведения ВЛК", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Хустском РТЦК гражданин Хабаров Е.В. вел себя неадекватно.
"Между 3 ч. 10 мин. и 3 ч. 30 мин. 14.03.2024 года гражданин предпринял попытку суицида в уборной роты охраны Хустского РТЦК. Дежурный роты заметил, что военнообязанный Хабаров длительное время не выходит из туалета, зашел в туалет и заметил на полу Хабарова Е.В., который находился без сознания, а рядом с ним были следы крови.
Хабарову Е.В. была оказана неотложная медицинская помощь. На место происшествия были вызваны медики скорой помощи, которые госпитализировали Хабарова Е.В. На обоих предплечьях у него были незначительные царапины, которые могли свидетельствовать о попытке суицида", - говорится дальше.
В областном ТЦК также утверждают, что медики зафиксировали, что госпитализированный был в истерическом состоянии. Врачи также констатировали, что такое состояние могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ. Впоследствии, в нижнем белье Хабарова Е. В. была обнаружена пластина препарата "Гидазепам", который используют при невротических, психопатических астениях. В пластине отсутствовало 5 таблеток из 10.
"Со всей ответственностью заявляем, что никакой физической силы к гражданину Хабарову Е.В. сотрудниками РТЦК не применялось. Царапины на лице военнообязанного Хабарова Е.В. не свидетельствуют о физическом насилии над ним, эти раны Хабаров мог причинить себе сам с целью симуляции.
Призываем общественность прекратить манипуляции по этому случаю и не бросать тень на сотрудников ТЦК, достойно выполняющих поставленные задачи", - резюмировали в Закарпатском ОТЦК и СП.
Ранее в пресс-службе Закарпатского территориального центра комплектования заявили, что мужчина пытался покончить с собой во время пребывания в Закарпатском ТЦК. В то же время, девушка пострадавшего на своей странице в Instagram обвинила ТЦК в "массовом нарушении законов и прав человека".
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Ну і так, зараз хлоп у лікарні. Що заважає аналіз на наркоту взяти?
Крім того: згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату "Гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. Тепер питання: чи встановили під час ВЛК наявність у нього психічного захворювання, з яким можуть визнати непридатним чи обмежено придатним?
При відсутності західної допомоги та переваги орків в авіації, артилерії і дронах у нас будуть втрати і ці втрати треба поповняти....
Тому хочу почути який вихід ви пропонуєте?
Чому всі завжди хочуть когось іншого відправити воювати??? чи то диванні патріоти що поховались за відсрочками чи ухилянти... Чим інші люди гірші за вас... чи вони другого сорту чи як??
Я б в першу чергу відправив тих хто за корупціонерів голосував всі роки незалежності... які розвалили і розікрали армію але у нас таємниця голосування і багато хто уже відхрещіється від свого вибору...
Тільки через неготовність нас до війни орки напали... тому що розраховували на легку здобич...
А щодо підготовки поліції до обстрілів, дронів і авіабомб я б поспорив... нічим вони не краще підготовлені до дистанційної війни...
А воно ось як. Написали що сам в трусах наркоту зберігав і не ділився з співробітникам тецека.
А якщо ж на цьому шляху він зустрінеться з труднощами то товаріші по службі допоможуть труднощі подолати повторним сеансом терапії.
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***** так само себе заспокоював, - тіпа, "стану на деякий час діктатором-підором-гандоном-убивцею", а потім знову повернуся до нормального людського почування.
Нє, - не вийде. Одноразових підорів не буває. Назад дарогі нєт!
дивно, чому люди не йдуть до тцк?
Пацан "ухилянт"?
А Щаоужный и его еач.штаба- чудесным образом оба превратились в инвалидов - не ухилянты?!
13 числа за словами ТЦКшників вони доправили громадянина у приміщення РТЦК. 14 числа він спробував вскритись. Пів дня (або і більше) маринували людину "в істеричному страні" і не додумались викликати швидку чи поліцію?
Виходить одне з двух:
- ТЦКашніки не помітили жодних ознак істерії і відповідно їх і не було і те шо розказують зараз це брехня
- ТЦКашніки помітили шо людина в адекваті, але вирішили не приймати мір ну бо для чого?
Шо із цього краще я навіть і не знаю. Але можу сказати що сволота навіть відбрехатись номально не може.
Ну все, у чувака психопатична астеніях, ну то чого ви його затримали?
Дай психопату зброю і що буде далі?
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ТЦК у офіційному документі здали колег-прикордонників у вчиненні ними злочину. Прикордонники після затримання порушників кордону мають викликати поліцію, і передати їй цих людей. Поліція повинна скласти акт про адміністративне порушення і відпустити цих громадян після ознайомлення їх з цим актом. Після цього цей акт від поліції спрямовується до суду, який накладає штраф на порушників. І де тут в цій процедурі ви бачите ТЦК? Цілковите свавілля і бєспрєдєл!