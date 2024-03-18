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Закарпатский ТЦК о попытке самоубийства военнообязанного: Мужчину не избивали, он находился в истерическом состоянии, раны мог причинить себе сам с целью симуляции

тцк

Закарпатский ОТЦК и СП официально заверил, что к военнообязанному Евгению Хабарову физическую силу работники ТЦК не применяли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Закарпатского ОТЦК и СП.

"Об инциденте с гражданином Хабаровым Евгением Владимировичем, 1996 г.р. (регистрация - г. Харьков), произошедшем в помещении Хустского РТЦК 14.03.2024 года, сообщаем следующее: сотрудниками Государственной пограничной службы Украины гражданин Хабаров Евгений был задержан 13.03.2024 года  при попытке незаконного пересечения госграницы и направлен в Первый отдел Хустского РТЦК в городе Иршава для уточнения военно-учетных данных. Во время проведения ВЛК гражданин Хабаров Е.В. сообщил, что не доверяет этой военно-врачебной комиссии, и был переведен в РТЦК в г. Хуст для проведения ВЛК", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Хустском РТЦК гражданин Хабаров Е.В. вел себя неадекватно.

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"Между 3 ч. 10 мин. и 3 ч. 30 мин. 14.03.2024 года гражданин предпринял попытку суицида в уборной роты охраны Хустского РТЦК. Дежурный роты заметил, что военнообязанный Хабаров длительное время не выходит из туалета, зашел в туалет и заметил на полу Хабарова Е.В., который находился без сознания, а рядом с ним были следы крови.

Хабарову Е.В. была оказана неотложная медицинская помощь. На место происшествия были вызваны медики скорой помощи, которые госпитализировали Хабарова Е.В. На обоих предплечьях у него были незначительные царапины, которые могли свидетельствовать о попытке суицида", - говорится дальше.

В областном ТЦК также утверждают, что медики зафиксировали, что госпитализированный был в истерическом состоянии. Врачи также констатировали, что такое состояние могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ. Впоследствии, в нижнем белье Хабарова Е. В. была обнаружена пластина препарата "Гидазепам", который используют при невротических, психопатических астениях. В пластине отсутствовало 5 таблеток из 10.

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"Со всей ответственностью заявляем, что никакой физической силы к гражданину Хабарову Е.В. сотрудниками РТЦК не применялось. Царапины на лице военнообязанного Хабарова Е.В. не свидетельствуют о физическом насилии над ним, эти раны Хабаров мог причинить себе сам с целью симуляции.

Призываем общественность прекратить манипуляции по этому случаю и не бросать тень на сотрудников ТЦК, достойно выполняющих поставленные задачи", - резюмировали в Закарпатском ОТЦК и СП.

Ранее в пресс-службе Закарпатского территориального центра комплектования заявили, что мужчина пытался покончить с собой во время пребывания в Закарпатском ТЦК. В то же время, девушка пострадавшего на своей странице в Instagram обвинила ТЦК в "массовом нарушении законов и прав человека".

тцк

Автор: 

ТЦК (608) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+40
3,14дарасы, врут и не стесняются
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18.03.2024 12:13 Ответить
+33
Не повезло ТКЦ з громадкістю - кругом одні 3,14дараси і лише в тцк Дартаньяни ..
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18.03.2024 12:16 Ответить
+22
А якщо серйозно - саме така відкрита брехня - це плювання людям у обличчя ,замість визнання своїх помилок приведе до того , Що в армії зявиться дуже багато людей ,які навчаться володіти зброєю і вбивати . І коли вони повернуться з фронту -питання ,що вони будуть робити ,коли зустрінуть цих тккашників вдома ...
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18.03.2024 12:22 Ответить
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іншої відповіді я і не очікував
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18.03.2024 12:35 Ответить
Хтось очікував чогось іншого😏
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18.03.2024 12:35 Ответить
Якщо його в ТЦК підозрюють у вживанні наркотичних речовин, то чому не вказали це у ВЛК? І так, наркоманів взагалі-то не мобілізують.
Ну і так, зараз хлоп у лікарні. Що заважає аналіз на наркоту взяти?

Крім того: згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату "Гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. Тепер питання: чи встановили під час ВЛК наявність у нього психічного захворювання, з яким можуть визнати непридатним чи обмежено придатним?
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18.03.2024 12:35 Ответить
піде в окрему "Псіхо-штурмову" бригаду "Гідазепам"

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18.03.2024 13:38 Ответить
Так писали же ,ВЛК не було...Просто штампа поставили і все.
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18.03.2024 17:20 Ответить
якщо тцк продовжать діяти в такому ж дусі, Україна розвалиться сама по собі
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18.03.2024 12:37 Ответить
Ок я їх не захищаю, тому що ці випадки транслюються на заході і є чинником скорочення нам допомоги.... але який вихід ви пропонуєте... люди добровільно не йдуть у військо.. вже ніхто в тилу не хоче воювати... поховались за відсрочками, трьома дітьми та липовими звільненнями...

При відсутності західної допомоги та переваги орків в авіації, артилерії і дронах у нас будуть втрати і ці втрати треба поповняти....

Тому хочу почути який вихід ви пропонуєте?
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18.03.2024 12:43 Ответить
Поки діти можновладців не будуть в окопах на рівні з роботягами, не буде з того нічого. Чому одні жирують, а інші повинні помирати за них.
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18.03.2024 13:15 Ответить
Ну відправлять їх типу в окопи як було під час ато... пороблять селфі, отримають убд і все що ви отримаєте з того що вони підуть...
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18.03.2024 13:44 Ответить
я не знаю. Але від своїх з фронту знаю, що такі перелякані дуже рідко стають нормальними солдатами а ще рідше справжніми героями, а частіше стають просто трупами в перші ж дні на передку. Ну половимо усіх, за пару днів вони загинуть - просто математично можна вирахувати, скільки днів треба на ліквідацію усього непридатного до війська чоловічого населення. І шо? Може не в армію їхбрати, а в поліцію для підтримання порядку в мирних містах - а поліціянтів на фронт? Як мінімум пару років в поліції краща підготовка до війни ніж вояка від торгового прилавка
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18.03.2024 13:44 Ответить
Поліція також не хоче воювати... хто хотів уже давно добровільно пішов ... максимум їх на блок пости ставлять....... у поліції також немає підготовки для війни... чим вони гірші за інших...

Чому всі завжди хочуть когось іншого відправити воювати??? чи то диванні патріоти що поховались за відсрочками чи ухилянти... Чим інші люди гірші за вас... чи вони другого сорту чи як??

Я б в першу чергу відправив тих хто за корупціонерів голосував всі роки незалежності... які розвалили і розікрали армію але у нас таємниця голосування і багато хто уже відхрещіється від свого вибору...

Тільки через неготовність нас до війни орки напали... тому що розраховували на легку здобич...
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18.03.2024 13:58 Ответить
я нікого не хочу відправляти воювати. Я тільки стверджую, що поліціянти краще підготовлені до війни ніж хлопці, які нікому ніколи щелбана не дали.
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18.03.2024 14:03 Ответить
Ви маєте зрозуміти що більшість населення хоче війни поки орки не здадуться... але є дилема більшість з них не хоче самому воювати... тому вони хочуть відправити когось замість себе... хто по їх думці не важливий для держави... тому треба з цим змиритись...

А щодо підготовки поліції до обстрілів, дронів і авіабомб я б поспорив... нічим вони не краще підготовлені до дистанційної війни...
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18.03.2024 14:47 Ответить
Нажаль, без допомоги Заходу в ***********, ми не переможемо, якщо США пакет не приме до виборів, ми не переможемо. Якщо Трамп прийде, теж не переможемо. Треба було ********** робити з 2019, а не шашлики. Зараз від нас мало, що залежить. Україна майже втратила суб'єктність...нажаль...
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18.03.2024 17:22 Ответить
За 2 роки після початку повномасштабного вторгнення вже можна було налагодити хоч виробництво якихось ***********. А складається враження що нічого не робилось, а надіятись на поставки з за кордону. З перших днів потрібно було ввести військовий стан, всю економіку перевести на військові рейки, відмінити зарплаты, а всі працюють на карточки на їжу , одяг і ще деякі необхідні речі, а не так , що одні воюють, а решта країни живе своїм звичним життям.
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19.03.2024 04:58 Ответить
у разі бездіяльності ТЦК - розвалиться так само, але набагато швидше
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25.03.2024 20:17 Ответить
ТЦК вже казочки ментів собі на озброєння взяли? Як ми могли до такого взагалі скотитися?
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18.03.2024 12:38 Ответить
А хто його до істерії довів вони не хочуть пояснити?
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18.03.2024 12:42 Ответить
Вірити ТЦК, це все одно що вірити Зеленському, бо вони завжди брешуть, і порушують всі можливі і неможливі закони
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18.03.2024 12:45 Ответить
так а зачем такому давать оружие? если хворый на голову то отправить на лечение и забрать часть гражданских прав.
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18.03.2024 12:48 Ответить
А я думав що почнеться розслідування, вилучать записи з камер спостереження, опитають свідків, проведуть експертизу.
А воно ось як. Написали що сам в трусах наркоту зберігав і не ділився з співробітникам тецека.
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18.03.2024 12:57 Ответить
Гідазепам - то не наркота, якщо що... То заспокійливе!
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18.03.2024 12:58 Ответить
гідезапам.. то звичайне заспокійливе
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18.03.2024 17:28 Ответить
Можна було б повірити тцкашникам, аби не сотні випадків насильства проти військовозобов'язаних. Тепер навіть у випадку їхньої невинуватості вони будуть винні в очах громадськості. Бо дебіли
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18.03.2024 12:59 Ответить
ага в тцк кормили вкусняшками и целовали в лобик
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18.03.2024 12:59 Ответить
ездить нашим на западную, вообще плохая идея.
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18.03.2024 13:01 Ответить
Мені здається ,що скоро працівники тцк будуть намагатися вчиняти самогубства на вулицях міст,групами .
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18.03.2024 13:10 Ответить
Нагло и вызывающе бился мордой лица о берцы сотрудников ТЦК.
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18.03.2024 13:11 Ответить
А может такое быть, что жирные уколнисты из тцка тоже сами себе нанесут раны?
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18.03.2024 13:11 Ответить
Усе виглядає логічним. ТЦК виконують план будь-якими методами, в т.ч. неправомірними, щоб поліціянти і далі могли користуватись своїм бронюванням. Поліціянти в свою ж чергу навіть не приймають заяв про правопорушення щодо ТЦК. І всі задоволені.
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18.03.2024 13:15 Ответить
Думаю ТЦК роблять це бо є вибір або вони виконують план, або їдуть на фронт. Вже є свідчення що саме так і організований процес. Щоб всі всіх боялись до всирачки. Він призводить до такого
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18.03.2024 13:40 Ответить
Схоже що сам себе прикладом під око захерачив.
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18.03.2024 13:16 Ответить
Сам він собі руки різав. Я око трохи запливло у процесі приведення ухилянта до тями.
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18.03.2024 13:23 Ответить
Херой, я тебе вже питав, ти засцав мені відповідати, ти особисто бив людей? "приводив до тями"
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18.03.2024 17:29 Ответить
Сподіваюся, лікування п*здюлями благотворно вплине на моральний стан ухилянта і підштовхне його до переосмислення власного місця у суспільстві, країні та у всесвіті загалом.
А якщо ж на цьому шляху він зустрінеться з труднощами то товаріші по службі допоможуть труднощі подолати повторним сеансом терапії.
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18.03.2024 13:22 Ответить
Так то точно переможемо. Переможемо здоровий глузд і те, за що воюємо. Дякуємо за рецепт.
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18.03.2024 13:26 Ответить
Здоровий глузд саме в тому щоб перемогти.
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18.03.2024 13:30 Ответить
Так да , з Омерики видніше
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18.03.2024 13:46 Ответить
Якщо для перемоги над мразією треба стати мразією, то в чому сенс такої перемоги?
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18.03.2024 14:40 Ответить
В тому щоби не здохнути. Тоді буде шанс перетворитися назад на нормальну людину. А у мертвих ніяких шансів нема.
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18.03.2024 15:50 Ответить
Дічь якась, тобто треба перетворитися на мразію "щоб не здохнути і був шанс перетворитися назад"?
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18.03.2024 15:55 Ответить
Звичайно. Бо мертві не-мразі не мають жодних шансів.
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18.03.2024 16:05 Ответить
Якщо для того, щоб вижити, треба перетворитись на мразію, може виживання того не варте?
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18.03.2024 16:20 Ответить
В тому щоби не здохнути. Тоді буде шанс перетворитися назад на нормальну людину
**************
***** так само себе заспокоював, - тіпа, "стану на деякий час діктатором-підором-гандоном-убивцею", а потім знову повернуся до нормального людського почування.
Нє, - не вийде. Одноразових підорів не буває. Назад дарогі нєт!
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18.03.2024 17:25 Ответить
А щьо не так?прокуратура слідчі(цивільні),суд,вирок.Для чого тоді конституція,закони і держава,хіба для того щоб зграя боягузів у погонах хватала і тероризувала людей по країні.Є закон і поступайте згідно нього,ухилянт,прушник-осудіть,а не хапайте як тварюку і не знущайтесь.ТЦК брешуть як собака на місяць,хто їм дав право когось затримувати,для цього є поліція і суд,ато якась хунта військова получається
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18.03.2024 13:22 Ответить
віримо, віримо

дивно, чому люди не йдуть до тцк?
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18.03.2024 13:26 Ответить
очевидно - бояться мобілізації, тому і не йдуть. Але у Українського суспільства загалом є запит на боротьбу і перемогу. А тут або ТЦК, мобілізація і боротьба або хлопець не ухилянт і давайте здаватися. Треба щось обирати, звісно суспільству а не окремим громадянам. Окремі зрозуміло, будуть не задоволені.
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25.03.2024 20:15 Ответить
Прикольно тут всё получается...
Пацан "ухилянт"?
А Щаоужный и его еач.штаба- чудесным образом оба превратились в инвалидов - не ухилянты?!
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18.03.2024 13:38 Ответить
Все, справу закрито)
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18.03.2024 13:38 Ответить
Ми вже на кацапів перетворилися. Чи може ними все життя і були? І війна вже проти совісті? Мене от що веселить, коли ТЦКшніки говорять, як вони "там вже відвоювали. Бездарі.
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18.03.2024 13:47 Ответить
Чогось я їм не вірю . Мабуть вони брешуть?
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18.03.2024 13:48 Ответить
медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані (с) - ТЦК.

13 числа за словами ТЦКшників вони доправили громадянина у приміщення РТЦК. 14 числа він спробував вскритись. Пів дня (або і більше) маринували людину "в істеричному страні" і не додумались викликати швидку чи поліцію?

Виходить одне з двух:

- ТЦКашніки не помітили жодних ознак істерії і відповідно їх і не було і те шо розказують зараз це брехня
- ТЦКашніки помітили шо людина в адекваті, але вирішили не приймати мір ну бо для чого?

Шо із цього краще я навіть і не знаю. Але можу сказати що сволота навіть відбрехатись номально не може.
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18.03.2024 13:58 Ответить
Контр-доказів і так нема. А коли таких нема то що відбувається? Мент завжди правий. Чи ви на демократію в совковій країні очікували? В нас наші брешуть і крадуть в своїх гріше за кацапів.
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18.03.2024 14:06 Ответить
"Гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях."
Ну все, у чувака психопатична астеніях, ну то чого ви його затримали?
Дай психопату зброю і що буде далі?
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18.03.2024 14:37 Ответить
Приказ № 490 від 18.08.23. Зараз їм можна таких призивати. І психопатів і невротиків і з гепатитом із туберкульозом і з снідом,
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18.03.2024 17:36 Ответить
Ну ясно, ясно. А жіночка з врадіївки сама себе зґвалтувала. А студенти на Майдані самі себе вночі побили.
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18.03.2024 14:37 Ответить
співробітниками Державної прикордонної служби України громадянина Хабарова Євгенія було затримано 13.03.2024 р. при спробі незаконного перетину держкордону і направлено до Першого відділу Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних Джерело:
***********
ТЦК у офіційному документі здали колег-прикордонників у вчиненні ними злочину. Прикордонники після затримання порушників кордону мають викликати поліцію, і передати їй цих людей. Поліція повинна скласти акт про адміністративне порушення і відпустити цих громадян після ознайомлення їх з цим актом. Після цього цей акт від поліції спрямовується до суду, який накладає штраф на порушників. І де тут в цій процедурі ви бачите ТЦК? Цілковите свавілля і бєспрєдєл!
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18.03.2024 14:41 Ответить
Дивно чому гаспадін Хабаров до сих пір в Україні а не в радном хабаровскє?
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18.03.2024 14:53 Ответить
Скільки набігло в чат підарчуків, захищають свого. Просто погугліть прізвище Хабаров і 1917 рік
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18.03.2024 14:53 Ответить
От клятий зємлєпроходімєц!

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18.03.2024 15:44 Ответить
ти дурний? Є багато тисяч людей з такою фамілією, і всі погані? Не перетворюйтесь на рашистів і расистів.
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18.03.2024 17:39 Ответить
Я розумію вашу рефлексію, але якщо ви не розумієте метаіронії, хіба це привід називати всіх дурними? До речі того генерала звали Хабалов, але по суті це нічого не змінює
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18.03.2024 21:02 Ответить
ага, ага...і з готелю не викрадали, і дівчина його все придумала...ну це ******* повний!
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18.03.2024 17:05 Ответить
чого тільки не зробиш для ухилення від оновлення данних в ТЦК
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25.03.2024 20:08 Ответить
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