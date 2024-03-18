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"Выборы" президента РФ на оккупированных территориях нарушили суверенитет Украины, - Боррель

боррель

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что президентские "выборы" РФ, проведенные на временно оккупированных территориях, нарушили суверенитет Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Выступая перед заседанием министров иностранных дел ЕС, Боррель заявил, что так называемые "выборы", проходившие на временно оккупированных территориях, нарушили украинский суверенитет.

Также он подчеркнул, что они не были свободными или справедливыми, поскольку "базировались на репрессиях и запугивании".

Читайте также: "Выборы" президента РФ являются фальсификацией и трагическим фарсом, - глава МИД Литвы Ландсбергис

По словам Борреля, сегодня, 18 марта, все 27 членов ЕС опубликуют совместное заявление по этому поводу.

Представитель Европейской Комиссии Петер Стано также отметил, что ЕС осуждает незаконные "выборы", которые являются "еще одним явным нарушением Россией международного права".

Он добавил, что ЕС никогда не признает результаты голосования на временно оккупированных территориях.

Читайте также: "Выборы" России на оккупированных территориях Украины недействительны и являются очередным нарушением международного права, - МИД Германии

Автор: 

Евросоюз (17272) Боррель Жозеп (784) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+12
Порушенню суверенітету України вже 11 рік пішов якщо що
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18.03.2024 12:42 Ответить
+7
І шо ...?

Глубока пуста стурбованість ?! Бездари !
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18.03.2024 12:38 Ответить
+5
Judge Rico Dredd
@**************
·
3 год
За нормами міжнародного права залучення до участі у виборах громадян іншої держави робить результати виборів нікчемними. Тобто, ***** власними руками поділив на нуль свою і так сумнівну легітимність. Чи буде реакція від міжнародної спільноти, і головне - від української влади?
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18.03.2024 12:42 Ответить
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Ну і .. - сцарь ненастоящии! -- чи як?
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18.03.2024 12:37 Ответить
І шо ...?

Глубока пуста стурбованість ?! Бездари !
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18.03.2024 12:38 Ответить
Ху@ло не людина , а бидло і хробак ,
тому нічого дивного в цьому немає
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18.03.2024 12:38 Ответить
Порушенню суверенітету України вже 11 рік пішов якщо що
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18.03.2024 12:42 Ответить
Judge Rico Dredd
@**************
·
3 год
За нормами міжнародного права залучення до участі у виборах громадян іншої держави робить результати виборів нікчемними. Тобто, ***** власними руками поділив на нуль свою і так сумнівну легітимність. Чи буде реакція від міжнародної спільноти, і головне - від української влади?
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18.03.2024 12:42 Ответить
***...лу пох...уй!😁
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18.03.2024 12:47 Ответить
На то воно і х.уйло.
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18.03.2024 13:01 Ответить
"Чи буде реакція від міжнародної спільноти,"

А яку реакцію Ви очікуєте? Занепокоєння чи засудження?
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18.03.2024 12:47 Ответить
Краще вже стурбованість.
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18.03.2024 13:03 Ответить
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18.03.2024 12:45 Ответить
А те що вже 11 років іде війна, це не порушення суверінітету України???
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18.03.2024 12:46 Ответить
Скажемо так вже все порушили 2014 році,зараз продовження.Якраз бездіяльність Європи і Світу на 2014 рік заохотили психопата на розпочаток нової інтервенції в 2022.
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18.03.2024 12:47 Ответить
Ти ба,а ми й не знали.
Добре,що прояснив.
А ми думали,що воно суверенітет порушило у березні 2014 анексією Криму.А виявляється,вчора
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18.03.2024 12:51 Ответить
Якщо шановний пан Боррель має проблеми зі сприйняттям оточуючої його реальності, то повідомляю йому персонально - вже пройшло 10 років, як кацапи порушили суверенітет України.
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18.03.2024 12:54 Ответить
тобто?
гібридна війна 2014, вторгнення 2022, не порушили суверенітет, а от ці вибори порушили?
чи нє?
а от, коли пульне ядерною бомбою, може тоді, точно порушить?
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18.03.2024 13:05 Ответить
Да, Жопез Бордель горазд "не мешки ворочать".
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18.03.2024 13:06 Ответить
Вони його порушили ще у 2014-му! Шо тільки проснувся?
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18.03.2024 13:19 Ответить
Та, ты шо? Проснулся? А раньше нет?
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18.03.2024 13:32 Ответить
Ну так
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18.03.2024 13:40 Ответить
 
 