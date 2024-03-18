"Выборы" президента РФ на оккупированных территориях нарушили суверенитет Украины, - Боррель

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что президентские "выборы" РФ, проведенные на временно оккупированных территориях, нарушили суверенитет Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Выступая перед заседанием министров иностранных дел ЕС, Боррель заявил, что так называемые "выборы", проходившие на временно оккупированных территориях, нарушили украинский суверенитет.

Также он подчеркнул, что они не были свободными или справедливыми, поскольку "базировались на репрессиях и запугивании".

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По словам Борреля, сегодня, 18 марта, все 27 членов ЕС опубликуют совместное заявление по этому поводу.

Представитель Европейской Комиссии Петер Стано также отметил, что ЕС осуждает незаконные "выборы", которые являются "еще одним явным нарушением Россией международного права".

Он добавил, что ЕС никогда не признает результаты голосования на временно оккупированных территориях.

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