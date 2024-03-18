Нанося удары ракетами по Одессе и Николаеву, россияне опробывают новую тактику, - ОК "Південь"

Оккупанты за последние дни совершили похожие ракетные удары по Николаеву и Одессе, попав в одно место два раза. Такие спланированные удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты целенаправленно выпускали снаряды для большего поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга объединенного пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что россияне не прекращают давления на мирное население и инфраструктуру юга Украины.

"Очевидно, что враг пытается найти очередную тактику или тактический прием для того, чтобы давить на население и инфраструктуру южных регионов Украины. Они продвигали этот нарратив давления на юг еще до предвыборной кампании в РФ и сейчас продолжают его продвигать как попытки убедить, что юг ждет "русский мир", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что во время ракетных обстрелов оккупанты использовали схожую стратегию атак. Так, они выпускали ракеты в идентичные места, выдерживая небольшую паузу между обстрелами. Таким образом, агрессор пытался нанести как можно больший ущерб работникам спасательных служб и мирному населению.

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"Пауза между одним и вторым ударом именно предполагает прибытие на место происшествия соответствующих служб и их немедленное реагирование. Именно поэтому во время визита министра в Одессу проходило совещание по отработке правильного алгоритма для сохранения жизней людей, в том числе - сотрудников экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать подобной трагедии в Николаеве напрямую. Пауза была всего несколько минут, две ракеты попали. Очевидно, что враг пытался попасть в сам город Николаев и один из его районов, промышленный", - сказала спикер ОК "Південь".

Напомним, 17 марта в результате удара баллистическими ракетами по Николаеву погиб мужчина, 9 человек получили ранения, в том числе, двое детей. Похожим был удар и по Одессе 15 марта. Враг использовал баллистическое вооружение, из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Количество погибших - 21 человек, 73 человека получили ранения. В результате ракетного удара РФ по Одессе погиб командир батальона "Цунамі" Александр Гостищев. А через несколько дней в больнице умер спасатель ГСЧС.