Франция не признает проведение и результаты "президентских выборов РФ" на оккупированных территориях Украины, - МИД
Министерство иностранных дел Франции осудило проведение "президентских выборов РФ" на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Франция осуждает организацию так называемых выборов на временно оккупированных ею украинских территориях: в Автономной Республике Крым и Севастополь, а также в отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", - отметили там.
В министерстве подчеркнули, что Франция не признает и никогда не признает проведение и результаты этих так называемых "выборов" и подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.
"Франция осуждает создание Россией избирательных участков в сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, а также в Приднестровском регионе Республики Молдова без согласия грузинских и молдавских властей", - сообщили в МИД.
В то же время в министерстве поприветствовали мужество многих российских граждан, которые мирно продемонстрировали свое несогласие в день выборов.
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сцяться вони сказати *****, що він покидьок, захопивший владу, а не президент держави.
Бо багато баранів-
Зіпсувало бюлетені...
І їм допомагали олені...
В опозиції були тюлені...
Коали, ведмеді пердящі-
Клали-
Верблюди плювали...
Іншим тварям - було до фені...
ще руку пуйлу макрон потисне?
пуйло тією ж рукою ту Європу і придушить згодом
- пуйла визнають президентом,
- дякуйте українці, що його хоч не вітають по телефону (але ще не вечір)