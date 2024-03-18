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Новости
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Франция не признает проведение и результаты "президентских выборов РФ" на оккупированных территориях Украины, - МИД

франція

Министерство иностранных дел Франции осудило проведение "президентских выборов РФ" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Франция осуждает организацию так называемых выборов на временно оккупированных ею украинских территориях: в Автономной Республике Крым и Севастополь, а также в отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", - отметили там.

В министерстве подчеркнули, что Франция не признает и никогда не признает проведение и результаты этих так называемых "выборов" и подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

"Франция осуждает создание Россией избирательных участков в сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, а также в Приднестровском регионе Республики Молдова без согласия грузинских и молдавских властей", - сообщили в МИД.

В то же время в министерстве поприветствовали мужество многих российских граждан, которые мирно продемонстрировали свое несогласие в день выборов.

Читайте также: Российские "выборы" нелегитимны, место Путина – в Гааге, - глава МИД Эстонии Цахкна

Автор: 

россия (96184) Франция (3542) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+9
А в рф визнає? О ця недосказанність і вбиває
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18.03.2024 13:04 Ответить
+4
А це на щось впливає?
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18.03.2024 13:00 Ответить
+4
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18.03.2024 13:07 Ответить
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18.03.2024 13:00 Ответить
А це на щось впливає?
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18.03.2024 13:00 Ответить
Ну це, як на 10% вагітна.
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18.03.2024 13:27 Ответить
А в рф визнає? О ця недосказанність і вбиває
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18.03.2024 13:04 Ответить
немає ніякої недосказаності, все сказано.
сцяться вони сказати *****, що він покидьок, захопивший владу, а не президент держави.
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18.03.2024 13:08 Ответить
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18.03.2024 13:05 Ответить
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18.03.2024 13:07 Ответить
Царь - не настоящий...
Бо багато баранів-
Зіпсувало бюлетені...
І їм допомагали олені...
В опозиції були тюлені...

Коали, ведмеді пердящі-
Клали-
Верблюди плювали...

Іншим тварям - було до фені...
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18.03.2024 13:13 Ответить
а в мокшанії визнає Франція?

ще руку пуйлу макрон потисне?

пуйло тією ж рукою ту Європу і придушить згодом
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18.03.2024 13:31 Ответить
в перекладі на людську:

- пуйла визнають президентом,

- дякуйте українці, що його хоч не вітають по телефону (але ще не вечір)
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18.03.2024 13:36 Ответить
Super! Who is next
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18.03.2024 13:56 Ответить
 
 