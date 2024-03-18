Франция не признает проведение и результаты "президентских выборов РФ" на оккупированных территориях Украины, - МИД

Министерство иностранных дел Франции осудило проведение "президентских выборов РФ" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Франция осуждает организацию так называемых выборов на временно оккупированных ею украинских территориях: в Автономной Республике Крым и Севастополь, а также в отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", - отметили там.

В министерстве подчеркнули, что Франция не признает и никогда не признает проведение и результаты этих так называемых "выборов" и подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

"Франция осуждает создание Россией избирательных участков в сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, а также в Приднестровском регионе Республики Молдова без согласия грузинских и молдавских властей", - сообщили в МИД.

В то же время в министерстве поприветствовали мужество многих российских граждан, которые мирно продемонстрировали свое несогласие в день выборов.

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