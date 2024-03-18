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Новости Война
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В Украине создадут группы для поиска пропавших без вести во время войны

війна

Кабмин одобрил законопроект, которым предусматривается создание поисковых групп для розыска пропавших без вести во время войны.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Так, правительство одобрило проект Закона "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

Законопроектом предлагается определить на период военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены полномочия Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно создания поисковых групп по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными относительно персонального состава поисковых групп, а также определение порядка проведения поисковых работ. 

Им предусмотрено предоставление Координационному штабу права на организацию и осуществление переговоров с гуманитарными миссиями, общественными объединениями и физическими лицами, которые осуществляют деятельность и/или находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АРК и городе Севастополе, других временно оккупированных территориях с целью розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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Автор: 

Кабмин (14034) пропавший без вести (162)


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Яка несподіванки. Я думав, ще пару років почекаємо.
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18.03.2024 13:15 Ответить
Просто придумали схему, як на цьому вк...заробити
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18.03.2024 15:57 Ответить
і будуть родичі зниклих, збирати тони макулатури та стояти в безкінечних чергах, до тисяч кабінетів.
а чиновник, збудує хатинку та купить нового мерседеса.
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18.03.2024 13:25 Ответить
Оперативненько так. Куди поспішаєте? Почекайте ще трохи, а потім на наступну владу вину скинете. Це вам не вперше на когось звалювати
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18.03.2024 13:34 Ответить
Пішов лише одинадцятий рік війни...
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18.03.2024 15:55 Ответить
 
 