В Украине создадут группы для поиска пропавших без вести во время войны
Кабмин одобрил законопроект, которым предусматривается создание поисковых групп для розыска пропавших без вести во время войны.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Так, правительство одобрило проект Закона "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".
Законопроектом предлагается определить на период военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены полномочия Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно создания поисковых групп по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными относительно персонального состава поисковых групп, а также определение порядка проведения поисковых работ.
Им предусмотрено предоставление Координационному штабу права на организацию и осуществление переговоров с гуманитарными миссиями, общественными объединениями и физическими лицами, которые осуществляют деятельность и/или находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АРК и городе Севастополе, других временно оккупированных территориях с целью розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
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