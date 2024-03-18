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"Выборы" на оккупированных территориях Украины свидетельствуют о том, что РФ не ищет пути к миру, - МИД Британии

кемерон,девід

Министерство иностранных дел Великобритании осудило проведение так называемых "президентских выборов РФ" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Британии.

В ведомстве отметили, что проведение Россией псевдовыборов на оккупированных территориях свидетельствует об отсутствии намерения РФ "искать путь к миру".

"Незаконным проведением выборов на территории Украины Россия демонстрирует, что она не заинтересована в поиске пути к миру", - говорится в сообщении министерства.

Также на "выборы" отреагировал глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

Он отметил, что Россия открыла избирательные участки также на временно оккупированных территориях Украины и что голосование проходило "с ограниченным выбором" и без независимых наблюдателей ОБСЕ.

"Не так выглядят свободные и честные выборы", - добавил Кэмерон.

Читайте также: "Выборы" в России были без выбора, - Бербок

Автор: 

Великобритания (5027) Кэмерон Дэвид (247) россия (96184) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+3
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу:
воюют пьют и воруют
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18.03.2024 13:29 Ответить
+2
ГОСПОДИ!! ДАЙ ЇМ РОЗУМ. РФ хоче крові, міліонів трупів, ГУЛАГ, масових згвалтувань, шаб в Києві тувинці вибирали собі квартиру яку розгробувати і де поселитись. Який ще мир? Ніколи рузке не хотіло миру
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18.03.2024 13:20 Ответить
+1
раССєя вже знайшла свій шлях на куй..
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18.03.2024 13:20 Ответить
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ГОСПОДИ!! ДАЙ ЇМ РОЗУМ. РФ хоче крові, міліонів трупів, ГУЛАГ, масових згвалтувань, шаб в Києві тувинці вибирали собі квартиру яку розгробувати і де поселитись. Який ще мир? Ніколи рузке не хотіло миру
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18.03.2024 13:20 Ответить
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу:
воюют пьют и воруют
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18.03.2024 13:29 Ответить
раССєя вже знайшла свій шлях на куй..
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18.03.2024 13:20 Ответить
Дякуємо, кеп!
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18.03.2024 13:21 Ответить
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18.03.2024 13:21 Ответить
А що там до виборів на неокупованих територіях,
окупованих зеленими?
Взагалі, будуть вибори?
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18.03.2024 13:24 Ответить
як там вибори в на звільненому Гайвороні на Белгородщині?
звільненому від владіміра путіна
взагілі там все звільнено
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18.03.2024 13:32 Ответить
панєслась кізда по кочках....Зараз заявами закидають про не визнання...
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18.03.2024 13:25 Ответить
які розумні, пусті слова....................
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18.03.2024 13:37 Ответить
Ну що захід, ***** та узкій нарід - це ж одне й теж, авжеж? Чи не вже його підтримка більше ніж на 80% вам так і не зніме рожеви окуляри?
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18.03.2024 13:44 Ответить
Да ладно, серьезно? Одесса "исконно" русцкий город привет....
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18.03.2024 13:47 Ответить
Москва исконно монгольский город , ведь ее засновал Тимур Менгу
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18.03.2024 14:46 Ответить
«Кожні 4 години «касети на нас», «близько 20 ракет запущено»: такі панічні повідомлення русня розганяє у пабліках Бєлгорода під звуки чергової сирени
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18.03.2024 14:44 Ответить
 
 