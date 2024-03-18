"Выборы" на оккупированных территориях Украины свидетельствуют о том, что РФ не ищет пути к миру, - МИД Британии
Министерство иностранных дел Великобритании осудило проведение так называемых "президентских выборов РФ" на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Британии.
В ведомстве отметили, что проведение Россией псевдовыборов на оккупированных территориях свидетельствует об отсутствии намерения РФ "искать путь к миру".
"Незаконным проведением выборов на территории Украины Россия демонстрирует, что она не заинтересована в поиске пути к миру", - говорится в сообщении министерства.
Также на "выборы" отреагировал глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.
Он отметил, что Россия открыла избирательные участки также на временно оккупированных территориях Украины и что голосование проходило "с ограниченным выбором" и без независимых наблюдателей ОБСЕ.
"Не так выглядят свободные и честные выборы", - добавил Кэмерон.
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воюют пьют и воруют
окупованих зеленими?
Взагалі, будуть вибори?
звільненому від владіміра путіна
взагілі там все звільнено