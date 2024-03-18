Трамп допускает возможную причастность Путина к смерти Навального: "Он молодой человек, случилось нечто необычное"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин может быть причастен к смерти оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

В прошлом месяце в арктической тюрьме скончался оппозиционный политик Алексей Навальный. Комментируя это событие, бывший президент США Дональд Трамп высказал неоднозначное мнение о смерти Навального, он сказал следующее: "Я не знаю, но, возможно, я имею в виду, возможно, можно сказать, вероятно, я не знаю".

"Он (Навальный. - Ред.) - молодой человек, так что, по статистике, он должен был жить еще в течение длительного времени… значит, произошло нечто необычное", - добавил Трамп.

Во время этого разговора Трамп не ответил на вопрос об Украине и поставках оружия против войны с Россией. Он заявил, что надеется, что до этого не дойдет. До тех пор пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет много времени, более девяти месяцев - для войны и политики это "вечность".

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