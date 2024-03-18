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Трамп допускает возможную причастность Путина к смерти Навального: "Он молодой человек, случилось нечто необычное"

трамп,путін

Кандидат в президенты США Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин может быть причастен к смерти оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

В прошлом месяце в арктической тюрьме скончался оппозиционный политик Алексей Навальный. Комментируя это событие, бывший президент США Дональд Трамп высказал неоднозначное мнение о смерти Навального, он сказал следующее: "Я не знаю, но, возможно, я имею в виду, возможно, можно сказать, вероятно, я не знаю".

"Он (Навальный. - Ред.) - молодой человек, так что, по статистике, он должен был жить еще в течение длительного времени… значит, произошло нечто необычное", - добавил Трамп.

Во время этого разговора Трамп не ответил на вопрос об Украине и поставках оружия против войны с Россией. Он заявил, что надеется, что до этого не дойдет. До тех пор пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет много времени, более девяти месяцев - для войны и политики это "вечность".

Читайте также: Трамп надеется, что ему не придется решать, помогать ли Украине оружием или позволить РФ оккупировать территории страны

Автор: 

путин владимир (31560) Навальный Алексей (855) Трамп Дональд (5663)


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Топ комментарии
+9
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18.03.2024 13:39 Ответить
+6
😁👍🙏🙏🙏 капітан Очевидність! Розвеселив рижий клоун!😁🤣
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18.03.2024 13:44 Ответить
+5
Близь кремлівської стіни-
Він зазнав приниженнь-

Десь у глибині спини-
Є у Трампа стрижень-
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18.03.2024 13:50 Ответить
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18.03.2024 13:39 Ответить
Близь кремлівської стіни-
Він зазнав приниженнь-

Десь у глибині спини-
Є у Трампа стрижень-
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18.03.2024 13:50 Ответить
😁👍🙏🙏🙏 капітан Очевидність! Розвеселив рижий клоун!😁🤣
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18.03.2024 13:44 Ответить
Если бы навального не убило *****, то это сделали бы солдаты НАТО. шах и мат!!!
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18.03.2024 13:58 Ответить
такий мачо, що сподівається на "сонного Джо", який закінчить війну за 9 місяців
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18.03.2024 13:59 Ответить
Навальний-не опозиція, а конкурент, що не одно і теж.
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18.03.2024 14:03 Ответить
Трамп боїться щось казати очевидне проти путіна. Інакше миттєва політична смерть, а може й фізична. Ми всі пам"ятаємо як після спільної з ****** зустрічі Трамп вийшов до преси як побита собака, а кремлівський Карл з либою на всю морду та поводився як погонич Трампа. Це не може бути просто так. Яйця Трампа в кулачці КГБ.
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18.03.2024 14:34 Ответить
Трамп на гачку КГБ ще з 80-х - це підтвердив Юрій Швець.
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18.03.2024 15:13 Ответить
Ну, Швецю краще знати, так як він діючий кгбіст.
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18.03.2024 15:32 Ответить
По чому це видно ?
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18.03.2024 15:52 Ответить
За 9 місяців авторитет Америки стане меншим, ніж у Канади.
А з президентом Трампом він стане нижчим, ніж в Австралії.
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18.03.2024 15:09 Ответить
опозиційного політика ?

що за маячня ? опозиційний імперець , а це те самі яйця тільки в профіль
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18.03.2024 15:10 Ответить
Мені начхати, що Трамп каже, важливо, що він робить. За часи Трампа нафта була по 40 доларів за барель, і Америка постачала скраплений газ до Європи. "Санкції з пекла" Байдена не працюють. Так само, як і заяви "путін - вбивця", "путін - бандит і т.д. Зате чудово працює нафта по 40 дол. за барель. Оскільки собівартість видобутку нафти в раші приблизно 35 доларів, у путіна не буде грошей вести війну. Як зробити, щоб нафта була по 40? Елементарно - знову дозволити американським компаніям добувати нафту зі свердловин у США. І ще постачати американський скраплений газ до Європи. Те, що Байден заборонив у січні 2024 року. Це врятує Україну. .
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18.03.2024 15:24 Ответить
Трамп міг знищити Уренгойські родовища, сказавши "нас там не було" - оце було б ефективно.
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18.03.2024 15:58 Ответить
Трампа відвідали сумніви. Але візит був коротким.
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18.03.2024 17:10 Ответить
 
 