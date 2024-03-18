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В Румынии 50 украинских пилотов будут проходить обучение на истребителях F-16, - СМИ

f-16

Президент Румынии Клаус Иоганнис одобрил подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на территории страны. Также он разрешил перевозку по территории Румынии некоторого оружия для Украины.

Об этом сообщает Digi24, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Иоганнис письмом сообщил парламент о том, что дал разрешение на транзит военной помощи для Украины от Финляндии, а также на обучение на территории Румынии около 50 украинских военных.

Вопросы должны быть рассмотрены на встрече лидеров обеих палат румынского парламента в понедельник. Голосование в зале должно состояться на следующем совместном пленарном заседании.

Речь идет об обучении украинцев, которые будут работать с истребителями F-16, в Европейском учебном центре F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти. Это новый центр, с января там начали тренировки румынские пилоты.

По данным источников Digi24, украинские пилоты должны прибыть на базу летом.

Читайте также: Украина может получить F-16 уже летом, но только 6 из 45 обещанных истребителей, - New York Times

Автор: 

помощь (7878) Румыния (1116) Йоханнис Клаус (51) F-16 (569) пилот (84)


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Топ комментарии
+6
Так Зелєнскій туди ще півроку тому з гастролями заїжджав. Після бухалова в Іспанському маєтку п'ять днів. Тоді було рішення Румунії про навчання пілотів. От Зелєнскій і полетів пропіаритись, ніби це він потужно порішав. Ще й в парламенті хотів щось для селфі нагундосити. Але румунський парламент відмовив. Вони справами займаються, а не заїжджими популістами.
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18.03.2024 14:00 Ответить
+3
Прапор Чорногорії (Flag of Montenegro)

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18.03.2024 15:06 Ответить
+2
А що вони весь цей час робили??? Як вони можуть почати літати на F-16 в Україні вже влітку???

Про те, що перша партія фахівців вже вирушила на навчання, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "24 Каналу" 19 серпня 2023 року. "Навчання вже розпочалися", - заявив він. За його словами, пілотів та технічний персонал готуватимуть в 11 країнах, головні з яких - Нідерланди та Данія.

Мінімальний термін на підготовку пілотів - 6 місяців, прогнозує Резніков.
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18.03.2024 14:38 Ответить
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корош ф16 в Українському небі з'являються аккурат під наступні вибори *****
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18.03.2024 13:48 Ответить
В Китае виднее?
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18.03.2024 13:54 Ответить
В якому Китає? Сходить до окуліста, а спершу за руцьким кораблем
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18.03.2024 14:58 Ответить
Прапор Чорногорії (Flag of Montenegro)

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18.03.2024 15:06 Ответить
Так Зелєнскій туди ще півроку тому з гастролями заїжджав. Після бухалова в Іспанському маєтку п'ять днів. Тоді було рішення Румунії про навчання пілотів. От Зелєнскій і полетів пропіаритись, ніби це він потужно порішав. Ще й в парламенті хотів щось для селфі нагундосити. Але румунський парламент відмовив. Вони справами займаються, а не заїжджими популістами.
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18.03.2024 14:00 Ответить
Проходитимуть...,має відбутись...мають прибути...
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18.03.2024 14:29 Ответить
А що вони весь цей час робили??? Як вони можуть почати літати на F-16 в Україні вже влітку???

Про те, що перша партія фахівців вже вирушила на навчання, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "24 Каналу" 19 серпня 2023 року. "Навчання вже розпочалися", - заявив він. За його словами, пілотів та технічний персонал готуватимуть в 11 країнах, головні з яких - Нідерланди та Данія.

Мінімальний термін на підготовку пілотів - 6 місяців, прогнозує Резніков.
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18.03.2024 14:38 Ответить
Ще навчаются
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18.03.2024 15:00 Ответить
Готуються навчатися.

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18.03.2024 15:17 Ответить
Будут ? Летом ? Похоже на издевательство
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18.03.2024 15:11 Ответить
Краще хай МО скаже, чому у нас влітку буде готово тільки 6 пілотів, і 50 техніків, а не 50 льотчиків і 460 техніків? Хто зробив саботаж?
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18.03.2024 15:29 Ответить
Ну тут как раз понятно, кто. Учителя, работники миносвиты, до министров включительно. Все те, кто вместо Английского в школе преподавали 'май найм из Коля, ай лав догс ', а в вузах, в том числе военных, требовали 'тысячи со словарем'
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18.03.2024 17:25 Ответить
Нормально,до Криму близько і до лугандонії.Дякуємо союзникам.
От нейметься зеленорилим коментаторам зверху на гілці,щоб хтось їм негайно на дивані ще й повітряні бої транслював.Ви,кондоми зелені, по дорогах своїх гребіть за руским коритом і не продукуйте тут зраду і що вам хтось щось винен.
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18.03.2024 19:24 Ответить
 
 