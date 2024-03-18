В Румынии 50 украинских пилотов будут проходить обучение на истребителях F-16, - СМИ

Президент Румынии Клаус Иоганнис одобрил подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на территории страны. Также он разрешил перевозку по территории Румынии некоторого оружия для Украины.

Об этом сообщает Digi24, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Иоганнис письмом сообщил парламент о том, что дал разрешение на транзит военной помощи для Украины от Финляндии, а также на обучение на территории Румынии около 50 украинских военных.

Вопросы должны быть рассмотрены на встрече лидеров обеих палат румынского парламента в понедельник. Голосование в зале должно состояться на следующем совместном пленарном заседании.

Речь идет об обучении украинцев, которые будут работать с истребителями F-16, в Европейском учебном центре F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти. Это новый центр, с января там начали тренировки румынские пилоты.

По данным источников Digi24, украинские пилоты должны прибыть на базу летом.

Читайте также: Украина может получить F-16 уже летом, но только 6 из 45 обещанных истребителей, - New York Times