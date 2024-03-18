В Румынии 50 украинских пилотов будут проходить обучение на истребителях F-16, - СМИ
Президент Румынии Клаус Иоганнис одобрил подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на территории страны. Также он разрешил перевозку по территории Румынии некоторого оружия для Украины.
Об этом сообщает Digi24, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Иоганнис письмом сообщил парламент о том, что дал разрешение на транзит военной помощи для Украины от Финляндии, а также на обучение на территории Румынии около 50 украинских военных.
Вопросы должны быть рассмотрены на встрече лидеров обеих палат румынского парламента в понедельник. Голосование в зале должно состояться на следующем совместном пленарном заседании.
Речь идет об обучении украинцев, которые будут работать с истребителями F-16, в Европейском учебном центре F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти. Это новый центр, с января там начали тренировки румынские пилоты.
По данным источников Digi24, украинские пилоты должны прибыть на базу летом.
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Про те, що перша партія фахівців вже вирушила на навчання, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "24 Каналу" 19 серпня 2023 року. "Навчання вже розпочалися", - заявив він. За його словами, пілотів та технічний персонал готуватимуть в 11 країнах, головні з яких - Нідерланди та Данія.
Мінімальний термін на підготовку пілотів - 6 місяців, прогнозує Резніков.
От нейметься зеленорилим коментаторам зверху на гілці,щоб хтось їм негайно на дивані ще й повітряні бої транслював.Ви,кондоми зелені, по дорогах своїх гребіть за руским коритом і не продукуйте тут зраду і що вам хтось щось винен.