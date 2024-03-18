Минобороны направило первый миллиард на строительство укреплений после назначения Тимошенко советником Умерова, - СМИ

За неделю, с 9 по 16 марта, 6,33 млрд грн было выделено на фортификационные и защитные сооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Наші гроші".

По данным издания, на этой неделе суммарно самые большие подряды снова прошли в военной сфере.

"6,33 млрд стоили недельные подряды на строительство фортификационных сооружений. Основную массу заказов сделали обладминистрации. Но впервые за время вторжения начали делать заказы на строительство оборонных сооружений в структуре Министерства обороны – Северное (0,67 млрд грн) и Восточное (0,42) млрд грн) управления заказчика работ", - говорится в материале.

Отмечается, что Минобороны начало отчитываться о фортификационных заказах с конца февраля, когда министр обороны Умеров назначил своим советником бывшего заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, который до полномасштабного вторжения РФ отвечал за "Большое строительство".

"Источники "Наші гроші" сообщают, что Тимошенко взяли на работу для налаживания коммуникационной составляющей Минобороны, которая, по мнению Владимира Зеленского, была в плохом состоянии. Также он будет координировать строительство фортификаций", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко с 1 марта работает советником министра обороны Украины Рустема Умерова. В конце 2022 года СМИ сообщали, что Тимошенко ездит на Porsche за $100 тыс. и арендует у застройщика Никонова имение на 1,2 тыс. кв.м по втрое более низкой цене.

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