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Новости Война
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Минобороны направило первый миллиард на строительство укреплений после назначения Тимошенко советником Умерова, - СМИ

тимошенко

За неделю, с 9 по 16 марта, 6,33 млрд грн было выделено на фортификационные и защитные сооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Наші гроші".

По данным издания, на этой неделе суммарно самые большие подряды снова прошли в военной сфере.

"6,33 млрд стоили недельные подряды на строительство фортификационных сооружений. Основную массу заказов сделали обладминистрации. Но впервые за время вторжения начали делать заказы на строительство оборонных сооружений в структуре Министерства обороны – Северное (0,67 млрд грн) и Восточное (0,42) млрд грн) управления заказчика работ", - говорится в материале.

Отмечается, что Минобороны начало отчитываться о фортификационных заказах с конца февраля, когда министр обороны Умеров назначил своим советником бывшего заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, который до полномасштабного вторжения РФ отвечал за "Большое строительство".

"Источники "Наші гроші" сообщают, что Тимошенко взяли на работу для налаживания коммуникационной составляющей Минобороны, которая, по мнению Владимира Зеленского, была в плохом состоянии. Также он будет координировать строительство фортификаций", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко с 1 марта работает советником министра обороны Украины Рустема Умерова. В конце 2022 года СМИ сообщали, что Тимошенко ездит на Porsche за $100 тыс. и арендует у застройщика Никонова имение на 1,2 тыс. кв.м по втрое более низкой цене.

Читайте также: Тимошенко не проходил проверку НАПК в ходе назначения советником Умерова

Автор: 

Минобороны (9423) Тимошенко Кирилл (432) фортификации (122)


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Топ комментарии
+30
Ща Кирюша пополнит карманы.
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18.03.2024 14:13 Ответить
+28
Пустили козла в огород.... Він зараз набудує....
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18.03.2024 14:14 Ответить
+25
Им без разницы на чём красть, на дорогах, или на укреплениях
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18.03.2024 14:16 Ответить
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Ща Кирюша пополнит карманы.
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18.03.2024 14:13 Ответить
велике Фортікафівництво
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18.03.2024 14:28 Ответить
Когда этого голубого воришку застукали на машинке, которую он на зарплату нардепа жизней этак 10 бы собирал, то проплаченные журнашлюхи и СБшники накинулись не на него, казнокрада, а на тех, кто видео выложил.
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18.03.2024 17:18 Ответить
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18.03.2024 14:52 Ответить
ТОБТО!!! Герої гинули поки МАРОДЕРНЯ не знайшла кращого не забрудненого для грабувань ніж ТИМОШЕНКО? ЦІНА ПИТАННЯ ДЛЯ ФЕЙСУ МЄРОВА ЯКА!!! А він же американець - уся величезна сімʼя в бізнесах у США !!!
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18.03.2024 17:00 Ответить
У бабусi кірілкі закінчуються гроші на бензин для Порше. Час "пиляти".
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18.03.2024 14:13 Ответить
Пустили козла в огород.... Він зараз набудує....
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18.03.2024 14:14 Ответить
Замість бетонного дота на папері-землянка по факту. Ото вам і все. Воюйте.
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18.03.2024 14:18 Ответить
ДОТ "Горчак", кацапський, типовой, 1997 р.
зверху в модулі №5 - тільки ДШК, ПТУР та автоматичницй гранатомет, які теж можуть ховатись...

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18.03.2024 14:33 Ответить
Оооо, бабулєнції потекли в кармани зеленої плісняви!😁
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18.03.2024 14:15 Ответить
Им без разницы на чём красть, на дорогах, или на укреплениях
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18.03.2024 14:16 Ответить
Перший мільярд весь пішов на опшори, чи відсотків 20 лишилося?
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18.03.2024 14:18 Ответить
Спрямувати то спрямували, в це віримо. А от чи дійшли гроші?
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18.03.2024 14:19 Ответить
Всі в офшори дійшли. Оман брехати не буде
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18.03.2024 14:33 Ответить
Тоб то до призначення цього роботяги грошей не було? Атут одразу мільярд оце давав.👍
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18.03.2024 14:20 Ответить
ох и власть, ох и суки, вообще ничего не боятся,єто же кріса скурвленная, а её на поток.
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18.03.2024 14:56 Ответить
"...налагодження комунікаційної складової Міноборони..."

Налагодження комунікацій - по-простому, це налагодження крадіжок через прокладки і задурювання мізків суспільсту та замітання слідів.
Це і є "комунікаційна складова" зеленої плісняви - красти і задурювати мізки.
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18.03.2024 14:20 Ответить
Так ось в чомуи справа! Чому дак довго нічого не будувалось. Шукали, чекали пилителя і освоювателя каси.
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18.03.2024 14:21 Ответить
****** гнилые! Главное, не дать им свалить после выборов! Всех на нары, во главе с Зеленским!
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18.03.2024 14:21 Ответить
Аеропорт "Бориспіль" відкритий та чекає на вильоти з награбованим.
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18.03.2024 14:24 Ответить
Самий кайф для пацанів у тому, що можна приховати що і за якими цінами купується посилаючись на те, що військова таємниця - бабло тектиме рікою на офшори Умєрова та Тимошенка. От для кого війна - це справжній дарунок долі.
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18.03.2024 14:24 Ответить
Багато роботи буде владі Пороха після Перемоги: всіх відшукати, купу судів провести, буцигарень набудувати, бо вся зелена шобла в тих, що є, не поміститися, все награбоване забрати...
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18.03.2024 14:37 Ответить
Та ні ..куми у порошенка ліниві .. буде як раніше
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18.03.2024 15:03 Ответить
Якщо нормальний асфальт свого часу все-таки був (бо моськва наказала), то адекватних оборонних споруд ми не побачимо.
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18.03.2024 14:25 Ответить
Хіба що це будуть споруди ... для рашистів.
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18.03.2024 15:29 Ответить
Русня не дозволить засунути себе в подібне лайно.
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18.03.2024 15:30 Ответить
Интересно там в сметах цены на цемент и песок переплюнут яйца резникова?
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18.03.2024 14:25 Ответить
Навіть не сумнівайтеся! В часи Русі в будівельний розчин додавали яйця.
Тож ці укріплення будуть офіційно будувати "за старовинними рецептами"...
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18.03.2024 15:32 Ответить
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18.03.2024 15:45 Ответить
Ща тут тімошонка набудує укріплень!!! Хіба що в російський армії, по завданню фсб та *****, як один з найкращих агентів. І вкраде 70% грошей. Бо дуже грошиків хоттца.

Цю сволоту вже раз прибирали з керівництва, бо США та ЄС дуже були незадоволенні, що керує відкритий агент рашки в уряді. Ан ніт, знову грінпоц шашликович янетряпка з дерьмаком цю мерзоту поставили керувати обороною країни!
Уявляєте скільки життів наших хлопців на фронті це обійдеться????
Так що зеленожопий мутрий нарід- отримаєте те , про що мріяли- готуйтесь , тварі тупі, лизати сапоги русні, згідно оманських домовленостей.
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18.03.2024 14:25 Ответить
От усе вам не так! Не бачите позитиву!
А виявляється: Міноборони раніше чому таким злим було і укріплення не будувало? - Бо в нього лісапеда к-тимошенка не було! А тепер вони з тимошонком вдвічі більше сіна для корівки укріплень наготують! Тобто раніше укріплень не було зовсім. А тепер буде вдвічі більше! Уявляєте, який це прогрес?!!
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18.03.2024 15:46 Ответить
Вор сидить на ворі і вором поганяє.

А Умеров перетворився на лайно, ця потвора і ганьба кримсько-татарського народу.
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18.03.2024 14:28 Ответить
Буде великий успіх для народу, якщо до армії дійде хоча б 100 000.
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18.03.2024 14:29 Ответить
Уявляю, з якою швидкістю кірілка зараз краде...

Вибори. Клічко правий
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18.03.2024 14:30 Ответить
Подивіться в ці "чесні" очі цього Тимошенка!
Він не може красти гроші на цьому будівництві! Він буде 3,14здити гроші на будівництві!
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18.03.2024 14:41 Ответить
Він буде ******* гроші завжди! Не важливо на чому, в ОПі є 5-6 радників боневтіка, вони підкажуть, де краще спиз...дити!🤬
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18.03.2024 14:50 Ответить
житимеш розкішно , але недовго ...
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18.03.2024 14:56 Ответить
ВЕЛИКЕ УКРІПНИЦТВО почалось
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18.03.2024 15:01 Ответить
пустили лиса у курятник
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18.03.2024 15:02 Ответить
Тепер схематоз в надійних, і перевірених руках. Умерову дістануться тільки крихти з барського столу.
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18.03.2024 15:04 Ответить
А нам ДУПА. Вибори? Чи ще поскиглимо?
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18.03.2024 15:40 Ответить
Зе 3.14дарська влада не може не красти. Тільки, відрубуючи голови , можна на деяких персонажах ставити хрест.
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18.03.2024 15:05 Ответить
Назад у середньовічча? Може вибори? Чи краще бути дикунами?
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18.03.2024 15:44 Ответить
А вибори після рубання голов .
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18.03.2024 20:59 Ответить
Усі майбутні успіхи Украіни мабуть пов'язани с Тимошенко, бо до цього часу їх нема.
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18.03.2024 15:19 Ответить
Назвемо їх успішним відступом!
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18.03.2024 15:21 Ответить
Швидко розпочався дерибан грошей платників податків. Плювати вони хотіли в обличчя своїм виборцям, вони їх зневажають. Сподіваюсь хоч шашликів нажерлися облизувачі шапіто.
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18.03.2024 15:31 Ответить
І хто б здивувався?
То скільки тепер коштуватиме бетон для ЗСУ?
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18.03.2024 15:49 Ответить
Заголовок д.б. такой: первый миллиард отправлен прямо на счёт кирюши тимошенко
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18.03.2024 15:51 Ответить
Будемо сподіватися, РОЗЕНБЛАТ гроші вже повернув? 480 000 000, 00 гривень....
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18.03.2024 16:02 Ответить
Пустили козла огород сторожить..
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18.03.2024 17:15 Ответить
Половину украдут. Это не Монте-Карло, здесь ставки на много выше.
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18.03.2024 17:15 Ответить
Минобороны направило первый миллиард на строительство укреплений после назначения Тимошенко советником Умерова, - СМИ Источник:

БРАВО ......... чел только пришел , и уже такие ,,подвиги,,
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18.03.2024 17:28 Ответить
Буде координувати велике крадівництво укріплень, бо велике крадівництво доріг закінчилось. Є міноборони, є мінфін, є Генштаб. Для чого тут смотрящий?
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18.03.2024 18:03 Ответить
Вирішувати, де будувати і які укріплення повинні військові, Генштаб, а не ОВА. ОВА і МО з Мінфіном повинні це будівництво забезпечувати
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18.03.2024 18:06 Ответить
Появився геній в МО ,
спеціаліст кінокрут, будівельник , ,комунікатор...
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18.03.2024 18:58 Ответить
Ну, все схема зелених дебілоїдів по дерибану успішно запрацювала.
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18.03.2024 20:52 Ответить
Ну як так?!!! Громадяни Чехії, Румунії, країн Балтії, Скандинавії обирають Президентів, а українці - Зе
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18.03.2024 21:57 Ответить
УКРАЇНА РАДІЄ, ЩО ТІМОХА ВЖЕ ПРАЦЮЄ І НЕ ПОМРЕ НІ ВІН НІ ЙОГО РОДИНА З ГОЛОДУ!!! ПРОСИМО ПОДІЛИТИСЯ ДОСВІДОМ НЕПОТОПЛЯЄМОСТІ "ЩУКИ" ЯКА ВМІЄ ПЛАВАТИ І В ВОДІ І НА СУШІ... яКЩО Б ПРОСТА ЛЮДИНА КАТАЛАСЯ НА АВТІВЦІ, ЯКУ ДАЛИ НА ФРОНТ З-ЗА КОРДОНУ, ТО ВОНА БУЛА Б ЗАЦЬКОВАНА ПО ГРОБ ЖИТТЯ СВОГО І ЙОГО РОДИНА..А ЦЕЙ ЧМИРЬ ЗИІГ ВТРИМАТИСЯ... І МАБУТЬ РОЗКРАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ НА 1 МЛРД ГРН НА ЗАПОРІЖЖІ НЕ ПЕРЕШКОДА І ДАЛІ РЯТУВАТИ УКРАЇНУ..... УРА ТІМОШЕНКО .....
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19.03.2024 03:50 Ответить
 
 