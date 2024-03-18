КНДР отправила в Россию 7 000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием, - Минобороны Южной Кореи
Северная Корея с 2023 года отправила в Россию около 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.
Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Он сделал это заявление во время пресс-конференции через несколько часов после того, как южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности в восточные воды страны.
США и Южная Корея ранее обвиняли Северную Корею в отправке снарядов и другой военной помощи России во время войны – заявления, которые Россия и Пхеньян отрицают.
Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея поначалу полагалась на корабли, но в последнее время все чаще использует железные дороги для трансграничных поставок оружия.
Министр обороны Южной Кореи добавил, что Пхеньян, вероятно, получил более 9 тысяч контейнеров помощи в обмен на военную поддержку.
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До західних політиків все ніяк не дійде, що при такому розвитку подій їх самих народи почнуть замінювати на більш харизматичних, зухвалих, агресивних і автократичних лідерів?
Суто заради власної безпеки.
Аброхамія, так захоплювався його грошима, що спасу просто не було…
Китай, балаканиною про мир, гадить Україні з допомогою КНДР…
Пильнуймо Україну!!
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)
https://www.worldeconomics.com/Indicator-Data/Economic-Size/Revaluation-of-GDP.aspx