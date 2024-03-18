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КНДР отправила в Россию 7 000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием, - Минобороны Южной Кореи

чен,путін,кім,ин

Северная Корея с 2023 года отправила в Россию около 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Он сделал это заявление во время пресс-конференции через несколько часов после того, как южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности в восточные воды страны.

США и Южная Корея ранее обвиняли Северную Корею в отправке снарядов и другой военной помощи России во время войны – заявления, которые Россия и Пхеньян отрицают.

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Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея поначалу полагалась на корабли, но в последнее время все чаще использует железные дороги для трансграничных поставок оружия.

Министр обороны Южной Кореи добавил, что Пхеньян, вероятно, получил более 9 тысяч контейнеров помощи в обмен на военную поддержку.

Автор: 

боеприпасы (2361) КНДР (1226) россия (96184)


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Топ комментарии
+8
Тим часом США відправляють тільки балаканину. Яке приниження 🤦
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18.03.2024 14:16 Ответить
+3
Захід балакає, пончик робить.
До західних політиків все ніяк не дійде, що при такому розвитку подій їх самих народи почнуть замінювати на більш харизматичних, зухвалих, агресивних і автократичних лідерів?
Суто заради власної безпеки.
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18.03.2024 14:20 Ответить
+3
Відправляють ********** тисячами контейнерів ї не хвилюються не турбуються що про них скаже Захід, а Захід в такої ситуації все думає чим йому буде загрожувати пуйло.
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18.03.2024 14:23 Ответить
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Тим часом США відправляють тільки балаканину. Яке приниження 🤦
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18.03.2024 14:16 Ответить
Процесом керує Хабад - йому на репутацію США у світі начхати.
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18.03.2024 15:50 Ответить
Замість постійних обіцянок підтримки! І не гавкає про це публічно!!!
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18.03.2024 14:19 Ответить
Захід балакає, пончик робить.
До західних політиків все ніяк не дійде, що при такому розвитку подій їх самих народи почнуть замінювати на більш харизматичних, зухвалих, агресивних і автократичних лідерів?
Суто заради власної безпеки.
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18.03.2024 14:20 Ответить
Мабуть, отой аброхамія з ВРУ, уже написав жалістного листа до Сі, поводиря з КНР, отих онуків хунвейбінів…
Аброхамія, так захоплювався його грошима, що спасу просто не було…
Китай, балаканиною про мир, гадить Україні з допомогою КНДР…
Пильнуймо Україну!!
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18.03.2024 14:21 Ответить
Відправляють ********** тисячами контейнерів ї не хвилюються не турбуються що про них скаже Захід, а Захід в такої ситуації все думає чим йому буде загрожувати пуйло.
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18.03.2024 14:23 Ответить
То гуманітарний коридор. Зброя в обмін на брюкву. Комуністичні корейці страшно голодують. Навіть їхній чухче Ин геть опух від постійного недоїдання.
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18.03.2024 14:38 Ответить
А нам наобіцяли 7 мішків вовни і всі не повні
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18.03.2024 14:27 Ответить
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18.03.2024 14:30 Ответить
Задача. В одну страну оружие поставляет США - 1 экономика мира. В другую - Северная Корея, одна из последних экономик мира. Рассчитайте вероятность победы стран, которым помогает Северная Корея и США.
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18.03.2024 14:45 Ответить
Ответ: победит Украина и Европа, которая опирается на свои силы.
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18.03.2024 15:03 Ответить
Надеюсь
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18.03.2024 20:15 Ответить
Поправка - давно (с 2015 года) первая экономика мира это Китай который так же поставляет вооружение россии.
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19.03.2024 02:48 Ответить
Это не так, Китаю далеко от 1 экономики мира https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
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19.03.2024 14:34 Ответить
Вы совсем не туда смотрите. Нужно не на номинал, а покупательная способность.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)
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20.03.2024 04:59 Ответить
Ну и тут ещё

https://www.worldeconomics.com/Indicator-Data/Economic-Size/Revaluation-of-GDP.aspx
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20.03.2024 05:03 Ответить
И Китай не поставляет вооружение росии.
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19.03.2024 14:35 Ответить
Даже здесь писали о китайских дронах и бронежделетах.
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20.03.2024 05:00 Ответить
Демократи ******* спокійне та сите життя. А зло ніколи не дрімає. Утопія руйнується.
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18.03.2024 15:33 Ответить
 
 