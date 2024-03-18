НАПК составило более сотни админпротоколов и выводов о коррупционных правонарушениях нардепов, больше всего - в отношении "слуг народа". ИНФОГРАФИКА

НАПК составило по меньшей мере 70 админпротоколов и 34 обоснованных вывода относительно нардепов Верховной Рады IX созыва из-за вероятных коррупционных правонарушений.

Такие данные Рух ЧЕСНО получил от НАПК в ответ на запрос, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего админпротоколов – 42 – составлено относительно нарушения требований предотвращения и урегулирования конфликта интересов. В то же время больше всего протоколов и обоснованных выводов составили относительно депутатов партии "Слуга народа".

Кроме того, как отмечается, шесть нардепов получили более одного админпротокола по конфликту интересов. Все они были избраны в парламент от "Слуги народа", но после скандалов троих исключили из фракции - Анна Скороход сейчас входит в депутатскую группу "За майбутнє", Анатолий Гунько в группу - "Відновлення України", а Гео Лерос - внефракционный. Отметим, что трое перечисленных нардепов имеют по три протокола по разным статьям КУоАП.

Читайте также: Завод с орбиты "слуги народа" Куницкого поставлял зарядные станции для оккупированного Крыма, - СМИ

В частности, Лерос в 2021 году внес на рассмотрение Верховной Рады депутатский запрос, в котором поднимался вопрос, представлявший его частный интерес. Дело было передано в суд.

По той же статье направили в суд дело в отношении еще одного нардепа от "Слуги народа", харьковского мажоритарщика Александра Куницкого. В расследовании "ЭZPSanek: ЗЕ-бизнес" СМИ, в частности, говорилось, что Куницкий использовал депутатский мандат в интересах частного бизнеса - харьковской группы компаний "Автоэнтерпрайз", занимающихся импортом электрокаров. Суд не признал нардепа виновным и в результате закрыл дело.

Однако есть случаи привлечения к ответственности нардепов. Так, например, нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко, по данным СМИ, был оштрафован на 3400 гривен. Дело касалось запроса относительно уголовного производства по деятельности одного из частных обществ Горбенко.

Также составлено 34 обоснованных вывода выявления признаков коррупционных правонарушений о декларировании недостоверной информации. Кроме прочего, в этот перечень также вошел нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, находящийся под арестом в СИЗО. Декларации Шуфрича содержали недостоверную информацию в сумме 27 миллионов гривен. Также в отношении Шуфрича есть подозрение в государственной измене и подозрение в финансировании росгвардии в Крыму. Следствие установило, что он платил деньги росгвардии за военизированную охрану своей недвижимости на территории Крыма.

Читайте также: Несколько нардепов с 2022 года обновили свои автопарки: объясняют пчеловодством и бизнесом жены

Еще 14 админпротоколов составлены против нардепов, подавших заведомо ложные сведения в декларациях.

В ходе проверки в 2022 году у нардепа из группы "Відновлення України" Александра Ковалева обнаружили признаки незаконного обогащения, против него возбуждено уголовное производство. Жена нардепа вывезла во время войны за границу более 500 тысяч долларов США. Разница между официально задекларированными денежными средствами и сбережениями, вывезенными за границу его женой, тогда составила более 8 млн грн.

Кроме того, в отношении нардепов от фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой, Павла Халимона, Маргариты Шол обнаружили признаки незаконного обогащения, материалы также передали в правоохранительные органы.

7 админпротоколов получили нардепы по делам о партийных финансах. Против нардепов от запрещенного пророссийского ОПЗЖ Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, а также внефракционного мажоритарщика Виктора Балоги и "слуги" Анатолия Остапенко составлены админпротоколы по ст. 212-21 КУоАП о нарушении представления финансового отчета партии. Также против еще одного экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ, подозреваемого в госизмене Тараса Козака, составлен протокол по ст. 212-15 КУоАП. Он внес вклад в поддержку ОПЗЖ с нарушением требований закона о политических партиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Мариковского подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 млн грн

Против 6 нардепов составлены админпротоколы по поводу несообщения или несвоевременного сообщения об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента или о существенных изменениях в имущественном состоянии. Относительно нардепа от "Слуги народа" Анатолия Драбовского составлен протокол о несвоевременном представлении декларации без уважительной причины.