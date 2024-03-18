Комитет ВР рассмотрел 870 поправок к законопроекту о мобилизации, процесс идет медленно, много популизма во время обсуждения, - "слуга народа" Вениславский

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 870 поправок к законопроекту о мобилизации. В день рассматривается около 200 поправок.

Об этом рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Федор Вениславский в комментарии LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, "процесс идет медленно, поскольку многие авторы занимаются политическим популизмом во время обсуждения".

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона также заявил, что "некоторые коллеги натыкали популистские поправки".

Он надеется, что в течение следующей недели во время заседания комитета удастся рассмотреть все 4300 поправок, а затем законопроект направят на голосование в сессионном зале во втором чтении.

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По его словам, "с правками в комитете могут справиться за две недели".

Также другой источник в "Слуге народа" сообщил, что за день комитет рассматривает около 200 поправок. Поэтому 4000 внесенных поправок, говорит он, можно рассмотреть за 20 дней, добавляет источник.

Отмечается, что сегодня, 18 марта, комитет планирует рассмотреть поправки №636-687.

Впрочем, 20 и 21 марта, предварительно, планируется заседание парламента без рассмотрения мобилизационного законопроекта.