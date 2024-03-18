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Новости мобилизации
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Комитет ВР ускорит процесс рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации, - Железняк

мобілізація,тцк

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ускорит рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет по обороне решил ускорить процесс по законопроекту о мобилизации (я так понимаю, наиболее популярная часть будет рассматриваться), и завтра на заседании пройдет почти 1500 правок (с 624-й по 2104-ю)", - отметил парламентарий.

Читайте также: Комитет ВР рассмотрел 870 поправок к законопроекту о мобилизации, процесс идет медленно, много популизма во время обсуждения, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

ВР (29285) законопроект (3235) мобилизация (2812) Железняк Ярослав (431)


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Ждуни прискоряться. Ага. Вони вже порозбігались. Виборів не буде. Ніяких. Тому "слуги" зрозуміли свою незамінність. Конверти мають бути більш конкретними "аргументами".
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18.03.2024 15:07 Ответить
Легко 34-летнему депутату-спортсмену Железняку, который кстати пробегал в Нью-Йорке марафонскую дистанцию, рассматривать подобный жизненный Закон когда точно знает, что самого в армию не заберут ни при каких обстоятельствах. Вы обьективно посмотрите на наших депутатов пацаны, этот созыв ВР посути вечный как советская КПСС. Официально запрещены переговоры об окончании войны, фактически все, что сейчас творится, может продолжаться десятилетиями как в Израиле с Палестиной и у нас при етом будет один состав Верховной Рады и режим военного стану, етот правовой режим депутаты никогда не отменят, так как не захотят терять власть и свою работу..........Поставьте себя на их место! Подобное поведение наиболее логично, кто из здавомыслящих людей откажется от возможности всю свою жизнь "править и властвовать".
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18.03.2024 15:19 Ответить
Нардепи і самі хотять прийти до ТЦК і бути на передовій, але ж отой Регламент ВРУ… Хтось повинен внести ЗМІНИ, але деж його знайти, ото ХТОСЬ!!
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18.03.2024 15:11 Ответить
невідомо, коли закінчиться війна.
то, як само, железняк, хоче прискорюватись?
треба, кров з носу, прийняти, після війни!
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18.03.2024 15:14 Ответить
Нехочуть ухилянти захищати сраки інших ухилянтів з корочками і грошима.
Дивно що взагалі в Україні, знайшлись люди, що пішли захищати продажну охлократію яка розікрала Україну в беззахисну хронічно найбіднішу країну Європи.
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18.03.2024 15:17 Ответить
"Слуги" голосуватимуть онлайн з Монако ?
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18.03.2024 15:19 Ответить
А там оте свавілля яке зараз чинить ТЦК буде узаконене?
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18.03.2024 15:35 Ответить
Давайте, хлопці, прискорюйтесь, в акурат до кінця війни справитесь і приймете так потрібний саме зараз закон...
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18.03.2024 18:57 Ответить
 
 