Комитет ВР ускорит процесс рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации, - Железняк

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ускорит рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет по обороне решил ускорить процесс по законопроекту о мобилизации (я так понимаю, наиболее популярная часть будет рассматриваться), и завтра на заседании пройдет почти 1500 правок (с 624-й по 2104-ю)", - отметил парламентарий.

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