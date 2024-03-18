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Комитет ВР ускорит процесс рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации, - Железняк
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ускорит рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Комитет по обороне решил ускорить процесс по законопроекту о мобилизации (я так понимаю, наиболее популярная часть будет рассматриваться), и завтра на заседании пройдет почти 1500 правок (с 624-й по 2104-ю)", - отметил парламентарий.
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то, як само, железняк, хоче прискорюватись?
треба, кров з носу, прийняти, після війни!
Дивно що взагалі в Україні, знайшлись люди, що пішли захищати продажну охлократію яка розікрала Україну в беззахисну хронічно найбіднішу країну Європи.