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Минобороны в феврале предотвратило поставки 264 т некачественных продуктов питания в воинские части

харчування

В феврале инспекторы Минобороны предотвратили поставку 264,09 тонн некачественных продуктов в воинские части. В прошлом месяце представители Центрального управления контроля качества проверили продовольствие на складах компаний-поставщиков до отгрузки в подразделения.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Мы системно проводим проверки на складах компаний до поставки в подразделения. Если инспекторы фиксируют испорченные продукты, поставщик должен заменить партию. Некоторые недобросовестные компании наносят ущерб государству. Например, на уровне оперативно-стратегических группировок войск только за февраль недопоставили продукции на сумму 36 479 997,10 гривен. В частности, поставки срывают компании, систематически не выполняющие свои обязанности. Мы будем открыто сообщать обществу о всех вопросах по поставкам пищевого обеспечения. В любых обстоятельствах наши военные не должны испытывать никаких проблем с качеством пищи", – отметил замминистра обороны Виталий Половенко.

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Как отмечается, по условиям договора, поставщик в течение 24 часов должен заменить испорченную продукцию на качественную. Половенко подчеркнул, что предприятия, которые срывают условия договора, ждут штрафные санкции.

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Минобороны (9423) продукты (1532) ВСУ (6694)


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Nihujasobi. Це типу заслуга? Клоуни. На складах поставщика, це проблеми поставщика, а якщо МО вже оплатило зіпсовану продукцію, то самі ідіоти. Така кількість свідчить, що раніше контроль був відсутній. Хто покараний?
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18.03.2024 15:46 Ответить
Контроль всегда присутствовал. Зеленое мясо никто не заставлял брать начпроду,....и цифра 264,09 тн, кажеться подозрительной, расшифровать бы...
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18.03.2024 15:58 Ответить
Мафия Резникова ЖИВА И РАБОТАЕТ
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18.03.2024 17:11 Ответить
 
 