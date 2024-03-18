Минобороны в феврале предотвратило поставки 264 т некачественных продуктов питания в воинские части

В феврале инспекторы Минобороны предотвратили поставку 264,09 тонн некачественных продуктов в воинские части. В прошлом месяце представители Центрального управления контроля качества проверили продовольствие на складах компаний-поставщиков до отгрузки в подразделения.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Мы системно проводим проверки на складах компаний до поставки в подразделения. Если инспекторы фиксируют испорченные продукты, поставщик должен заменить партию. Некоторые недобросовестные компании наносят ущерб государству. Например, на уровне оперативно-стратегических группировок войск только за февраль недопоставили продукции на сумму 36 479 997,10 гривен. В частности, поставки срывают компании, систематически не выполняющие свои обязанности. Мы будем открыто сообщать обществу о всех вопросах по поставкам пищевого обеспечения. В любых обстоятельствах наши военные не должны испытывать никаких проблем с качеством пищи", – отметил замминистра обороны Виталий Половенко.

Читайте также: Поставщики Минобороны сорвали очередные торги на поставку продуктов армии

Как отмечается, по условиям договора, поставщик в течение 24 часов должен заменить испорченную продукцию на качественную. Половенко подчеркнул, что предприятия, которые срывают условия договора, ждут штрафные санкции.

Также читайте: Государственный оператор тыла запускает электронную систему учета заявок по продовольственному обеспечению войска, - Жумадилов