Сегодня профильный комитет ВР обсудил регламентацию изъятия транспорта в законопроекте о мобилизации, - Фриз
На сегодняшнем заседании комитет ВР по национальной безопасности, обороне и разведке продолжил рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о мобилизации и обсудил раздел, регламентирующий вопрос изъятия транспортных средств.
Об этом рассказала народная депутат Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Учтены поправки, согласно которым Территориальный центр комплектования и социальной поддержки не может давать распоряжения относительно продажи/перерегистрации транспортных средств другим лицам и учреждениям", - сказала.
Она подчеркнула, что возврат транспортных средств владельцу должен производиться в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.
"Порядок, объем и определение субъектов, у которых будет изыматься транспорт, будет регулироваться Кабмином", - отметила народная депутат.
По словам Фриз, продолжается дискуссия по поводу определения в законе предельного объема транспортных средств, согласно которому можно будет их изымать у предприятия.
"Есть необходимость сделать невозможным злоупотребление со стороны ТЦК СП, когда у одного предприятия забирают все транспортные средства, а у другого, по "странному стечению обстоятельств" - ни одного. Решение по этому вопросу отложено до получения информации от правительства относительно существующего порядка изъятия", - рассказала Фриз.
Она также отметила, что в настоящее время комитет рассмотрел уже 875 поправок.
"Завтра комитет продолжит работу над этим законопроектом. Кроме этого, планируется рассмотреть ко второму чтению законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" (№10313)", - сообщила Фриз.
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СКІЛЬКІ РОДИН НЕ ЗМОГЛО ВТЕКТИ ВІД СМЕРТІ?
так зараз хочуть ще більше лишити українців авто.
цуки, вбивають націю‼️‼️‼️‼️
Хоть паржом…
До чого тут автомобіль?
Може тоді начните як в 1943 році,коли поліцаї хватали людей та примусово вивозили на смерть людей в германію,а хто тікав розстрілювали?