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Сегодня профильный комитет ВР обсудил регламентацию изъятия транспорта в законопроекте о мобилизации, - Фриз

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На сегодняшнем заседании комитет ВР по национальной безопасности, обороне и разведке продолжил рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о мобилизации и обсудил раздел, регламентирующий вопрос изъятия транспортных средств.

Об этом рассказала народная депутат Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Учтены поправки, согласно которым Территориальный центр комплектования и социальной поддержки не может давать распоряжения относительно продажи/перерегистрации транспортных средств другим лицам и учреждениям", - сказала.

Она подчеркнула, что возврат транспортных средств владельцу должен производиться в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

"Порядок, объем и определение субъектов, у которых будет изыматься транспорт, будет регулироваться Кабмином", - отметила народная депутат.

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По словам Фриз, продолжается дискуссия по поводу определения в законе предельного объема транспортных средств, согласно которому можно будет их изымать у предприятия.

"Есть необходимость сделать невозможным злоупотребление со стороны ТЦК СП, когда у одного предприятия забирают все транспортные средства, а у другого, по "странному стечению обстоятельств" - ни одного. Решение по этому вопросу отложено до получения информации от правительства относительно существующего порядка изъятия", - рассказала Фриз.

Она также отметила, что в настоящее время комитет рассмотрел уже 875 поправок.

"Завтра комитет продолжит работу над этим законопроектом. Кроме этого, планируется рассмотреть ко второму чтению законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" (№10313)", - сообщила Фриз.

Автор: 

авто (4219) изъятие (223) мобилизация (2812) Фриз Ирина (218)


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Топ комментарии
+9
У депутатів відберуть ?
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18.03.2024 15:36 Ответить
+8
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18.03.2024 15:44 Ответить
+6
Будуть їздити на вилучених машинах по новим дорогам на будівництво яких посеред війни виділили 17 млрд.? Зелена, дебільна реальність..
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18.03.2024 15:43 Ответить
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У депутатів відберуть ?
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18.03.2024 15:36 Ответить
Ні, звичайно! І у воєнкомів не відберуть. І у ОПівців теж не відберуть! То - державні люди!
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18.03.2024 15:53 Ответить
МАЛО ТОГО, що прийняли закон про евробляхі і лишили українців мати дешеві европейські авто.
СКІЛЬКІ РОДИН НЕ ЗМОГЛО ВТЕКТИ ВІД СМЕРТІ?

так зараз хочуть ще більше лишити українців авто.

цуки, вбивають націю‼️‼️‼️‼️
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18.03.2024 16:04 Ответить
ти бач як падлюки за свої лексуси та порше турбуются.....
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18.03.2024 15:39 Ответить
А як з авто котрі передали для ЗСУ, а на них їздять дупутати?
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18.03.2024 15:40 Ответить
Це вони так старають зробити вид що щось якісь повноваження є в тцк сп.ТЦК СП це наймані робітники без посвідчень не мають статусу війсковослужбовців і держслужбовців.Немає жодного адресно фізично і в жодному реєстрі !ТЦК сп ніхто в законодавчому плані.Їх вліпили в новий віськовий облік і тепер цим стараються їх узаконити.Ні так це не працює. !І правоприємності від військоматів теж немає.Зареєстровано, але не принято бо це не можливо.Досить людям виносити мізки.Або приймайти ТЦК СП законом щоб була відповідальність сторін ,і всі питання,німуться і по обліку і по законності і по мобілізації.,або йдіть в дупу.!
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18.03.2024 15:40 Ответить
Блин, сегодня просто праздник какой-то))) возврат машины после окончания войны будет выглядеть, как возврат ленд-лиза совком США.
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18.03.2024 15:43 Ответить
Будуть їздити на вилучених машинах по новим дорогам на будівництво яких посеред війни виділили 17 млрд.? Зелена, дебільна реальність..
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18.03.2024 15:43 Ответить
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18.03.2024 15:44 Ответить
Аж очі випали..а репарації нє? Банк дупку не підніме?
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18.03.2024 15:56 Ответить
Суд має свою дуже цінну думку, навіть якщо вона відмінна від закону
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18.03.2024 23:06 Ответить
Щось депутати розпрацювалися. Не до добра. От гарно було в перші місяці війни коли вся та ******* повтікали за Карпати та за кордон. А зараз повилазили. Бо треба бабло тирити та імітіровати бурну дєятєльность... Кому війна-а тим підарасам мать рідна.
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18.03.2024 15:47 Ответить
Це черговий приклад, повної бездіяльності нардепів ВРУ, упродовж 10 років московської війни!
Хоть паржом…
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18.03.2024 15:50 Ответить
А за кого ви голосували, якщо не таємниця? Просте питання, проста відповідь.
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18.03.2024 16:01 Ответить
Бо почнуть з кортежа Зеленського... На собі він екомити точно не збирається
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18.03.2024 15:58 Ответить
Чому держава не може просто купить цей автотранспорт за ринковою ціною ? Треба всього 1 поправка.
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18.03.2024 16:01 Ответить
Аж почав хвилюватися за свій старенький, посічений уламками велосипед. Як треба буде обирати, забрати в сусідського молодого пенсіонера нову Toyota RAV4 чи мого "старого друга", точно заберуть останнього.
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18.03.2024 16:14 Ответить
підари зелені розпочніть вилучати автомобілі в своїх дітей,та колег!
До чого тут автомобіль?
Може тоді начните як в 1943 році,коли поліцаї хватали людей та примусово вивозили на смерть людей в германію,а хто тікав розстрілювали?
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18.03.2024 16:49 Ответить
Я бы на месте хозяев таких бусиков как на фото, начал сильно переживать. Отожмут и сделают "бусик незламности"
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18.03.2024 18:01 Ответить
 
 