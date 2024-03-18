РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12248 посетителей онлайн
Новости
8 879 37

АРМА арендует гостиницу люкс за 5 тыс. евро, чтобы представить годовой отчет

плінський

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) для публичной презентации отчета о своей деятельности арендует люксовый отель InterContinental в Киеве. Стоимость аренды составляет 5 тысяч евро.

Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

В опубликованном им приглашении сообщается, что презентация состоится 26 марта 2024 года в зале Grand Ballroom. Событие продлится три часа. Приглашение подписала глава АРМА Елена Дума.

АРМА

"Никто не сомневается, что люксовый InterContinental – место, достойное уровню приглашенных персон, а их роскошные автомобили не будут резать глаз случайным прохожим, тем более что стоимость дневной аренды зала по сравнению с важностью мероприятия смешна. Всего 5 000 Евро", – отметил Плинский.

По его мнению, АРМА должна быть более скромной в затратах, учитывая реальные результаты работы и затруднительное экономическое положение в стране.

"Может АРМА должна быть несколько скромнее? Тем более, на фоне реальных достижений и событий в стране. Война продолжается, а эти несколько тысяч евро нужны больше для фронта, чем на лакшери гостиницы", - подытожил журналист.

Напомним, институционную неэффективность АРМА неоднократно отмечала организация StateWatch, которая мониторит арест и конфискацию российских активов. Среди прочего, из-за неудовлетворительной работы АРМА в Украине до сих пор не изъяты сотни связанных с Россией и с ее госкомпаниями объектов.

8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала Отчет о прогрессе Украины по вступлению в ЕС. Среди требований европейских партнеров – улучшить законодательную базу и институциональные возможности для розыска, возврата и менеджмента активов. Для этого Украина должна провести комплексное реформирование АРМА, в том числе - процедуры отбора его руководителя.

Также читайте: Transparency International о назначении Думы главой АРМА: Это может негативно отразиться на евроинтеграции. Функционирование агентства – требование для безвиза

Автор: 

Киев (25673) АРМА (105) Плинский Евгений (39)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
То ж не ніщєброди якісь там!
Поважні люди!
показать весь комментарий
18.03.2024 16:27 Ответить
+19
нашу країну приведе до загибелі корупція
показать весь комментарий
18.03.2024 16:41 Ответить
+18
Нехіло. Це скілікиі буде в мавіках?
показать весь комментарий
18.03.2024 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То ж не ніщєброди якісь там!
Поважні люди!
показать весь комментарий
18.03.2024 16:27 Ответить
Уроженцу Донецка Леониду Юрушеву, 75, принадлежат четыре киевских отеля: две «пятерки» - InterContinental Kyiv и Fairmont Grand Hotel Kyiv, две «четверки» - Riviera House и Alfavito.
показать весь комментарий
18.03.2024 16:59 Ответить
Бубка теж уроженець Донецька. Таких чимало.
показать весь комментарий
18.03.2024 17:36 Ответить
воно було власником пральні *БАНК ФОРУМ*,
оз і намили бабла, даунєцкіє браткі (не плутати з шахтарями) .
показать весь комментарий
18.03.2024 19:29 Ответить
Криминальный авторитет времен Виктора Януковича Юра Енакиевский, в миру Юрий Иванющенко.

Леонід Леонідович Юрушев - український підприємець грецького походження, пов'язаний з оточенням Януковича та єнакієвським бандитським угрупуванням 1990-х років.
показать весь комментарий
18.03.2024 19:47 Ответить
Маю сумніви про зміну офісу. Тому що в готелі легше не бути спійманим на зустріч в АРМА
показать весь комментарий
18.03.2024 16:31 Ответить
Нехіло. Це скілікиі буде в мавіках?
показать весь комментарий
18.03.2024 16:40 Ответить
це менше одного, середня ціна 8100 долярів...
показать весь комментарий
18.03.2024 17:48 Ответить
А мені сдаеться шо 2 точно можна придбати.
показать весь комментарий
18.03.2024 18:23 Ответить
Якось не дуже розумно публікувати місце і час.
показать весь комментарий
18.03.2024 16:41 Ответить
чому ??? навіть якщо туди прилетить, то Україна, принципово нічого важливого не втратить, окрім зруйнованого будинку ...
показать весь комментарий
18.03.2024 16:45 Ответить
нашу країну приведе до загибелі корупція
показать весь комментарий
18.03.2024 16:41 Ответить
За корупцію повинна бути нвйвиша міра плкарання, а у нас - особисте зобов'язання
показать весь комментарий
18.03.2024 16:43 Ответить
Тому що великою корупцією дозволено займатись людям системи , а вони впжливі для системи
показать весь комментарий
18.03.2024 16:55 Ответить
Нє, ну а ****? Хто жив, той і живе.
показать весь комментарий
18.03.2024 16:42 Ответить
От сучища...
показать весь комментарий
18.03.2024 16:42 Ответить
кому война, кому мать родна..... суки одним словом
показать весь комментарий
18.03.2024 16:44 Ответить
то звіт не треба здавати, відповідати за зроблену роботу та отримувати свіздюлєй.
звіт треба презентувати.
треба орендувати ресторан та покликати податківців на квартальну презентацію
акуєть!!!!!
показать весь комментарий
18.03.2024 16:45 Ответить
Діявол криється у деталях! 5 000 євро тільки за зал за 4 години! Це не рахуючи на інши представницьки.

Підрахуйте вартість кв м

А у Козятін оцім поважним гидко іздити, де за 5 000 грн ім ще бутерброди з українським салом зпропонують!
показать весь комментарий
18.03.2024 16:48 Ответить
Пропоную викласти звіт на веб-сторінках для загального огляду. А обговорення зробити у формі дискусії мєйлом чи під звітом.
показать весь комментарий
18.03.2024 16:49 Ответить
всього лише, треба бути сестрою, подруги дитинства, першої зє!лєнкі!
показать весь комментарий
18.03.2024 16:49 Ответить
Гуляти так гуляти. А на потрібні на ''0" речі нехай волонтери збирають.
показать весь комментарий
18.03.2024 16:50 Ответить
А прості люди по 100 гривень донатять...
показать весь комментарий
18.03.2024 16:58 Ответить
Певно, там ще й сауна з ескортницями є, аби відзвітувавши скромні працівники могли зняти стрес. Дуже, дуже важко працювати в АРМА у ці нелегкі часи...
показать весь комментарий
18.03.2024 17:06 Ответить
Тобто прозвітувати про знищення цеху КБ Луч із фахівцями ще й за кошти платників?
Ну це так по zeленому
показать весь комментарий
18.03.2024 17:09 Ответить
Будуть ділити яхту медведчука
показать весь комментарий
18.03.2024 17:13 Ответить
"Почему власть не борется с коррупцией? Потому, что это бьёт по её карману." - Джулиана Вильсон
показать весь комментарий
18.03.2024 17:19 Ответить
Пєсєц ... Хто у них там відповідає за діловодство ?? Якась діра над текстом.

Адресат хто ? Кому ? "Олєчкака садісь, два!!"
показать весь комментарий
18.03.2024 17:33 Ответить
Коли вже їх вішати почнуть? 200 штук за три години, уявляю скільки той цирк в місяць обходиться
показать весь комментарий
18.03.2024 17:40 Ответить
І вона від Єрмака? Чому Олену Думу затвердили керівницею АРМА

Поганий прогноз та "хрест на АРМА"
Проти призначення Думи головою АРМА виступили Transparency International Ukraine.
На своєму сайті TIU опублікували текст "Призначення Олени Думи може поставити хрест на АРМА" , у якому закидали Думі відсутність необхідного професійного досвіду, зокрема повʼязаного із кримінальною юстицією.
І наявність тісних політичних зв'язків.У 2019 році Дума брала https://youtu.be/QLSk5MhDaPs безпосередню участь в агітації http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQLSk5MhDaPs&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier тоді ще кандидата в президенти України Володимира Зеленського.
...
Джерело: https://biz.censor.net/r3429284
показать весь комментарий
18.03.2024 17:52 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2024 18:16 Ответить
намагався тут написати текст як працюють гроші, і що то не зрада.
але ліньки писати людям що навть не відкриють не подивляться що за зала та що за річний захід
показать весь комментарий
18.03.2024 18:33 Ответить
Думи мої,думи! Лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Невже ці люди дійсно такі покидьки і довбойоби?
показать весь комментарий
18.03.2024 18:50 Ответить
Пропоную підігнати хлопців з ТЦК і всіх соколиків прямо в смокінгах - на фронт! Я думаю, вони там всі в розквіті сил і явно призивного віку...
показать весь комментарий
18.03.2024 18:53 Ответить
.... прибудуть же ж рішали, треба по багатому...
показать весь комментарий
18.03.2024 19:05 Ответить
складіть склади і отримаєте потрібне враження від цього дійства ---------------------------------------------- їна дур кра нів
показать весь комментарий
18.03.2024 19:29 Ответить
Схоже АРМА якісь активи таки розшукало... в карманах українців.
показать весь комментарий
18.03.2024 19:38 Ответить
 
 