АРМА арендует гостиницу люкс за 5 тыс. евро, чтобы представить годовой отчет

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) для публичной презентации отчета о своей деятельности арендует люксовый отель InterContinental в Киеве. Стоимость аренды составляет 5 тысяч евро.

Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

В опубликованном им приглашении сообщается, что презентация состоится 26 марта 2024 года в зале Grand Ballroom. Событие продлится три часа. Приглашение подписала глава АРМА Елена Дума.

"Никто не сомневается, что люксовый InterContinental – место, достойное уровню приглашенных персон, а их роскошные автомобили не будут резать глаз случайным прохожим, тем более что стоимость дневной аренды зала по сравнению с важностью мероприятия смешна. Всего 5 000 Евро", – отметил Плинский.

По его мнению, АРМА должна быть более скромной в затратах, учитывая реальные результаты работы и затруднительное экономическое положение в стране.

"Может АРМА должна быть несколько скромнее? Тем более, на фоне реальных достижений и событий в стране. Война продолжается, а эти несколько тысяч евро нужны больше для фронта, чем на лакшери гостиницы", - подытожил журналист.

Напомним, институционную неэффективность АРМА неоднократно отмечала организация StateWatch, которая мониторит арест и конфискацию российских активов. Среди прочего, из-за неудовлетворительной работы АРМА в Украине до сих пор не изъяты сотни связанных с Россией и с ее госкомпаниями объектов.

8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала Отчет о прогрессе Украины по вступлению в ЕС. Среди требований европейских партнеров – улучшить законодательную базу и институциональные возможности для розыска, возврата и менеджмента активов. Для этого Украина должна провести комплексное реформирование АРМА, в том числе - процедуры отбора его руководителя.

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