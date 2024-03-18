АРМА арендует гостиницу люкс за 5 тыс. евро, чтобы представить годовой отчет
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) для публичной презентации отчета о своей деятельности арендует люксовый отель InterContinental в Киеве. Стоимость аренды составляет 5 тысяч евро.
Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
В опубликованном им приглашении сообщается, что презентация состоится 26 марта 2024 года в зале Grand Ballroom. Событие продлится три часа. Приглашение подписала глава АРМА Елена Дума.
"Никто не сомневается, что люксовый InterContinental – место, достойное уровню приглашенных персон, а их роскошные автомобили не будут резать глаз случайным прохожим, тем более что стоимость дневной аренды зала по сравнению с важностью мероприятия смешна. Всего 5 000 Евро", – отметил Плинский.
По его мнению, АРМА должна быть более скромной в затратах, учитывая реальные результаты работы и затруднительное экономическое положение в стране.
"Может АРМА должна быть несколько скромнее? Тем более, на фоне реальных достижений и событий в стране. Война продолжается, а эти несколько тысяч евро нужны больше для фронта, чем на лакшери гостиницы", - подытожил журналист.
Напомним, институционную неэффективность АРМА неоднократно отмечала организация StateWatch, которая мониторит арест и конфискацию российских активов. Среди прочего, из-за неудовлетворительной работы АРМА в Украине до сих пор не изъяты сотни связанных с Россией и с ее госкомпаниями объектов.
8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала Отчет о прогрессе Украины по вступлению в ЕС. Среди требований европейских партнеров – улучшить законодательную базу и институциональные возможности для розыска, возврата и менеджмента активов. Для этого Украина должна провести комплексное реформирование АРМА, в том числе - процедуры отбора его руководителя.
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Поважні люди!
оз і намили бабла, даунєцкіє браткі (не плутати з шахтарями) .
Леонід Леонідович Юрушев - український підприємець грецького походження, пов'язаний з оточенням Януковича та єнакієвським бандитським угрупуванням 1990-х років.
звіт треба презентувати.
треба орендувати ресторан та покликати податківців на квартальну презентацію
акуєть!!!!!
Підрахуйте вартість кв м
А у Козятін оцім поважним гидко іздити, де за 5 000 грн ім ще бутерброди з українським салом зпропонують!
Ну це так по zeленому
Адресат хто ? Кому ? "Олєчкака садісь, два!!"
Поганий прогноз та "хрест на АРМА"
Проти призначення Думи головою АРМА виступили Transparency International Ukraine.
На своєму сайті TIU опублікували текст "Призначення Олени Думи може поставити хрест на АРМА" , у якому закидали Думі відсутність необхідного професійного досвіду, зокрема повʼязаного із кримінальною юстицією.
І наявність тісних політичних зв'язків.У 2019 році Дума брала https://youtu.be/QLSk5MhDaPs безпосередню участь в агітації http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQLSk5MhDaPs&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier тоді ще кандидата в президенти України Володимира Зеленського.
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Джерело: https://biz.censor.net/r3429284
але ліньки писати людям що навть не відкриють не подивляться що за зала та що за річний захід