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Новости Война
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"Оставаться здесь больше невозможно": полиция эвакуирует людей из приграничной громады Сумщины из-за усиления вражеских обстрелов. ВИДЕО+ФОТО

Украинские правоохранители шестой день подряд проводят эвакуацию жителей Великописаревской громады Ахтырского района Сумской области. Вывозят людей под постоянным вражеским огнем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Шестой день подряд продолжаются эвакуационные мероприятия из приграничных населенных пунктов в Ахтырском районе из-за обострения ситуации. После систематических авиаударов россиян выезжают даже те, кто не планировал покидать родные места. Местные говорят, что оставаться здесь больше невозможно", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне обстреляли Сумщину 60 раз за минувший день, в результате 1 человек погиб и еще 1 получил ранения, - ОВА

Враг бьет по всему - трудно найти здания, уцелевшие после налетов оккупантов, подчеркивают в пресс-службе.

Правоохранители призывают жителей населенных пунктов, страдающих от обстрелов, не медлить и выезжать в более безопасные места. Если вам нужна помощь в эвакуации или любая другая помощь, обращайтесь на спецлинию 102.

Евакуація з Сумщини
Евакуація з Сумщини

Автор: 

Нацполиция (16560) Сумская область (3322) эвакуация (2102)


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Топ комментарии
+14
Почалась робота по створенню сірої зони. Далі будуть Чернігівщину переорювати. А наші "зелені голуби миру" все в анусах росіян мир шукають та "хароших русскіх",спочатку зелений недорчерчіль шукав у одного тепер це поширилось на всих. Спитаєте яка протидія крім, як бити у відповідь напевно ніякої.
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18.03.2024 17:00 Ответить
+12
Це просто підготовка до чергового "********". Вже Охтирка...
Впевнене командування Сцирського під керівництвом Найвеличнівшивого...
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18.03.2024 17:30 Ответить
+5
Сірою зоною стане вся Україна до Ужгорода з горами трупів і могил в той час як Трамп надує губи а в Европі скажуть "ми обезпокоєні"
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18.03.2024 17:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Почалась робота по створенню сірої зони. Далі будуть Чернігівщину переорювати. А наші "зелені голуби миру" все в анусах росіян мир шукають та "хароших русскіх",спочатку зелений недорчерчіль шукав у одного тепер це поширилось на всих. Спитаєте яка протидія крім, як бити у відповідь напевно ніякої.
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18.03.2024 17:00 Ответить
Сірою зоною стане вся Україна до Ужгорода з горами трупів і могил в той час як Трамп надує губи а в Европі скажуть "ми обезпокоєні"
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18.03.2024 17:07 Ответить
Какадий пише каку
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19.03.2024 01:27 Ответить
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18.03.2024 21:22 Ответить
6 день рдк в курській і білгородській обл.....
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18.03.2024 17:04 Ответить
Не сьогодні - завтра вийдуть ...
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18.03.2024 17:12 Ответить
вони до Києва розмови ведуть із Будановим
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18.03.2024 18:33 Ответить
Брехня.
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18.03.2024 17:34 Ответить
а буданов виступає, на якомусь форумі з кацапами.
а малюк, ловить колцентри, та лікарів з влк.
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18.03.2024 17:14 Ответить
Це просто підготовка до чергового "********". Вже Охтирка...
Впевнене командування Сцирського під керівництвом Найвеличнівшивого...
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18.03.2024 17:30 Ответить
Згодна , але добре , що людей вивозять .
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18.03.2024 17:35 Ответить
дітям цих стареньких треба пісдюлей виписати
крепких, ***** пісдюлей...
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18.03.2024 17:38 Ответить
А , знаю таких ,батьки в віку тут , а вони в повному сімействі в Польщі .Як почалася повномасштабна він з заробітків не повернувся , діти з жінкою , до нього , а батьки не потрібні . Навіть коли у батька інсульт був не приїхали , і сказали що взагалі не планують повертатися (((
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18.03.2024 17:44 Ответить
а дехто пише що я писдю не те......
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18.03.2024 18:19 Ответить
Ну це поодинокі випадки, але не масово...Всякі бувають "діточки"... а ось по факту більшість у віці людей не хочуть виїзжати тому що все життя облаштовували своє господарство, будували і наживали як-то кажуть...і їм десь в середині боляче покидати все це. Розумієте? Навіть не зважаючі на ризик загинути від "прильотів". І справа не в їхній упертості тут...це питання набагто складніше ніж здається. НУ не можуть вони так просто взяти і все кинуть і кудись поїхати з рідної хати...
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18.03.2024 18:30 Ответить
Там всього тільки обстріли
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18.03.2024 18:08 Ответить
то треба що???
дочекатись щоб орки ходили дострілювали???
а снаряди та ракети куйня???
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18.03.2024 18:22 Ответить
Снаряди вжу в дорозі
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18.03.2024 18:56 Ответить
ми явно не розуміємо один одного
як німий з глухим
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18.03.2024 19:02 Ответить
Я Ігорю Вазианському писав що там не ********, а обстріли - тому і евакуація
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18.03.2024 19:57 Ответить
це я щось наплутав.
гарного вечора.
Слава ЗСУ
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18.03.2024 20:03 Ответить
Не витягують ту лінію так вони ще більшу зробили, це якийсь й...аний пі..дець, якщо не впевнений що ти переможишь не зал..пайся.
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18.03.2024 18:19 Ответить
Розумієш друже, це рішення зеленсКОГО, який нам ничЯво нє должєн. Буданов з дЄрмаком йому лапшу на вуха навісили, що РДК та ЛСР - це круті пацани. А про кількість не сказали. Ну як батальйоном неповного штату зробити буферну зону ? Але наш йолоп побачив у цьому суперпіар його "військової" геніальності. Ну хочеться йому бути ... геніальним як Залужний. Навіть у тисячу разів кращим. Ось і маємо те що маємо. Але зелене гнидло никАму нєчєго вже нє должєн. Йому по барабану люди !
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18.03.2024 19:01 Ответить
А чого сь думаю, що їх послали на смерть бо які б вони не мотивовані не були, якщо противника в рази більше, їх однією артою і фабами перенищать
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18.03.2024 21:25 Ответить
Дякую поліції. Попри обстріли так ризикувати. Ну, а мешканців просто шкода. Скільки бідні терпіли.
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18.03.2024 18:55 Ответить
"Залишатися тут більше неможливо" Джерело:
***********
Подумав спочатку, що це новина про ухилянтів, які втікають з України.
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18.03.2024 19:56 Ответить
Я з Сумщини з початку війни втікли з кордонуі ніхто НІХТО допомогу невиплачував. ,Скаржився писав, ми ВПО але держава допомогу тупо НЕ ДАЄ !

Досить брехати людям, масово крадуть і покривають між собою. ҐАНЬБА

Моя сімя від держави брехливої немала нічого
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18.03.2024 20:06 Ответить
"Ситуація контрольована"
Від'ємно наступамо від Авдіївки в бік кордонів 1991 року (західних)
Відкриваємо другий фронт на півночі.
Рахумо зіпсовані бюлетні.
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18.03.2024 21:33 Ответить
Менше здавати будуть, падли
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19.03.2024 00:32 Ответить
для тебе сумщина падли? і я харківянин для тебе також падла?
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19.03.2024 07:47 Ответить
Ще б тих клопів позабирати
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19.03.2024 00:33 Ответить
Евакуація в прикордонні мала бути проведена ще в 22. Усіх.
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19.03.2024 07:23 Ответить
невже нош не знайшли, на руках тягають?
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19.03.2024 07:45 Ответить
Ще , навіть, півтора місяця не пройшло після призначення С.ирського,
ЯК РІЗКО ЗІНИЛАСЯ СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ!
Якщо не поміняємо оманського ухилянта,
УКРАЇНИ МОЖЕ І НЕ БУТИ!
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19.03.2024 08:17 Ответить
 
 