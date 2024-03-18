"Оставаться здесь больше невозможно": полиция эвакуирует людей из приграничной громады Сумщины из-за усиления вражеских обстрелов. ВИДЕО+ФОТО

Украинские правоохранители шестой день подряд проводят эвакуацию жителей Великописаревской громады Ахтырского района Сумской области. Вывозят людей под постоянным вражеским огнем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Шестой день подряд продолжаются эвакуационные мероприятия из приграничных населенных пунктов в Ахтырском районе из-за обострения ситуации. После систематических авиаударов россиян выезжают даже те, кто не планировал покидать родные места. Местные говорят, что оставаться здесь больше невозможно", - говорится в сообщении.

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Враг бьет по всему - трудно найти здания, уцелевшие после налетов оккупантов, подчеркивают в пресс-службе.

Правоохранители призывают жителей населенных пунктов, страдающих от обстрелов, не медлить и выезжать в более безопасные места. Если вам нужна помощь в эвакуации или любая другая помощь, обращайтесь на спецлинию 102.



