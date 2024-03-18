Зеленский встретился с сенатором Грэмом: Обсудили жизненно важную роль американской помощи. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с находящимся с визитом в Киеве сенатором США Линдсеем Грэмом.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Линдсей Грэм и Временный поверенный в делах США в Украине Нидем провели важную встречу с Владимиром Зеленским, во время которой услышали о ситуации на поле боя и о жизненно важной роли американской помощи в борьбе Украины с российской агрессией. Мы все соглашаемся, что время имеет существенное значение в помощи Украине защититься", - говорится в сообщении.





Напомним, сенатор Грэм прибыл с визитом в Киев 18 марта. Линдсей Грэм является одним из самых больших сторонников Украины, часто выступает в Конгрессе США с заявлениями о поддержке Украины.

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