В Украине растет количество пациентов с ПТСР. В 2023 году зафиксировано 12 494 случая расстройства, - Минздрав

В 2023 году в Украине зафиксировано 12 494 случаев ПТСР, это почти в четыре раза больше чем в 2021 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

В сообщении Минздрава отмечается, что за последние два года в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) фиксируется значительное увеличение пациентов с установленным диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). В частности, в 2023 году количество пациентов с ПТСР выросло почти в четыре раза по сравнению с 2021 годом, а за первые два месяца 2024 года диагноз установлен фактически такому же количеству пациентов, как за весь 2021 год.

По данным НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины – Ред.), показатели в разрезе цифр по годам выглядят так:

2021 год – 3 167 пациентов,

2022 год – 7 051 пациент,

2023 год – 12 494 пациента,

2024 год – 3 292 пациента (по состоянию на 06.03.2024).

В министерстве напоминают, что ПТСР страдают независимо от пола и возраста. Не только война, а любое событие, несущее угрозу смерти или целостности, может стать предпосылкой для развития ПТСР. При этом опыт переживания военных действий не обязательно приводит к такому диагнозу. Это зависит от стойкости человека, обстоятельств, имеющейся поддержки и других факторов. Но, безусловно, полномасштабная война в значительной степени повлияла на жизнь и психическое состояние украинцев. По разным оценкам, ПТСР может развиваться у 12–20% людей, переживших травматическое событие, или свидетелей такого.

Симптомы расстройства могут возникать в короткий или длительный период после травматического события, как правило, в течение первых трех месяцев. Они могут проявляться через гипервозбужденность, переживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой, нарушение сна, чрезмерную усталость, раздражительность, головные боли, попытки избежать всего, что напоминает о травмирующем событии и т.д.

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"Для сформированного ПТСР характерно постоянное переживание травмы, триггеры-напоминания, флешбеки, интрузии – воспоминания из прошлого, которые вмешиваются в настоящее и мешают жить. Это постоянное возвращение к травме, человека отбрасывает к тем событиям. Есть и возвращение к прошлому, и говорить о нем тяжело. Избегание (упоминаний о травмирующем событии. - Ред.) - это наиболее характерный и опасный симптом", - отметила директор Центра психического здоровья и реабилитации "Лесная поляна" Минздрава Украины Ксения Возницына.

В сообщении подчеркивают, что ПТСР является в основном излечимым и успешно проходит у большинства пациентов/ок. При появлении первых симптомов необходимо как можно скорее обратиться за помощью. Например, к своему семейному врачу или к семейному врачу в том медицинском учреждении, у которого есть договор с НСЗУ по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи", отметили в Минздраве.

Семейные врачи прошли обучение по программе ВОЗ mhGAP и могут помочь в вопросах, касающихся ментального здоровья. В случае необходимости происходит перенаправление к узкому специалисту - психологу, психотерапевту или психиатру. Услуга абсолютно бесплатна, ведь предоставляется в рамках Программы медицинских гарантий.

Найти контакты учреждений первичной медицинской помощи, имеющих соответствующий контракт с НСЗУ, можно на интерактивной карте на сайте НСЗУ в разделе "Е-данные" - "Аналитические панели (дашборды)" - Предоставители медицинской помощи по направлению "Психологическая и психиатрическая помощь".

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