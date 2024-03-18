В Украине растет количество пациентов с ПТСР. В 2023 году зафиксировано 12 494 случая расстройства, - Минздрав
В 2023 году в Украине зафиксировано 12 494 случаев ПТСР, это почти в четыре раза больше чем в 2021 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
В сообщении Минздрава отмечается, что за последние два года в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) фиксируется значительное увеличение пациентов с установленным диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). В частности, в 2023 году количество пациентов с ПТСР выросло почти в четыре раза по сравнению с 2021 годом, а за первые два месяца 2024 года диагноз установлен фактически такому же количеству пациентов, как за весь 2021 год.
По данным НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины – Ред.), показатели в разрезе цифр по годам выглядят так:
- 2021 год – 3 167 пациентов,
- 2022 год – 7 051 пациент,
- 2023 год – 12 494 пациента,
- 2024 год – 3 292 пациента (по состоянию на 06.03.2024).
В министерстве напоминают, что ПТСР страдают независимо от пола и возраста. Не только война, а любое событие, несущее угрозу смерти или целостности, может стать предпосылкой для развития ПТСР. При этом опыт переживания военных действий не обязательно приводит к такому диагнозу. Это зависит от стойкости человека, обстоятельств, имеющейся поддержки и других факторов. Но, безусловно, полномасштабная война в значительной степени повлияла на жизнь и психическое состояние украинцев. По разным оценкам, ПТСР может развиваться у 12–20% людей, переживших травматическое событие, или свидетелей такого.
Симптомы расстройства могут возникать в короткий или длительный период после травматического события, как правило, в течение первых трех месяцев. Они могут проявляться через гипервозбужденность, переживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой, нарушение сна, чрезмерную усталость, раздражительность, головные боли, попытки избежать всего, что напоминает о травмирующем событии и т.д.
"Для сформированного ПТСР характерно постоянное переживание травмы, триггеры-напоминания, флешбеки, интрузии – воспоминания из прошлого, которые вмешиваются в настоящее и мешают жить. Это постоянное возвращение к травме, человека отбрасывает к тем событиям. Есть и возвращение к прошлому, и говорить о нем тяжело. Избегание (упоминаний о травмирующем событии. - Ред.) - это наиболее характерный и опасный симптом", - отметила директор Центра психического здоровья и реабилитации "Лесная поляна" Минздрава Украины Ксения Возницына.
В сообщении подчеркивают, что ПТСР является в основном излечимым и успешно проходит у большинства пациентов/ок. При появлении первых симптомов необходимо как можно скорее обратиться за помощью. Например, к своему семейному врачу или к семейному врачу в том медицинском учреждении, у которого есть договор с НСЗУ по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи", отметили в Минздраве.
Семейные врачи прошли обучение по программе ВОЗ mhGAP и могут помочь в вопросах, касающихся ментального здоровья. В случае необходимости происходит перенаправление к узкому специалисту - психологу, психотерапевту или психиатру. Услуга абсолютно бесплатна, ведь предоставляется в рамках Программы медицинских гарантий.
Найти контакты учреждений первичной медицинской помощи, имеющих соответствующий контракт с НСЗУ, можно на интерактивной карте на сайте НСЗУ в разделе "Е-данные" - "Аналитические панели (дашборды)" - Предоставители медицинской помощи по направлению "Психологическая и психиатрическая помощь".
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якщо дружина плаче через день а то й кожен день через цю ...обану війну
хоч ми в центрі і далеко від бойових дій, то що говорити про тих хто пройшов горнило війни,
хто був під бомбами мінами ракетами та окупацією???
а у шобли свій стрес.
як утриматись при владі, як зберегти вкрадене.... але аж ніяк не воєнний синдром.
тож, мільйони свідомих людей дуже постраждали саме психічно та морально.
але дивує заява МОЗ.
тіпа, а чому так сталося???? і беруть в приклад 2021
це нормально для міністерства воюючої країни???
звісно ні!!! але ці підрахуї, не воюють а підраховують.
і саме тому існує проблема мобілізації
підрахуїв дуже багато, а воювати нема кому.
Стан, коли реально нічого не хочеться бо розуміння приходу неминучого пистеця тебе пригнічує цілком.
Це кажуть західні юристи: втрачена работа, зоров'я, майно, втрачена вигода,
не кажучи про смерті близьких на фоні війни.