Зафиксировано более 800 попыток кибератак РФ на государственные учреждения и сервисы Украины, - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин в Киеве встретился с коллегами из Министерства юстиции США Натаном Бруксом и Тимом Ранком, а также с советником по правовым вопросам посольства США в Украине Джаредом Кимболом и атташе ФБР по правовым вопросам Крисом Гейгером. Обсудили стратегии расследования российских киберпреступлений, совершенных против Украины и стран-партнеров.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Масштабы киберопераций России против Украины неуклонно растут. Зафиксировано более 800 попыток кибератак на государственные учреждения и сервисы. Среди них – объекты энергетической инфраструктуры, постоянно находящиеся под прицелом врага", – отметил Костин.

Генпрокурор рассказал, что враг также проводит информационные операции с целью дестабилизации украинского общества и атакует телекоммуникационные системы, чтобы лишить граждан доступа к мобильной связи и интернету.

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Костин отметил, что эффективное и всестороннее расследование этих преступлений предполагает внедрение передовых методов и практик привлечь виновных к ответственности. Он добавил, что опыт и поддержка американских коллег в этих вопросах были бы очень ценны.

Кроме того, во время встречи обсудили усиление сотрудничества в сфере защиты интеллектуальной собственности и борьбы с организованной преступностью в киберпространстве.

"Мы решительно настроены и дальше усиливать работу в этих сферах и внедрять инновационные методы расследования, чтобы сделать киберпространство более безопасным и эффективно противодействовать любым новым угрозам", - подчеркнул генпрокурор.

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