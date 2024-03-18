Помощь Украине от США должна предоставляться в виде беспроцентной ссуды, - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддерживает оказание помощи Украине в виде беспроцентной ссуды и надеется, что в ближайшие дни соответствующий проект будет представлен в Палате представителей США.

Об этом американский политик заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сенатор подчеркнул, что передал президенту Украины Владимиру Зеленскому месседж: "Америка хочет помочь, но у нас есть проблемы дома, которые мы должны начать решать. У нас сломана граница. Можем ли мы решить этот вопрос до выборов? Я сомневаюсь, но мы должны продолжать пытаться".

Грэм также выразил надежду, что в Палате представителей договорятся о безопасности границы и помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Я узнал, что 380 миллиардов долларов российских суверенных активов заморожено, 200 миллиардов долларов в Бельгии, и нам нужно получить эти деньги, чтобы помочь Украине и помочь себе. Поэтому я сказал президенту, что готов помочь Украине, но мы должны сделать это в форме ссуды, без возмещения процентов. Это будет новый способ ведения бизнеса", – сказал сенатор.

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Следовательно, американский политик поддержал инициативу кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа превратить помощь в беспроцентный заем и выразил надежду, что соответствующий документ "пройдет Палату представителей в ближайшие дни, а не недели".

"Я думаю, что идея займа будет достаточно популярной не только среди республиканцев, но и среди демократов", – добавил Грэм.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами сказал, что подготовит свой проект для поддержки Украины, но в ином виде, чем ранее одобренный Сенатом. По словам сенаторов, которые были на обсуждении, этот проект может предложить поддержку Украине в виде кредита или ленд-лиза.

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