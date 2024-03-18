РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11960 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
16 526 284

Помощь Украине от США должна предоставляться в виде беспроцентной ссуды, - сенатор Грэм

сенатор,грем

Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддерживает оказание помощи Украине в виде беспроцентной ссуды и надеется, что в ближайшие дни соответствующий проект будет представлен в Палате представителей США.

Об этом американский политик заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сенатор подчеркнул, что передал президенту Украины Владимиру Зеленскому месседж: "Америка хочет помочь, но у нас есть проблемы дома, которые мы должны начать решать. У нас сломана граница. Можем ли мы решить этот вопрос до выборов? Я сомневаюсь, но мы должны продолжать пытаться".

Грэм также выразил надежду, что в Палате представителей договорятся о безопасности границы и помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Я узнал, что 380 миллиардов долларов российских суверенных активов заморожено, 200 миллиардов долларов в Бельгии, и нам нужно получить эти деньги, чтобы помочь Украине и помочь себе. Поэтому я сказал президенту, что готов помочь Украине, но мы должны сделать это в форме ссуды, без возмещения процентов. Это будет новый способ ведения бизнеса", – сказал сенатор.

Смотрите также: Зеленский встретился с сенатором Грэмом: Обсудили жизненно важную роль американской помощи. ФОТО

Следовательно, американский политик поддержал инициативу кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа превратить помощь в беспроцентный заем и выразил надежду, что соответствующий документ "пройдет Палату представителей в ближайшие дни, а не недели".

"Я думаю, что идея займа будет достаточно популярной не только среди республиканцев, но и среди демократов", – добавил Грэм.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами сказал, что подготовит свой проект для поддержки Украины, но в ином виде, чем ранее одобренный Сенатом. По словам сенаторов, которые были на обсуждении, этот проект может предложить поддержку Украине в виде кредита или ленд-лиза.

Смотрите также: В Украину приехал сенатор-республиканец Грэм. ФОТО

Автор: 

Конгресс США (1242) США (27131) Линдси Грэм (82)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
Да давайте, хоч вже як не будь. Заїбали. Бо вже без *********** України не буде ,поки ви будете думати, як краще.
показать весь комментарий
18.03.2024 20:26 Ответить
+32
Хай повернуть нам яз тоді
Мы також відсотків не вимагатимемо
показать весь комментарий
18.03.2024 20:35 Ответить
+28
Якщо врахувати, що 90% їхньої "допомоги" залишається в США, то повортні кредити - це непристойна у такий час кабала! Поляки їх покусали, чи що?
показать весь комментарий
18.03.2024 20:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Бельгия передаст Украине 300 бронемашин IVECO LMV и три минных тральщика.
показать весь комментарий
18.03.2024 21:57 Ответить
Ну що сказати, звичайний нужник рудого поца Трампа. Замість того, щоб ухвалити законопроект, який передали з Сенату, хочуть запустити тягомотіну з новим до виборів. Брехлива потвора.
показать весь комментарий
18.03.2024 21:58 Ответить
Демократи самі додали Україну з Ізраїлем у законопроєкт про кордон. Звертайтеся до них.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:07 Ответить
неправда.
Насправді Білий дім додав в законопроект про допомогу Україні+Ізраїлю+Тайваню питання про кордон після того, як ще з-за Маккарті стало зрозуміло, інакше питання про допомогу нам - не пройде республіканську більшість в Палаті представників.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:25 Ответить
та хоч так але щоб підтримка більшості респів була за допомогу Україні законопроєкт треба було представити не як підтримку бойових дій форева а зброю на підтримку розведення сторін як у Кореї. Але ж суспільсьтво та зевлада хочуть війни.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:52 Ответить
угу.
Каспаський наратив "розведення сторін".
Ну, не дивно, ти, - давнішній трампіст же ... хіба що не знаю - це так в магашиській методичці викладено? Я вірно здогадався?
показать весь комментарий
18.03.2024 23:11 Ответить
15 мільонний Сеул до кордону з божевільним Кимом ще ближче чим Харків до раши. І нічого, живуть якось. А пятякання про "вийдемо на кордон 91" це просто із-за невміння та небажання налагодити мирне життя.
показать весь комментарий
18.03.2024 23:41 Ответить
Так, я трампіст - педант акуратіст
молюся Богу я і пиж*у фарісєїв 😬
показать весь комментарий
19.03.2024 04:13 Ответить
З лендлізом була ще більше часу
поступив в Сенат 19 січня 2022 від республіканців
підтримали в Сенаті 6 квітня 2022 зі змінами в гіршу сторону (щоб не було звітів, та закінчився 1 жовтня 2023)
підписали 9 травня 2022

майже 4 місяці
показать весь комментарий
19.03.2024 00:04 Ответить
Виглядає, як у людини хата горить, а їй сусід воду позичає, щоб загасити.
Така собі допомога
показать весь комментарий
18.03.2024 22:01 Ответить
Грем наприкінці минулого року поцілував перстень трампа
показать весь комментарий
18.03.2024 22:01 Ответить
Хай українці воюють, гинуть і самі ще за це платять. А американці будуть висловлювати підтримку і давати позики. Вигідно, нічого не скажеш.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:10 Ответить
А это американцы войну начали?
показать весь комментарий
18.03.2024 22:43 Ответить
американцы забрали у нас яо и ракеты. Если б не эти бл*ди, этой войны бы не было.
показать весь комментарий
18.03.2024 23:06 Ответить
опять за рыбу гроши. Самолеты и ракеты, а так же я/о Украина отдала казластану. Если бы ****** хахлы и маларосы не выбрали сначала Кравчука, а потом Кучму, а как хотели украинцы Черновола, то вообще все было бы по другому. Не надо в своих проблемах чужого дядю винить.
показать весь комментарий
19.03.2024 00:03 Ответить
милейший. Вас сраный дядя клинтон прямым текстом признал свою вину и ошибку. Учите матчасть, а потом пишите мусор тут.
показать весь комментарий
19.03.2024 00:05 Ответить
Що би Клінтон там не признав, факт нашої вини в тому що відбувається беззаперечний!
показать весь комментарий
19.03.2024 08:51 Ответить
У Украины нет денег. Украина разрушена. Благодаря тому что у неё отобрали все оружие и не пускали на мировые рынки. Теперь надо еще ободрать оставшееся. Но это будет совсем не неоколониальная политика как та же которую ведет Путин.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:12 Ответить
ну взагалі-то в Україні розруха передовсім через те, що, за виключенням двох раз, її виборці обирали більше (а не менше) зло; і це стосується як і виборів Президента, так і Верховної Ради...
показать весь комментарий
18.03.2024 22:20 Ответить
відповідь повинна бути - ноу проблем, поверніть Україні ядерну зброю, як порядний гарант, і вирішуйте свої внутрішні проблеми.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:25 Ответить
Вернуть можно только то, что брали. ЯО Украина сдуру отдала Кацапстану, а не США.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:44 Ответить
На&уя Америке этот ядерный мусор?
показать весь комментарий
18.03.2024 22:57 Ответить
Ну так она и не взяла.
показать весь комментарий
19.03.2024 00:06 Ответить
А це не наші проблеми. Гаранти нехай вирішують між собою, хто і шо буде повертати.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgusNuYcuFm22FqrzwZdXSs3DEVb1GycM6ck0B8Y_-1O_2bR765kxv1BenUeTKbJHUNDx3f-CRKNRW4RaGdasxstUe3KR3FiC69iPb3_0gosogP03lVo7vkh7LpAsHhSRQu5F2dNkRumsA/s1600/22.jpg

На фото: Сенатори Сполучених Штатів Америки Сем Нанн і Річард Лугар повертають два ключа, щоб ініціювати знищення ракетно-ядерного сховища на розформованій військовій базі у Хмельницькій області 23
показать весь комментарий
18.03.2024 23:27 Ответить
Не ваши? Ну ок, ждите пока они договорятся, раз у вас проблем нет.
показать весь комментарий
19.03.2024 00:04 Ответить
А ми й так ніби чекаємо, через поганців у владі ( не тільки в нашій, а й у вашій ), але рано чи пізно позов до міжнародного суду таки буде і республіканці сьогодні активно штовхають США, щоб розділити відповідальність в компанії з підерацією (дуже престижна компанія, всі заздритимуть, особливо Китай з Іраном). Гарантії підписували на одному документі разом? Відповідати за невиконання доведеться теж разом це вам любий юрист підтвердить.
показать весь комментарий
19.03.2024 00:32 Ответить
Їхній лідер, республіканців , Трамп, більше за все на світі любить диктаторів, гроші, брехун, і знаважає солдат що полягли за батьківщину і називає їх лузерами, користується проститутками і зраджує дружину. Зараз це ще ті республіканці і як швидко можна деградувати.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:38 Ответить
Я за безпроцентный кредит в размере 200 миллионов на 10 лет. Но только ОРУЖИЕМ(деньги Зеленое шапито украдет),и ЛЮБЫМИ ВИДАМИ ОРУЖИЯ которое закажет ВСУ включая дальнобойные томагавки,самолеты со всем набором ракет и разрещение бить по военным обьектам парашки влючая Крымский мост и любые другие мосты,нефтебазы ЖД узлы на территории парашки. А если русские фашисты будкут грозить ядеркой-у нас пролно ОЯТ из Чернобыля который мы можем в боеголовку Томагавка засунуть и на москву послать-но это на самый крайний случай,чтобы орки знали что ответ будет. Отдавать кредит будем из конфискованных российских активов решением Международных судов в качестве компенсации за ущерб Украине со стороны парашки
показать весь комментарий
18.03.2024 22:39 Ответить
Може 200 млрд на 10 років?
показать весь комментарий
18.03.2024 22:42 Ответить
А если Томагавков не дадут, то тогда вы против?
показать весь комментарий
18.03.2024 22:46 Ответить
Яка ж тоді це допомога, це кредит під заставу майна України і їх надр.
Слова допомога випадає з контексту сказаного конгресменом.

За народною приказкою це звучить «зідрати останню шкуру».

Як зруйнована країна має віддавати цю позику я навіть не уявляю.

Хочеться знати подробиці цього бізнес плана.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:42 Ответить
Краще, ленд-ліз - це з запасів армії США, ніж позика, бо гроші по-крадуть. як завжди.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:45 Ответить
класний будапешт підписали. Це він типу так лендліз пропонує? Клоуни срані, яким **** у нього взагалі слова "допомога" і "кредит" в один рядок лягли....
показать весь комментарий
18.03.2024 22:51 Ответить
"380 мільярдів доларів російських суверенних активів заморожено, 200 мільярдів доларів у Бельгії, і нам потрібно отримати ці гроші, щоб допомогти Україні та допомогти собі".

Ось тут і собака зарита чого Джонсон блокує допомогу. Такий ласий кусінь ті заморожені рашистські активи, кожен хоче собі урвати чим більше. А те що Україні з того рашистського бабла мало що дістанеться було видно з самого початку коли вони розказували, що немає механізму конфіскації, і що це підірве довіру інвесторів до Заходу. Тепер придумали механізм. Але нехай гризуть, може заодно і парашу на шмаття порвуть.
показать весь комментарий
18.03.2024 23:05 Ответить
ср*ные американцы. пусть горят в аду в мест с кацапами. Приехать в истекающую кровью страну и начать требовать бабла. А может отдадите сначала свой долг, гниды, который вы нам не отдали за яо, ракеты и самолеты?
показать весь комментарий
18.03.2024 23:08 Ответить
Світ-лайно.
показать весь комментарий
18.03.2024 23:56 Ответить
Трамп з республіканцями мага, виконуєть завдання убивці-прутіна, як звичайні агенти ФСБ патрушева! Задання воєнного злочинця-прутіна, блокування допомоги Україні! Це, агент ФСБ трамп, і виконує!
Грошей хоче з кров'ю отримати від прутіна.
показать весь комментарий
19.03.2024 00:25 Ответить
Да хоть с процентами, проблема в том что Байден и дерьмократы помогать не хотят вообще. Сколько с начала "СВО" Байда уничтожил касетных боеприсов? Не передал, а специально уничтожил? А как там принятый 2мя палатами лендлиз? Походу Байда на проводе у путлера, даже пропагандистская мощная машина заработала так же у нас как на расеюшке. Тупорылые дегенераты валят веря пропаганде считают что байда и дерьмократы красавчики. Вся надежда Украины на ТРАМПА.
показать весь комментарий
19.03.2024 00:26 Ответить
Вартістья ядерного арсеналу України, на час його знищення становила 170 млрд вічно зелених доларів.Помножити цифіру на інфляцію за всі роки, і з Будапештськими папірцями ,де стоять підписи "гарантів" недоторканості українських границь ,в тому числі і американських аферистів,котрі мають підкилимні домовленості із куйлом -окупантом ще з тих часів про поділ України в міжнародні суди із позовом повернення вартості ядерного арсеналу в нинішніх цінах.Цифіра мабуть би набігла ,під триліон американських папірців...
показать весь комментарий
19.03.2024 00:45 Ответить
Ви б тих мільярдів по побачили anyway - їх би просрали на грецку виборцям а переважно вони би опинилися у кишенях олігархів
показать весь комментарий
19.03.2024 01:01 Ответить
Українці так і не бачуть тих лярдів ,котрі їм належать . За них американські лицеміри і брехуни купують собі "дрінка" .І яка Тобі різниця, куда б потратили свої гроші українці???
показать весь комментарий
19.03.2024 01:07 Ответить
На зброю могли б витратити
показать весь комментарий
19.03.2024 03:29 Ответить
Добавте до списку окрім американських брехунів і лицемірів, ще й наших
показать весь комментарий
19.03.2024 05:23 Ответить
гречка - це смачно, от би хто мені мішечок гречки подарував.
показать весь комментарий
19.03.2024 01:20 Ответить
Завжди брав українську гречку у великому корейському супермаркеті. Вже рік як тільки російська та турецька. російська в рота не полізе а турецька не смачна 😐
показать весь комментарий
19.03.2024 04:08 Ответить
Колись я вірив у добро і демократію, верховенство закону і усіляки гарантіі … все пусте.. цей світ заслуговує на 3 світову
показать весь комментарий
19.03.2024 01:17 Ответить
"Це буде новий спосіб ведення бізнесу".
Це все, що потрібно знати про американську політику.
показать весь комментарий
19.03.2024 01:19 Ответить
Если, не дай Бог, фронт рухнет, путин усилится не только за счет населения Украины (как это было на захваченных территориях), но и за счет ресурсов, технологий и предприятий (например, Южный машиностроительный завод, который известен производством межконтинентальных ракет "Сатана"). Я даже не упоминаю захваченное западное оборудование и технологии. После этого он двинется дальше на западные страны. И тогда, согласно договору НАТО, США придется отправлять своих детей на войну. Не понимаю, почему об этом наши политики не говорят в обращениях к США и западным союзникам
показать весь комментарий
19.03.2024 01:31 Ответить
Це нова версія страшилки про бурятів ?
показать весь комментарий
19.03.2024 07:41 Ответить
Перед тим, як надавати фінансову допомогу, треба повісити Зеленського і його Зебілів.
показать весь комментарий
19.03.2024 01:32 Ответить
Спасібо, насяльніка)
показать весь комментарий
19.03.2024 01:51 Ответить
Ядерное оружие кто отдал Кравчук ,****,люди гибнут и эти хотят бизнеса они вообще представляют что будет если русские оккупируют и заставят воевать украинцев против Европы ,циничные какие твари,ну и партнёр,посчитали достаточно кинули бизнесе на крови украинцев
показать весь комментарий
19.03.2024 02:18 Ответить
Заспокійтесь будь ласка, не буде ніякої війни між рашкою і Європою. Максимум світ повернеться до часів холодної війни 2.0, потім прикордонні конфлікти з китайозами і так далі. Двохполюсний світ це те що їм потрібно, те на що в них кам'яна ерекція, а третя світова у привичному сенсі нікому вже не вигідна, ринкова економіка зробила свою справу, та й не заробиш на ній так як на епічному протистоянні русского медведя і дяді Сема.
Досягнення потипу гонки за космос, всіляких там епічних сніжинків на Кубі і дрисні у В'єтнамі, от часи за якими вони сумують...
Я просто не розумію, хто вбив вам у голову війну рашиків з Європою?
показать весь комментарий
19.03.2024 05:22 Ответить
Всі крім вас знають, що буде та війна. І в першу чергу українців москва насильно відправить на м'ясні штурми на Європу. В першу чергу вони захочуть завоювати все те що будь коли було в їх імперії. Що тут не ясного.
показать весь комментарий
19.03.2024 06:44 Ответить
Це трошки смішно), але і сумно водночас.
1) Українці зараз трошки перебільшують значення цієї війни для світу, порівнюючи її з початком тої ж 2 світової, роблячи з нас таку собі Чехословаччину 21 століття. Це звісно не дивно, для нас це війна за виживання, але для світу, це не більше чим черговий конфлікт десь там....
2) Сама суть третьої світової, як військового конфлікту в 21 столітті при наявності тої ж ЯЗ і технологій це сюр. Зараз якщо ви заглибетесь у суть останніх подій, ви помітите цікавий факт, воюють впершу чергу:
1] дві відсталі країни третього світу;
2] або ж хтось більш розвинений або багатший анексує частину сусіда, який схожий більше на бідуїнів з палками. ( самі виберете який з варіантів вам більше подобається ізастосуєте для нашої ситуації)
3) Останні конфлікти рф, це війни з чечньою, сирією, грузією і тепер Україна. Зі списку виділяється лише сирія, це типовий совковий прийомчик зі збільшення впливу в регіоні, все решта примусово-добровільне збирання земель у новий совок2.0 чи російську імперію 21 століття.
Отже, якщо совок не прагнув проти того ж НАТО, то тепер точно ніяка рашиляндія цього не зробить. Крупномаштабний конфлікт з країнами того ж блоку, це вистріл в голову і вбивство і так цікаво поставленої економіки рашистану. Ніякий Китай, який побудував свою економіку за рахунок західних компаній в таку дрисню не впишеться, бо представити що у країні населення якої більше міліарда в однин момент обрубаються потоки грошей, це страшний сон.
Ваші слова про невідворотність цієї війни, більше смакують на пропаганду, яка затуманює вам реальну картину. Зараз 21 століття, тож просніться!!!!!
показать весь комментарий
19.03.2024 08:06 Ответить
Махно воював з китайськими добровольцями з красной армії

ніяких думок таких факт не викликає ?
показать весь комментарий
19.03.2024 07:25 Ответить
А козаки брали участь у столітній війні, і що?
показать весь комментарий
19.03.2024 08:08 Ответить
ну значить, думок не викликає

добре - без думок легше жити
показать весь комментарий
19.03.2024 15:32 Ответить
Ну як я бачу вам точно
показать весь комментарий
19.03.2024 15:37 Ответить
Саме цікаве, що ці кредити які вбільшості змародерили зелені виродки будуть віддавати ще наші внуки.... Будь проклятий той 2019 рік, ліпше б воно від передозу клигнуло!!!
показать весь комментарий
19.03.2024 05:16 Ответить
Це типу виділяють 50 мільярдів, 40 із них витрачаються всередині США на виробництво, 10 це логістика.
Платники податків України, які і так ледве стягують - поверніть нам 50 мільярдів 🤦
Краще розблокуйте 300 мільярдів російських активів і продайте нам те що маєте на складах в надлишку, а не морочте голову🤬
показать весь комментарий
19.03.2024 06:00 Ответить
За словесами "партнери... скільки, стільки потрібно... невїбенні санкції..." чітко читається "бабло... і нафіг ви нам потрібні"
показать весь комментарий
19.03.2024 06:05 Ответить
Нехай засуне свою позику в одне місце. В кого ми перетворились?!!! Приймаємо таких гнид і слухаємо (((((
показать весь комментарий
19.03.2024 06:33 Ответить
Ну він не вам і пропонує . А зеля ввзьме хоч під які зобов'язання, головне шоб було шо вкрасти.
показать весь комментарий
19.03.2024 07:42 Ответить
А віддати повинні будуть наступні покоління (
показать весь комментарий
19.03.2024 08:34 Ответить
в Харьков пусть приедет.что тогда скажет.
показать весь комментарий
19.03.2024 06:52 Ответить
То саме й скаже, йому яка різниця Харків, Одеса чи Херсон? Ну можливо ще покорить стурбовану гримасу, але це не поміняє суть
показать весь комментарий
19.03.2024 08:35 Ответить
там не совести не сути. потому и *******.
показать весь комментарий
19.03.2024 17:23 Ответить
Майкл Джонсон запропонував новий пакет допомоги для України, в якому не буде грантів, а буде програма на кшталт ленд-лізу. Але на відміну від ленд-лізу, який президент США може виконати, а може й ні, ця програма не буде підпорядкована президенту. Тобто Конгрес, а не президент, вирішуватиме, яка допомога та які види озброєнь увійдуть до пакету. І це буде закон, який Байден не зможе заблокувати, як він це зробив із ленд-лізом.
показать весь комментарий
19.03.2024 06:53 Ответить
Той сенатор який заблокував 40 млрд для України.Був би я поруч в пику плюнув би собаці.
показать весь комментарий
19.03.2024 07:10 Ответить
Вас не турбує цікавий факт, що ми називаємо його собакою, дураком, гнилою.... в той час як самі є відсталими підуїнами? Ну в порівнянні з ними звісно
показать весь комментарий
19.03.2024 08:37 Ответить
Ви праві.Свого часу клюнули на це кідалово.Буде як з афганом.
показать весь комментарий
19.03.2024 10:48 Ответить
важко зрозуміти про що йдеться - якби була пряма цитата англійською мовою то може я б теж запалав праведним гнівом

разом з тим, Ліндсі Грем послідовно підтримує Україну, тому я прочитав вищенаведену цитату отак : заморожені 300 мільйярдів бабла урусів передаються в якості позики Україні з вимогою повернути без відсотків ; Україна заробляє на цих 300 мільйярдах відсотки, які залишає собі, а 300 мільйярдів повертає

ну, є предмет для торгівлі, і повертать ці 300 мільйярдів бабла урусів на тлі руйнування, які уруси вчинили в Україні, - це вже занадто ! але треба торгуватись, знаходити технічні деталі, історичні факти, легальні прецеденти

американці поважають тих хто торгується і не уступає, їх заводить сам процес, ну така вже ментальність, що зробиш
показать весь комментарий
19.03.2024 07:17 Ответить
"Це буде новий спосіб ведення бізнесу..." - у пациків це просто бізнес! А у нас це стоїть питання життя і смерті.
показать весь комментарий
19.03.2024 07:43 Ответить
Ваші слова та у вуха обурених українців, надіюсь вони колись зрозуміють що для світу це просто бізнес на нашій крові
показать весь комментарий
19.03.2024 08:38 Ответить
Денег нет, но вы держитесь, гои!
показать весь комментарий
19.03.2024 07:54 Ответить
Коли забирали ядерну зброю було все окей, a тепер р ижий клоун якому на повії сплатити потрібно, на дурнуваті різні заходи ,потрібно ,бабло а Україна стікає ,кров'ю,а рижий маразматик разом з вбивцею раші одне ціле!
показать весь комментарий
19.03.2024 08:10 Ответить
Євросоюз хоче запровадити мито на імпорт зерна з Росії та Білорусі у розмірі 95 євро за тонну.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, нове правило найближчим часом запровадить Єврокомісія. Зазначається, що мито також планують поширити на олійні культури та продукти їх переробки

/
показать весь комментарий
19.03.2024 08:16 Ответить
Короче гондон трамп ещё не став президентом руководит всей внешней политикой. А розовые пони всё ни как не возьмут в толк что система прогнила.
показать весь комментарий
19.03.2024 08:56 Ответить
Тобто ця війна просто бізнес для Грема і таких як він діячів. Беріть ту срану ссуду, всерівно отдавати не будемо, бо нічого з Будапештского меморандуму не виконано. Будемо судитись вічно.
показать весь комментарий
19.03.2024 10:53 Ответить
Якщо за цю позику запропонують повний асортимент озброєння, включаючи авіацію і далекобійні ракети, треба безумовно її брати,а віддавати позику можна і десятиліттями, як ленд-ліз у ДСВ
показать весь комментарий
19.03.2024 12:38 Ответить
О! Фанклюб Трумпа вже тут як тут.
У повному складі чи ніт?..
показать весь комментарий
19.03.2024 17:14 Ответить
Страница 3 из 3
 
 