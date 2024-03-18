Помощь Украине от США должна предоставляться в виде беспроцентной ссуды, - сенатор Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддерживает оказание помощи Украине в виде беспроцентной ссуды и надеется, что в ближайшие дни соответствующий проект будет представлен в Палате представителей США.
Об этом американский политик заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сенатор подчеркнул, что передал президенту Украины Владимиру Зеленскому месседж: "Америка хочет помочь, но у нас есть проблемы дома, которые мы должны начать решать. У нас сломана граница. Можем ли мы решить этот вопрос до выборов? Я сомневаюсь, но мы должны продолжать пытаться".
Грэм также выразил надежду, что в Палате представителей договорятся о безопасности границы и помощи Украине, Израилю и Тайваню.
"Я узнал, что 380 миллиардов долларов российских суверенных активов заморожено, 200 миллиардов долларов в Бельгии, и нам нужно получить эти деньги, чтобы помочь Украине и помочь себе. Поэтому я сказал президенту, что готов помочь Украине, но мы должны сделать это в форме ссуды, без возмещения процентов. Это будет новый способ ведения бизнеса", – сказал сенатор.
Следовательно, американский политик поддержал инициативу кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа превратить помощь в беспроцентный заем и выразил надежду, что соответствующий документ "пройдет Палату представителей в ближайшие дни, а не недели".
"Я думаю, что идея займа будет достаточно популярной не только среди республиканцев, но и среди демократов", – добавил Грэм.
Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами сказал, что подготовит свой проект для поддержки Украины, но в ином виде, чем ранее одобренный Сенатом. По словам сенаторов, которые были на обсуждении, этот проект может предложить поддержку Украине в виде кредита или ленд-лиза.
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Насправді Білий дім додав в законопроект про допомогу Україні+Ізраїлю+Тайваню питання про кордон після того, як ще з-за Маккарті стало зрозуміло, інакше питання про допомогу нам - не пройде республіканську більшість в Палаті представників.
Каспаський наратив "розведення сторін".
Ну, не дивно, ти, - давнішній трампіст же ... хіба що не знаю - це так в магашиській методичці викладено? Я вірно здогадався?
молюся Богу я і пиж*у фарісєїв 😬
поступив в Сенат 19 січня 2022 від республіканців
підтримали в Сенаті 6 квітня 2022 зі змінами в гіршу сторону (щоб не було звітів, та закінчився 1 жовтня 2023)
підписали 9 травня 2022
майже 4 місяці
Така собі допомога
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На фото: Сенатори Сполучених Штатів Америки Сем Нанн і Річард Лугар повертають два ключа, щоб ініціювати знищення ракетно-ядерного сховища на розформованій військовій базі у Хмельницькій області 23
Слова допомога випадає з контексту сказаного конгресменом.
За народною приказкою це звучить «зідрати останню шкуру».
Як зруйнована країна має віддавати цю позику я навіть не уявляю.
Хочеться знати подробиці цього бізнес плана.
допомогти Україні тадопомогти собі".
Ось тут і собака зарита чого Джонсон блокує допомогу. Такий ласий кусінь ті заморожені рашистські активи, кожен хоче собі урвати чим більше. А те що Україні з того рашистського бабла мало що дістанеться було видно з самого початку коли вони розказували, що немає механізму конфіскації, і що це підірве довіру інвесторів до Заходу. Тепер придумали механізм. Але нехай гризуть, може заодно і парашу на шмаття порвуть.
Грошей хоче з кров'ю отримати від прутіна.
Це все, що потрібно знати про американську політику.
Досягнення потипу гонки за космос, всіляких там епічних сніжинків на Кубі і дрисні у В'єтнамі, от часи за якими вони сумують...
Я просто не розумію, хто вбив вам у голову війну рашиків з Європою?
1) Українці зараз трошки перебільшують значення цієї війни для світу, порівнюючи її з початком тої ж 2 світової, роблячи з нас таку собі Чехословаччину 21 століття. Це звісно не дивно, для нас це війна за виживання, але для світу, це не більше чим черговий конфлікт десь там....
2) Сама суть третьої світової, як військового конфлікту в 21 столітті при наявності тої ж ЯЗ і технологій це сюр. Зараз якщо ви заглибетесь у суть останніх подій, ви помітите цікавий факт, воюють впершу чергу:
1] дві відсталі країни третього світу;
2] або ж хтось більш розвинений або багатший анексує частину сусіда, який схожий більше на бідуїнів з палками. ( самі виберете який з варіантів вам більше подобається ізастосуєте для нашої ситуації)
3) Останні конфлікти рф, це війни з чечньою, сирією, грузією і тепер Україна. Зі списку виділяється лише сирія, це типовий совковий прийомчик зі збільшення впливу в регіоні, все решта примусово-добровільне збирання земель у новий совок2.0 чи російську імперію 21 століття.
Отже, якщо совок не прагнув проти того ж НАТО, то тепер точно ніяка рашиляндія цього не зробить. Крупномаштабний конфлікт з країнами того ж блоку, це вистріл в голову і вбивство і так цікаво поставленої економіки рашистану. Ніякий Китай, який побудував свою економіку за рахунок західних компаній в таку дрисню не впишеться, бо представити що у країні населення якої більше міліарда в однин момент обрубаються потоки грошей, це страшний сон.
Ваші слова про невідворотність цієї війни, більше смакують на пропаганду, яка затуманює вам реальну картину. Зараз 21 століття, тож просніться!!!!!
ніяких думок таких факт не викликає ?
добре - без думок легше жити
Платники податків України, які і так ледве стягують - поверніть нам 50 мільярдів 🤦
Краще розблокуйте 300 мільярдів російських активів і продайте нам те що маєте на складах в надлишку, а не морочте голову🤬
разом з тим, Ліндсі Грем послідовно підтримує Україну, тому я прочитав вищенаведену цитату отак : заморожені 300 мільйярдів бабла урусів передаються в якості позики Україні з вимогою повернути без відсотків ; Україна заробляє на цих 300 мільйярдах відсотки, які залишає собі, а 300 мільйярдів повертає
ну, є предмет для торгівлі, і повертать ці 300 мільйярдів бабла урусів на тлі руйнування, які уруси вчинили в Україні, - це вже занадто ! але треба торгуватись, знаходити технічні деталі, історичні факти, легальні прецеденти
американці поважають тих хто торгується і не уступає, їх заводить сам процес, ну така вже ментальність, що зробиш
Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, нове правило найближчим часом запровадить Єврокомісія. Зазначається, що мито також планують поширити на олійні культури та продукти їх переробки
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У повному складі чи ніт?..