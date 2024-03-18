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Вице-премьер Италии Сальвини о результатах "выборов" в РФ: "Выбор российских избирателей необходимо принять"

сальвіні

В то время как западные лидеры критикуют псевдовыборы в России, вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что "выбор российских избирателей необходимо принять".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Сальвини, являющийся лидером итальянской ультраправой партии "Лига" и являвшийся верным союзником Путина до вторжения России в Украину, заявил, что результат "выборов" необходимо принять, потому что "когда люди голосуют, они всегда правы".

"Они проголосовали, и мы это признаем в надежде, что 2024 год станет годом мира", - сказал Сальвини.

Читайте также: "Выборы" на оккупированных территориях Украины свидетельствуют о том, что РФ не ищет пути к миру, - МИД Британии

Автор: 

Италия (1655) россия (96169) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+31
Вибори під дулом автоматів це так демократично!
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18.03.2024 20:39 Ответить
+24
Нащадкам римлян до таких "вибрів" не звикати. Не забуваймо, де "народився" фашизм...
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18.03.2024 20:46 Ответить
+13
Я б написав, що саме кацапське і як саме має прийняти конкретно пан Маттео Сальвіні, але мабуть, це буде суперечити правилам форуму.
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18.03.2024 20:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вибори під дулом автоматів це так демократично!
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18.03.2024 20:39 Ответить
Нащадкам римлян до таких "вибрів" не звикати. Не забуваймо, де "народився" фашизм...
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18.03.2024 20:46 Ответить
путін злочинець на якого виписали ордер в Гаазі за педофілію дітей
в росії путін милує канібалів та педофілів
такий вибір поважає лише той хто сам педофіл та канібал
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18.03.2024 21:37 Ответить
Как отметил представитель МИД ФРГ, канцлер Олаф Шольц не поздравит Владимира Путина с победой на президентских выборах. Кроме того, германское правительство в официальных заявлениях будет именовать главу российского государства не президентом, а просто Путиным.
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18.03.2024 20:46 Ответить
дурілка картонна хутін, проголосив би себє потомствєнно-наслєдствєнной єлбасой, або на крайній випадок безссмертной мугабой
проти таких прийомов у Заходу відповіді немає
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18.03.2024 21:15 Ответить
***** має пишатися - на його честь переназвали цілу країну в *********.
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18.03.2024 21:38 Ответить
Там не треба автоматів. Зграя сарани проголосувала за свою Королеву.
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18.03.2024 21:02 Ответить
Що ще скаже вся коаліція. Прем"єрка Мелоні з своєю обʼєднаною партією Брати Італії - Національний альянс ,це не ультра але націоналістично-консервативні ... Вона поки що підтримана коаліцією різким ставленням до курка й його війни .
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18.03.2024 21:35 Ответить
Я б написав, що саме кацапське і як саме має прийняти конкретно пан Маттео Сальвіні, але мабуть, це буде суперечити правилам форуму.
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18.03.2024 20:40 Ответить
Матня Сальвінська лиже сраку антихристу!
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18.03.2024 20:40 Ответить
Ти здурів? Який з пуйла антихрист?
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18.03.2024 21:04 Ответить
Втілення антихриста!
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21.03.2024 10:39 Ответить
Побачив на рашці демократичні вибори - ню - ню
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18.03.2024 20:40 Ответить
Роберта Меццола йому яйця відірве.
Плоскогубцями.
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18.03.2024 20:42 Ответить
Жінки політики часто морально більше стійкі в цих питаннях.
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18.03.2024 20:45 Ответить
Мораль) У женщин всегда одни эмоции.
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18.03.2024 20:53 Ответить
Дарма ви так вважаєте. Жінки можуть бути жорсткішими за чоловіків і більш принциповими.
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18.03.2024 20:54 Ответить
О тут згоден на всі сто...а ще і винахідливіші в своїй жорстокості.
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19.03.2024 06:19 Ответить
И это эмоции, подкреплённые кухонным ножом, молотком или чугунной сковородкой.
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18.03.2024 21:08 Ответить
Метсола тільки.
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18.03.2024 21:19 Ответить
Я дивився у гуглі - через "Ц" пишуть також.
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18.03.2024 22:07 Ответить
Metsola, у неї чоловік фінн. Повірте, я знаю про що пишу (володію суомен кіелі на деякому рівні).
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18.03.2024 22:14 Ответить
Ой ві такой нудний ...
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19.03.2024 01:56 Ответить
Та ні. Коли вже більше 20 років одного Путіна обирають то це не нормально. І майте мужність нарешті це визнати публічно.
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18.03.2024 20:44 Ответить
Так, а шо тут дивного? ******* ***** ними і залишелись...
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18.03.2024 20:45 Ответить
Прийняти ти можеш тільки ****** путіна за щоку
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18.03.2024 20:47 Ответить
хіба був вибір?
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18.03.2024 20:49 Ответить
То есть отсутствие честности выборов вообще не беспокоит этого ублюдка
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18.03.2024 20:49 Ответить
А цей сальвіні з якої партії - коза ностра, каморра чи ндрангета?
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18.03.2024 20:49 Ответить
Із партії довбо *****... звичайних.
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18.03.2024 20:51 Ответить
Я теж визнаю, що виборці РФ бандити. Тепер нехай все на Путіна не "звалюють".
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18.03.2024 20:50 Ответить
правачок в своєму репертуарі. щє ґорбан, хруппала і лєпен мають подібне ляпнути.
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18.03.2024 20:51 Ответить
Лєпен раптово стала проукраїнською якщо я правильно розумію іноземні новини. Тільки нацисти з АФД і всілякі лівацькі сари вагенкнкхт не змінно запутінці.
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18.03.2024 20:53 Ответить
Лєпен правопопулістка. Заяви робити, що в калюжі хвостом віслюка бовтати. Найвирогідніше, це підлаштування під настрої французів, щоб відбити у Макрона частину аудиторії.
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18.03.2024 20:58 Ответить
Можливо. Жінки політики більш хитрі за чоловіків.
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18.03.2024 20:59 Ответить
Та вона це все не сама вигадує, якась група її політтехнологів це пише, вони може щє януковичу писали
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18.03.2024 21:04 Ответить
She also accused Macron of "instrumentalising" the war in Ukraine for his electoral purposes.

"Either you're pro-Macron, or you're accused of being pro-Putin," she said.

Вона намагається відмити репутацію від пропутинсьтва
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18.03.2024 21:00 Ответить
Італія колись так само прийняла "вибір народу", коли народ Німеччини вибрав Гітлера...
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18.03.2024 20:52 Ответить
А міг перемогти Ернст Тельман...
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18.03.2024 21:04 Ответить
Ніколи.
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19.03.2024 01:20 Ответить
ну взагалі-то Італія до народу Німеччини зробила свій вибір, ще на початку 1920-х...
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18.03.2024 21:13 Ответить
Коли сказати нічого, але спонсор вимагає публічного виступу
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18.03.2024 20:53 Ответить
От лизнув так лизнув
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18.03.2024 20:53 Ответить
Та приймаємо, що нам ще робити?? Поржали, куя забили, прийняли і забули..
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18.03.2024 20:57 Ответить
ну и что тут нового?!забашляли рашисты ****** этому вот он и заливается соловьём,бабло отрабатывает!
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18.03.2024 20:59 Ответить
Воно вже раз поплатилися місцем в уряді за гроші від путлєра, тепер знов пику відкриває!!!
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18.03.2024 21:01 Ответить
маттео сальвіні-а скільки коштує твоя продажна дупа???
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18.03.2024 21:01 Ответить
Бажано довести всім світом що це їх вибір і вони( рашисти) відповідатимуть за цей вибір перед Україною репараціями і зневагою до них усього світу.
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18.03.2024 21:02 Ответить
Дійсність треба приймати без прикрас , поза сумнівом. Он вже й президент Французької республіки , складається враження, прийняв.
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18.03.2024 21:03 Ответить
Прокацапська ''канцерва''. Таких там багато.
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18.03.2024 21:04 Ответить
Сальвіні! Чи Сальєрі?
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18.03.2024 21:08 Ответить
Сальмонел-Вінні-Пук.
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18.03.2024 21:12 Ответить
типичний агент влияния, на содержании у российских спецслужб
пристрелить бы его и прикопать
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18.03.2024 21:13 Ответить
На Мусоліні явно ні, а ось на шибеницю Сальвіні вже дотягує
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18.03.2024 21:15 Ответить
тут все правильно, бо взяти нас у полон, підкорити - це істотні та найбільш суттеві інтереси росіян
до речі, щодо нас - програма Путіна, Даванкова, Навального, Надеждіна - не відрізняється ровно ніяк

як й то що тут пишуть дурники, що росія нікчемна та не нащо не спроможна
у будь якій площині вони більше нас у 5-10 разів
і взяти нас всіх у полон - це іхне найбільше бажання

з цього треба виходити та шукати наш власний план відповіді

1. План СБУ по зниценню нафтопереробних заводів - ОК, дуже круто.
2. Що далі? На мою думку треба змінити політику західних країн на протилежну - замість політика УКЛАДНІТИ єміграцю росіян, та якомога більше грошей закидувати у росію за сировину - змінити на протилежну - полегшити єміграцію, щоб та країна просто роз'їхалась у більш безпечні та більш придатні для життя країни. Для цього треба ПОЛЕГШИТИ єміграцію, відкриття рахунків по всьмому світу по російским паспортам, зробити вільні переліки грошей з росії на ті рахунки, стімулювати виїзд з росії машин на російских номерах, наприклад якщо родина виїхала з росії на російских номерах - позбавити її всяких податків на машину, всяких дорожних карт. Якщо родина росіян вивозить гроші з росії, західни країни, або навіть ми, повинні надавати їх бонус, а якщо росіянин може довести що він ВКРАВ гроші з держбюджету росії, може це довести документально, тобто це не просто його власні гроші за квартиру, а ВКРАДЕНІ у росії - то надавати йому бонус, до 100% від вкрадених грошей, якщо він вкрав гроші з війскового бюджету росії. Це набагато більш позитивний план - ніж просто бити дронами по нафтопереробним заводам, це теж потрібно, але це не забеспечить нам перемоги над країною, яка в 5-10 раз більше нас. А вот якщо з росії виїде 10-20 мільонів людей, дієвих людей, розумних, а там залишаться лише чекісти та люмпен - ось це дасть нам перемогу.
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18.03.2024 21:15 Ответить
Дебіл детектед.
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18.03.2024 21:18 Ответить
Здесь все понимают, на чьи бабки живёт сальвини.
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18.03.2024 21:19 Ответить
Ты уже принял круглую сумму в рублях на свой счет через ватиканский банк?
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18.03.2024 21:24 Ответить
Рейтинг найвищих результатів на президентських виборах у країнах СНД з початку 1990-х рр.:

99,50% Сапармурат Ніязов (Туркменістан, 1992)

98,73% Гейдар Алієв (Азербайджан, 1993)

97,75% Нурсултан Назарбаєв (Казахстан, 2015)

97,69% Гурбангули Бердимухамедов (Туркменістан, 2017)

97,60% Емомалі Рахмонов (Таджикистан, 1999)
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18.03.2024 21:39 Ответить
восток дєло тонкоє!
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19.03.2024 07:40 Ответить
Значить вводьте такі санкції, які будуть болюче бити по усім росіянам, і насамперед по "абичним рассєянам". А то відразу як до цього йде - починають скиглити "не треба карати простих людей за дії диктатора"
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18.03.2024 21:47 Ответить
Кому необхідно?
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18.03.2024 21:49 Ответить
ну росіяни то точно за путіна голосували, тут без питань
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18.03.2024 21:52 Ответить
МусСальвини?

Всеобщие парламентские выборы в Италии 1934 года прошли 25 марта. На них были утверждены 535 членов Палаты депутатов Королевства Италия от правящей Национальной фашистской партии. Как и предыдущие, эти выборы прошли в форме плебисцита, в ходе которого избирателям было предложено проголосовать за или против единственного списка кандидатов, предложенный Большим фашистским советом. Процедура голосования была составлена так, что избиратели не могли быть абсолютно уверены в соблюдении тайны голосования, хотя формально закон гарантировал конфиденциальность. Неудивительно, что список кандидатов Большого фашистского совета одобрили 99,84% участников голосования.

Эти выборы оказались последними в истории фашистской Италии. В 1939 году при формировании Палаты фасций и корпораций не проводилось ни выборов, ни плебисцита, все её члены, «национальные советники» (итал. Consiglieri Nazionali), были назначены Большим фашистским советом, Национальным советом Национальной фашистской партии и Национальным советом корпораций.
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18.03.2024 21:59 Ответить
Если ты садишься за один стол с дьяволом, и пытаешься обыграть в его игру, где он придумал правила и играешь крапленой им колодой, то ты помогаешь ему просто своим участием. Без твоего участия, игра дьявола с самим собой не имеет смысла. Но как только ты, наивно полагая, что способен победить его, вступаешь в конфронтацию - ты уже делаешь его победителем. Точно такая же история случилась с "русской оппозицией", которая по странному, совершенно не прогнозируемому стечению обстоятельств, стояла в одной очереди с фанатиками Путина, как на России так и по всему миру. Стояли, чтобы просто своим присутствием проголосовать за Путина! Стояли понимая, что по сути поддерживали государство-агрессора, так как приняли участие в так называемых выборах. Это мнимая демонстрация несогласия осталась внутри, ибо в итоге - "хорошие русские" подняли явку, чем подтвердили легитимность чекистского мафиозно-фашистского режима. Стоящие в очереди сыграли по правилам Кремля, убеждая себя, что играют в некую пародию на протест для "хороших русских". Что реально могли сделать "хорошие русские", так это провести альтернативные выборы и выбрать своего альтернативного президента правительства в изгнании. Выбрать правительство и начать свою не пародийную, а политическую деятельность. Но никто из "русских" на это не пойдет. У "русских" вшит предохранитель против бунта. Они готовы протестовать против царя, только стоя перед ним на коленях! Впрочем и это не выход. Единственный путь к реальной свободе и демаократии лежит через освобождение всех народов концлагеря "Россия" и обретение ими независимости! Все остальное, все эти попытки сделать концлагерь более комфортным и демократичным - это все игры чекистов, которые все равно закончаться диктатурой и войной.
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18.03.2024 22:20 Ответить
Я знаю що 10% рускіх харощіє, але коли мені в приціл попаде русскій то я спочатку вистрелю, а потім буду розбиратись харошій попався чи плохой.
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19.03.2024 01:26 Ответить
харошіє у тєплику більш яркіє.
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19.03.2024 01:33 Ответить
про новачок вони не забувають, яки ще альтернативні вибори ?
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19.03.2024 07:42 Ответить
і таких лігопівнічних берлусконців на Заході - вдосталь.
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18.03.2024 22:27 Ответить
"Выбор российских избирателей необходимо принять.."
Он точно тупой или у него с головой что-то не в порядке? В расее всех оппозиционеров зачистили, кого убили, кого посадили в тюрьму, кто успел сбежать, также зполностью ачистили СМИ, оставили только соловьевых со скабеевыми и симоньянами.. Кого выбирать асли некого выбирать. А вице-премьер говорит: "Выбор российских избирателей необходимо принять.." Валерьянку ему надо принять а не "выбор"..
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18.03.2024 22:33 Ответить
Якщо в його минулому покопатись, багато чого знайти можно впевнений
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18.03.2024 22:34 Ответить
та чого? Вже у 1997 році він був комуністом та був обраний у списку Comunisti Padani (Паданські комуністи) до місцевої міської ради Мілана.
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18.03.2024 23:04 Ответить
Сальвіні він страшно любить гроші і баб, за це він навіть свою жопу підставить. Його в Москві на це і підсадили, коли він їздив. Рідкісний хамеліон.
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18.03.2024 23:20 Ответить
А де він побачив виборців на ТОТ?
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18.03.2024 23:47 Ответить
Требо розуміти , хто такий той Сальвіні -- він товаришує з Марі Ліпеншею . Був спійманий на спробі заснувати клуб "друзі пукіна" десь так в році 2017 . Це саме те опудало , яке іздила у Крим й підтриало його анексію . Він ультра-правий депутат , партія якого є мінорним партнером в каоліції з "Брати Італії" праві ценристи ... й йще х кількома куди більшими правими партіями в уряді Джоржіа Мелоні ... Як відомо -- уряд цей є одним з напослідовнійших адептів повної підтримку України дій ЗСУ . Тобто цей кловун там в уряді грає дуже комедну роль . Жодного відношення до думки уряду цей кловун не має , як не має право висловлюватися публічно ніяк , як тільки приватна особа !
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18.03.2024 23:49 Ответить
Фашики к фашикам, як завжди.
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19.03.2024 01:00 Ответить
Вони проголосували, (ЗА ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ І ВБИВСТВО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ))і ми це визнаємо, сподіваючись, що 2024 рік стане роком миру", Італійський "смоктун" куйла
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19.03.2024 01:01 Ответить
Це взагалі не думка італійського уряду і народу.
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19.03.2024 03:49 Ответить
Понять и простить.
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19.03.2024 07:20 Ответить
Він не бажає прийняти до себе тих "виборців", які грозяться "можем павтаріть"? Як можна стадо виборцями називати!
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19.03.2024 07:34 Ответить
 
 