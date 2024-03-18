Вице-премьер Италии Сальвини о результатах "выборов" в РФ: "Выбор российских избирателей необходимо принять"
В то время как западные лидеры критикуют псевдовыборы в России, вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что "выбор российских избирателей необходимо принять".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Сальвини, являющийся лидером итальянской ультраправой партии "Лига" и являвшийся верным союзником Путина до вторжения России в Украину, заявил, что результат "выборов" необходимо принять, потому что "когда люди голосуют, они всегда правы".
"Они проголосовали, и мы это признаем в надежде, что 2024 год станет годом мира", - сказал Сальвини.
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+31 Myroslav Hrabovsky #517948
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+24 Pan Kotskyi
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+13 Sergiy Vitalyovich
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в росії путін милує канібалів та педофілів
такий вибір поважає лише той хто сам педофіл та канібал
проти таких прийомов у Заходу відповіді немає
Плоскогубцями.
"Either you're pro-Macron, or you're accused of being pro-Putin," she said.
Вона намагається відмити репутацію від пропутинсьтва
пристрелить бы его и прикопать
до речі, щодо нас - програма Путіна, Даванкова, Навального, Надеждіна - не відрізняється ровно ніяк
як й то що тут пишуть дурники, що росія нікчемна та не нащо не спроможна
у будь якій площині вони більше нас у 5-10 разів
і взяти нас всіх у полон - це іхне найбільше бажання
з цього треба виходити та шукати наш власний план відповіді
1. План СБУ по зниценню нафтопереробних заводів - ОК, дуже круто.
2. Що далі? На мою думку треба змінити політику західних країн на протилежну - замість політика УКЛАДНІТИ єміграцю росіян, та якомога більше грошей закидувати у росію за сировину - змінити на протилежну - полегшити єміграцію, щоб та країна просто роз'їхалась у більш безпечні та більш придатні для життя країни. Для цього треба ПОЛЕГШИТИ єміграцію, відкриття рахунків по всьмому світу по російским паспортам, зробити вільні переліки грошей з росії на ті рахунки, стімулювати виїзд з росії машин на російских номерах, наприклад якщо родина виїхала з росії на російских номерах - позбавити її всяких податків на машину, всяких дорожних карт. Якщо родина росіян вивозить гроші з росії, західни країни, або навіть ми, повинні надавати їх бонус, а якщо росіянин може довести що він ВКРАВ гроші з держбюджету росії, може це довести документально, тобто це не просто його власні гроші за квартиру, а ВКРАДЕНІ у росії - то надавати йому бонус, до 100% від вкрадених грошей, якщо він вкрав гроші з війскового бюджету росії. Це набагато більш позитивний план - ніж просто бити дронами по нафтопереробним заводам, це теж потрібно, але це не забеспечить нам перемоги над країною, яка в 5-10 раз більше нас. А вот якщо з росії виїде 10-20 мільонів людей, дієвих людей, розумних, а там залишаться лише чекісти та люмпен - ось це дасть нам перемогу.
99,50% Сапармурат Ніязов (Туркменістан, 1992)
98,73% Гейдар Алієв (Азербайджан, 1993)
97,75% Нурсултан Назарбаєв (Казахстан, 2015)
97,69% Гурбангули Бердимухамедов (Туркменістан, 2017)
97,60% Емомалі Рахмонов (Таджикистан, 1999)
Всеобщие парламентские выборы в Италии 1934 года прошли 25 марта. На них были утверждены 535 членов Палаты депутатов Королевства Италия от правящей Национальной фашистской партии. Как и предыдущие, эти выборы прошли в форме плебисцита, в ходе которого избирателям было предложено проголосовать за или против единственного списка кандидатов, предложенный Большим фашистским советом. Процедура голосования была составлена так, что избиратели не могли быть абсолютно уверены в соблюдении тайны голосования, хотя формально закон гарантировал конфиденциальность. Неудивительно, что список кандидатов Большого фашистского совета одобрили 99,84% участников голосования.
Эти выборы оказались последними в истории фашистской Италии. В 1939 году при формировании Палаты фасций и корпораций не проводилось ни выборов, ни плебисцита, все её члены, «национальные советники» (итал. Consiglieri Nazionali), были назначены Большим фашистским советом, Национальным советом Национальной фашистской партии и Национальным советом корпораций.
Он точно тупой или у него с головой что-то не в порядке? В расее всех оппозиционеров зачистили, кого убили, кого посадили в тюрьму, кто успел сбежать, также зполностью ачистили СМИ, оставили только соловьевых со скабеевыми и симоньянами.. Кого выбирать асли некого выбирать. А вице-премьер говорит: "Выбор российских избирателей необходимо принять.." Валерьянку ему надо принять а не "выбор"..