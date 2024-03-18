Вице-премьер Италии Сальвини о результатах "выборов" в РФ: "Выбор российских избирателей необходимо принять"

В то время как западные лидеры критикуют псевдовыборы в России, вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что "выбор российских избирателей необходимо принять".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Сальвини, являющийся лидером итальянской ультраправой партии "Лига" и являвшийся верным союзником Путина до вторжения России в Украину, заявил, что результат "выборов" необходимо принять, потому что "когда люди голосуют, они всегда правы".

"Они проголосовали, и мы это признаем в надежде, что 2024 год станет годом мира", - сказал Сальвини.

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