Мобилизированные медики могут получить офицерское звание после 40 дней переподготовки, - Минобороны

Министерство обороны вводит новую систему обучения для мобилизованных медиков. За 40 дней подготовки они могут получить офицерское звание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новая и более гибкая форма обучения введена по распоряжению командующего медицинскими силами ВСУ – для медработников, которые не заканчивали военную кафедру и не имеют офицерского звания, но служат в армии на разных непрофильных позициях.

Новый формат переподготовки медиков, служащих в ВСУ, предусматривает возможность обучения по смешанной форме: теоретическая часть онлайн и 18 дней практической части офлайн в академии.

"По завершении образовательного процесса мобилизованные медицинские работники не только получат офицерское звание, но и возможность вернуться в подразделение, чтобы работать на более подходящей для себя должности", – отметили в Минобороне.

Очные курсы сейчас прошли 118 мобилизованных медиков.

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В то же время, гражданские врачи, которые пригодны к военной службе, но не имеют военного образования, могут обратиться на военные кафедры медицинских высших учебных заведений. За четыре месяца обучения они могут получить офицерское звание для дальнейшего прохождения службы в ВСУ на профильных для себя должностях.