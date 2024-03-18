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Новости Война
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Мобилизированные медики могут получить офицерское звание после 40 дней переподготовки, - Минобороны

медик

Министерство обороны вводит новую систему обучения для мобилизованных медиков. За 40 дней подготовки они могут получить офицерское звание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новая и более гибкая форма обучения введена по распоряжению командующего медицинскими силами ВСУ – для медработников, которые не заканчивали военную кафедру и не имеют офицерского звания, но служат в армии на разных непрофильных позициях.

Навчання мобілізованих медиків

Новый формат переподготовки медиков, служащих в ВСУ, предусматривает возможность обучения по смешанной форме: теоретическая часть онлайн и 18 дней практической части офлайн в академии.

"По завершении образовательного процесса мобилизованные медицинские работники не только получат офицерское звание, но и возможность вернуться в подразделение, чтобы работать на более подходящей для себя должности", – отметили в Минобороне.

Очные курсы сейчас прошли 118 мобилизованных медиков.

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В то же время, гражданские врачи, которые пригодны к военной службе, но не имеют военного образования, могут обратиться на военные кафедры медицинских высших учебных заведений. За четыре месяца обучения они могут получить офицерское звание для дальнейшего прохождения службы в ВСУ на профильных для себя должностях.

Автор: 

Минобороны (9421) врачи (1518) мобилизация (2812)


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Топ комментарии
+8
А майора дадуть, чи то тільки смазливим малоліткам дають?
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18.03.2024 21:18 Ответить
+6
Щодо совдепії. то кожен медичний фахівец, не враховуваючи санітарок, мав віійськовий квіток і відповідно звання.
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18.03.2024 21:24 Ответить
+5
5-6 років у мед.вищі спочатку, потім інтернатура. А потім 40 днів і будеш лейтенантом медичної служби. За вісім років, випускник військового вчилища вже буде старлеєм чи капітаном
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18.03.2024 21:28 Ответить
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18.03.2024 21:07 Ответить
Ванюшку обнулити
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18.03.2024 21:12 Ответить
А майора дадуть, чи то тільки смазливим малоліткам дають?
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18.03.2024 21:18 Ответить
Пройшло тільки 10 років московської війни…, а які вчасно прийняті рішення!! А кажуть, що ота совдепія в Україні, закінчилася…
А воно он, як СРАТЬєхи мислять швидко.
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18.03.2024 21:18 Ответить
Щодо совдепії. то кожен медичний фахівец, не враховуваючи санітарок, мав віійськовий квіток і відповідно звання.
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18.03.2024 21:24 Ответить
мало того - наскільки я памятаю, то лікар мав звання не нижче капітана. Лікар учебки в Новопетрівському під Бердянськом був майором. А вже фельдшер у нього був чи то старший сержант чи лейтенант, цього точно не скажу.
Це виходить що ну кожному медінституті в Україні була військова кафедра?
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19.03.2024 09:00 Ответить
Совок якраз у тому, що за 40 днів можна стати "офіцером".

В США, наприклад, для офіцерського звання треба так попотіти, що совкам і не снилося.
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18.03.2024 21:41 Ответить
в США в медицинських універах немає військової кафедри і там не присвоюють при випуску мінімальне офіцерське звання - младший літінант, як у Баканова
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18.03.2024 21:46 Ответить
А чому ти вважаєш, що вивчаючи медицину не треба потіти? лікар не штурмовик і не піхотинець
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19.03.2024 09:02 Ответить
Саме тому, що треба попотіти, вивчаючи медицину, офіцерське звання за 40 днів -- це совок.
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19.03.2024 19:29 Ответить
Фигассе. За 40 дней офицера получить
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18.03.2024 21:23 Ответить
5-6 років у мед.вищі спочатку, потім інтернатура. А потім 40 днів і будеш лейтенантом медичної служби. За вісім років, випускник військового вчилища вже буде старлеєм чи капітаном
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18.03.2024 21:28 Ответить
Правильне рішення. Знаю без перебільшення геніальних лікарів, які змушені бути фельдшерами чи як це там називається, бо не проходили військову кафедру, а тому не можуть бути медиками. Треба було раніше, але маємо те що маємо.
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18.03.2024 21:25 Ответить
А чому лише медики? У США у Другу світову офіцерами ставали чимало мобілізованих із вищою освітою.... Причому, деяким і майора давали!
Нам би теж людям із хорошою вищою освітою давати звання офіцера, це б мотивувало. І справа не в зарплаті. Уявіть ситуацію: людина закінчила Шевченка/Могилянку/КПІ і після мобілізації попадає під командування якогось тупого колхозніка, який навіть грамотно писати не вміє! Чи буде це ефективний боєць?
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18.03.2024 21:40 Ответить
Є така приказка: хочеш бути слоном -- клади (вибачте, сери) великими купами.

В бойовій ситуації вся "могилянка" може бути do dupy, якщо той, хто вміє грамотно писати, не опанує себе чи не впаде в паніку.

І тоді до тями його може привести та врятувати саме "малограмотний_колхознік", який не піддасться паніці та холоднокровно віддає накази, розуміючи ситуацію.
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18.03.2024 21:45 Ответить
Беручи до уваги, що теперішні вузи - це просто продаж дипломів в розстрочку - офіцери, ще з них ті будуть...
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18.03.2024 22:07 Ответить
Щоб такого не було, той, хто грамотний має бути діловодом, штабним офіцером, логістом і тд і тп...
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19.03.2024 23:04 Ответить
совке мислення: з вищою освітою мівський тупак - абсолютно розумний у всьому, а людина від землі (колгоспників нема вже більше тридцяти років) тупа за визначенням. хоч і має офіцерське чи сержантське звання (бо хто ж його поставить командувати?).
Як тобі африкане - подобається власний висер? Я чому так реагую? у мене є знайомий, що був в АТО, а зараз займається особисто тваринництвом. Коли я познайомився з ним, то побачив, що він не дарма командував в Ато розрахунком і мав спілкування на рівних хоч із полковниками. Тоді ж ще не було пропозиції розстрілювувати за непокору. А розумні доводи приводили неадекватів в реальність. Вміє чоловік думати і пприймати рішення на певному рівні. Він би ніколи б не зібрав для нагородження найкращих артилерістів поряд з лінією бойових зіткнень. А по африканському він - тупий калхознік. Хоча у нього технікумовський диплом металурга.
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19.03.2024 09:16 Ответить
Колхознік НЕ ДОРІВНЮЄ селянин! Колхознік - це бидло-люмпен, кугут, жлоб. Багато різних визначень є...
По-вашому, селянин не може вищу освіту отримати? Моя мама з села і червоний диплом універу Шевченка має!
І так, приймати рішення може і, приміром, хороший керівник середньої ланки, у якого в підпорядкуванні люди були...
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19.03.2024 23:05 Ответить
ну так зміни риторику, колгоспників - що дебілів, що з вищою освітою дибілів, що найрозумніших і найчесніших людей давно вже немає. тож не починай сіяти протистояння. А то я всіх, що мають дачі чи маєтки не в міській забудові як для прикладу в Кончі-Заспі теж буду називати калхозніками. ти справді не хочеш бачити дебілізму свого висеру? ще одні такі самі як ти називають сільських жителів, а це переважно є українці, рагулями. не бачучи поряд такого низькопробного людиноподібного гівна в місті, що стає зрозуміло - випад не проти сільських жителів, випад проти носіїв української культури.
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20.03.2024 12:04 Ответить
Рагулями, до речі, спочатку називали саме міських жителів, які приїхали із села і вирішили говорити на "общєпонятном", щоб здаватися "городськими"... Це потім уже значення слова змінилося!
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20.03.2024 13:20 Ответить
Недавно писали, что офицеров не хватает. Решение.
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18.03.2024 21:40 Ответить
Я так зрозумів, що медики будуть офіцерами саме медичної служби...
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18.03.2024 21:42 Ответить
Ну так не вистачає, бо лейтенантом можна стати лише при підписанні контракту на 5 років. Мої знайомі послали куди подалі, і досі сержанти.....
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19.03.2024 08:18 Ответить
ото карьера почне перти. хабарі...
- Санітар, винеси сміття, помий підлогу!!!
- Не санітар, а пан підполковник-санітар! Я 40 діб проходив перепідготовку і 6 років на війнонькі!
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18.03.2024 21:51 Ответить
А мона зразу генерала за 60 діб?
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18.03.2024 21:54 Ответить
Ні. В генералів є свої діти...
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18.03.2024 22:08 Ответить
Так. Для цього не потрібно мати військову освіту/кар'єру. Присвоюється презом хоч собаці.
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19.03.2024 07:59 Ответить
Медики і на хрін не потрібні зараз. Так що велком в штурмовики.
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18.03.2024 22:23 Ответить
Яка ***** це придумала?
Штатний розпис під медика - офіцера? Це хто? Бойовий медик, чи психіатр, який виписує снодійне?
Офіцер - це як мінімум командир роти, медвзводу роти, а де ті, хто на нулях доставить на евакуацію.
Так можна рядового кулеметника зробити командиром роти.
Де клепка?
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19.03.2024 00:30 Ответить
За два місяці виховати придатного до бою командира взводу - це не реально.
В тут тиловий медик в офіцери на ротну посаду...?
Ви там з чим дружете?
Паперової волокіти буде більше ніж виконання безпосередніх обов'язків.
Короче, квартал крєпчаєт
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19.03.2024 00:34 Ответить
Командир медроти - генерал-лейтенант. Санітари - капітани і майори. Фельдшер - підполковник. Нормально.
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19.03.2024 08:20 Ответить
Запізніла інформація, бо мій племінник ще того року отримав звання після таки 40 днів очного навчання. Його останній рубіж 3 штурмова Авдіївка, наразі заслужена ротація і приготування до відпустки у Німеччині, до мене.
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19.03.2024 07:54 Ответить
ага, таки у відпустку за кордон відпускають? а чому мобілізовані ппро це нічого не знають? чи це тільки тих, хто з третьої штурмової?
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19.03.2024 09:21 Ответить
Кого ти слухаєш?
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19.03.2024 10:38 Ответить
 
 