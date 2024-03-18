Мобилизированные медики могут получить офицерское звание после 40 дней переподготовки, - Минобороны
Министерство обороны вводит новую систему обучения для мобилизованных медиков. За 40 дней подготовки они могут получить офицерское звание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Новая и более гибкая форма обучения введена по распоряжению командующего медицинскими силами ВСУ – для медработников, которые не заканчивали военную кафедру и не имеют офицерского звания, но служат в армии на разных непрофильных позициях.
Новый формат переподготовки медиков, служащих в ВСУ, предусматривает возможность обучения по смешанной форме: теоретическая часть онлайн и 18 дней практической части офлайн в академии.
"По завершении образовательного процесса мобилизованные медицинские работники не только получат офицерское звание, но и возможность вернуться в подразделение, чтобы работать на более подходящей для себя должности", – отметили в Минобороне.
Очные курсы сейчас прошли 118 мобилизованных медиков.
В то же время, гражданские врачи, которые пригодны к военной службе, но не имеют военного образования, могут обратиться на военные кафедры медицинских высших учебных заведений. За четыре месяца обучения они могут получить офицерское звание для дальнейшего прохождения службы в ВСУ на профильных для себя должностях.
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А воно он, як СРАТЬєхи мислять швидко.
Це виходить що ну кожному медінституті в Україні була військова кафедра?
В США, наприклад, для офіцерського звання треба так попотіти, що совкам і не снилося.
Нам би теж людям із хорошою вищою освітою давати звання офіцера, це б мотивувало. І справа не в зарплаті. Уявіть ситуацію: людина закінчила Шевченка/Могилянку/КПІ і після мобілізації попадає під командування якогось тупого колхозніка, який навіть грамотно писати не вміє! Чи буде це ефективний боєць?
В бойовій ситуації вся "могилянка" може бути do dupy, якщо той, хто вміє грамотно писати, не опанує себе чи не впаде в паніку.
І тоді до тями його може привести та врятувати саме "малограмотний_колхознік", який не піддасться паніці та холоднокровно віддає накази, розуміючи ситуацію.
Як тобі африкане - подобається власний висер? Я чому так реагую? у мене є знайомий, що був в АТО, а зараз займається особисто тваринництвом. Коли я познайомився з ним, то побачив, що він не дарма командував в Ато розрахунком і мав спілкування на рівних хоч із полковниками. Тоді ж ще не було пропозиції розстрілювувати за непокору. А розумні доводи приводили неадекватів в реальність. Вміє чоловік думати і пприймати рішення на певному рівні. Він би ніколи б не зібрав для нагородження найкращих артилерістів поряд з лінією бойових зіткнень. А по африканському він - тупий калхознік. Хоча у нього технікумовський диплом металурга.
По-вашому, селянин не може вищу освіту отримати? Моя мама з села і червоний диплом універу Шевченка має!
І так, приймати рішення може і, приміром, хороший керівник середньої ланки, у якого в підпорядкуванні люди були...
- Санітар, винеси сміття, помий підлогу!!!
- Не санітар, а пан підполковник-санітар! Я 40 діб проходив перепідготовку і 6 років на війнонькі!
Штатний розпис під медика - офіцера? Це хто? Бойовий медик, чи психіатр, який виписує снодійне?
Офіцер - це як мінімум командир роти, медвзводу роти, а де ті, хто на нулях доставить на евакуацію.
Так можна рядового кулеметника зробити командиром роти.
Де клепка?
В тут тиловий медик в офіцери на ротну посаду...?
Ви там з чим дружете?
Паперової волокіти буде більше ніж виконання безпосередніх обов'язків.
Короче, квартал крєпчаєт