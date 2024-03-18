Страны ЕС пока не приняли решение об использовании доходов от активов РФ в интересах Украины, - Боррель

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза не смогли прийти к согласию по использованию в интересах Украины доходов от замороженных российских активов.

Это следует из слов, сказанных Высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем по окончании заседания Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проблемой является правовая основа и финансовые последствия конфискации не активов, а доходов, полученных от этих активов в результате этих исключительных обстоятельства. Я не могу сказать, что кто-то был против, но они хотели получить конкретное предложение, чтобы тщательно изучить правовую основу. Я это понимаю, так как мы живем в правовом государстве, и мы не можем принимать своевольные решения. Решения, которые мы принимаем, должны быть совместимы с международным правом. Поэтому государства-члены ЕС хотят тщательно изучить текст, который будет представлен им через несколько дней", - сказал Боррель.

Он вновь подчеркнул, что речь идет об использовании не самих замороженных активов, но доходов от них, чтобы "отложить их в сторону, и теперь вопрос состоит в том, чтобы взять это и использовать во благо Украины".

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"После сегодняшнего обсуждения я увидел, что есть сильная поддержка. Есть некоторые члены, которые хотят получить больше деталей. Но есть сильная поддержка взять доходы от получения прибыли и использовать их для поддержки Украины. Как? В военном смысле, а также для поддержки развития украинского оборонной промышленности. Я намерен внести это предложение в решение Совета и буду работать с Комиссией, чтобы утвердить постановление совета, чтобы государства-члены могли обсудить конкретное предложение на заседании Совета Европейского Союза", - рассказал глава европейской дипломатии.