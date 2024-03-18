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Страны ЕС пока не приняли решение об использовании доходов от активов РФ в интересах Украины, - Боррель

боррель

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза не смогли прийти к согласию по использованию в интересах Украины доходов от замороженных российских активов.

Это следует из слов, сказанных Высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем по окончании заседания Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проблемой является правовая основа и финансовые последствия конфискации не активов, а доходов, полученных от этих активов в результате этих исключительных обстоятельства. Я не могу сказать, что кто-то был против, но они хотели получить конкретное предложение, чтобы тщательно изучить правовую основу. Я это понимаю, так как мы живем в правовом государстве, и мы не можем принимать своевольные решения. Решения, которые мы принимаем, должны быть совместимы с международным правом. Поэтому государства-члены ЕС хотят тщательно изучить текст, который будет представлен им через несколько дней", - сказал Боррель.

Он вновь подчеркнул, что речь идет об использовании не самих замороженных активов, но доходов от них, чтобы "отложить их в сторону, и теперь вопрос состоит в том, чтобы взять это и использовать во благо Украины".

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"После сегодняшнего обсуждения я увидел, что есть сильная поддержка. Есть некоторые члены, которые хотят получить больше деталей. Но есть сильная поддержка взять доходы от получения прибыли и использовать их для поддержки Украины. Как? В военном смысле, а также для поддержки развития украинского оборонной промышленности. Я намерен внести это предложение в решение Совета и буду работать с Комиссией, чтобы утвердить постановление совета, чтобы государства-члены могли обсудить конкретное предложение на заседании Совета Европейского Союза", - рассказал глава европейской дипломатии.

Автор: 

Евросоюз (17270) Боррель Жозеп (784) замороженные активы (296)


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Топ комментарии
+4
Нафту вимірюють барелями, а порожній піззьож - боррелями.
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18.03.2024 22:09 Ответить
+3
> Проблемою є правове підґрунтя....

Тобто збройна агресія в Європі, де стираються цілі міста з лиця землі і є кілька мільйонів біженців (і сотні тисяч вбитих людей), проблем з правовим підґрунтям немає.

Заяви, що цілу європейську націю треба знищити повністю, цілком вписуються в правове підґрунтя а-ля Брюссель/Страсбург.

А от з конфіскацією грошей агресора неполадочка, правового підґрунтя немає, *****.

P.S. Чому замість "бюрократ" згадується інше слово, що починається на 3,14 а закінчується на "рас"?
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18.03.2024 21:54 Ответить
+2
Давайте бистріше, наші вже все поділили, вілли в Іспанії вже чекають
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18.03.2024 21:51 Ответить
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Ну да не треба мілко-не доходи з активів, а самі заморожені активи як репарацію в рахунок виплат кредитів на озброєння від США та й самої ЄС
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18.03.2024 21:41 Ответить
Що вам мішає. Хіба що пару ракет від ***** по Берліну або по Брюсселю.
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18.03.2024 21:46 Ответить
А вони і не ухвалять. Гопник кремлядський їм почне розказувати про ядерну зброю і вони знову будуть біжати наввипередки вибачатись перед ним
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18.03.2024 21:49 Ответить
Значить і не ухвалять. Див. Як це робить американський Конгрес...
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18.03.2024 21:50 Ответить
Давайте бистріше, наші вже все поділили, вілли в Іспанії вже чекають
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18.03.2024 21:51 Ответить
> Проблемою є правове підґрунтя....

Тобто збройна агресія в Європі, де стираються цілі міста з лиця землі і є кілька мільйонів біженців (і сотні тисяч вбитих людей), проблем з правовим підґрунтям немає.

Заяви, що цілу європейську націю треба знищити повністю, цілком вписуються в правове підґрунтя а-ля Брюссель/Страсбург.

А от з конфіскацією грошей агресора неполадочка, правового підґрунтя немає, *****.

P.S. Чому замість "бюрократ" згадується інше слово, що починається на 3,14 а закінчується на "рас"?
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18.03.2024 21:54 Ответить
Вже ж рішились на % закупляти зброю - знову відкат?
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18.03.2024 21:54 Ответить
Гітлєра теж ублажали, Європейські політики, а воно он, як з концтаборами, вийшло неловко …
Воєний злочинець прутін, робить впродовж 10 років в Україні, Смерть, викрадання дітей, концтабори для Українців, катування….

А Європейські політики, знову водять з ним, тіж самі розмови, що і при гітлєру…
Співпадіння…
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18.03.2024 22:01 Ответить
Нафту вимірюють барелями, а порожній піззьож - боррелями.
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18.03.2024 22:09 Ответить
Тіпо може ще й касапам віддасте???може ще щось докинете їм??
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18.03.2024 22:17 Ответить
Ну ну - продовжують жвакати шмарклі
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18.03.2024 22:19 Ответить
Навіть на це не здатні! Коли вже вас накриють!!!
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18.03.2024 22:23 Ответить
Какие проблемы складывать доходы в отделюную корзину тоже замороженную ,и на эту сумму выпустить евробонды и дать их Украине. Когда Украина получит решения международных судов о конфискации россимущества в обеспечении по искам(ущерб нанесенный российским нападением)-эти конфискованные средства будут идти в погашение евробондов. и главное:деньгами давать только мизер-только на пенсии и соцпрограммы. Основная часть денег\евробондов должна идти в виде ОРУЖИЯ-оружие Зеленые не смогут украсть. И Украине нужно в первую очередь оружие,причем не обязательно Европейского проихводства
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18.03.2024 23:01 Ответить
Бордель, ліпше тримайте в себе. Бо як дасте розійдеться все по приватних кишенях. Ліпше якось потім, коли вже Зеленський з компанією в СІЗО будуть.
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18.03.2024 23:17 Ответить
Країни-куколди, бабло не пахне?
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18.03.2024 23:17 Ответить
Ну да ладно, один раз и можно. А то, только попроси, а тут же приехало. Верим что скоро.
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18.03.2024 23:28 Ответить
Баррель меньше бы говорил, а больше делал....
Говорит, говорит-обещает, обещает...., а толку нет.
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19.03.2024 04:32 Ответить
а кто-то сомневался?
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19.03.2024 05:49 Ответить
Ломают дурочку а сами во всю торгуют с парашей.
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19.03.2024 09:00 Ответить
Жадібні, полохливі, дуже неквапливі політичні тварини. А шо поробиш, інших союзників в нас нема. Може дотерпимо до їхніх рішень на нашу користь, а може і ні...час покаже.
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19.03.2024 10:47 Ответить
 
 