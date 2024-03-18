Макрон имеет право высказывать свое мнение относительно возможной отправки французских войск в Украину., - Салливан

Президент Франции Эмманюэль Макрон имеет полное право говорить о возможной отправке французских войск в Украину.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, я не могу говорить от имени президента Макрона. Он продолжает публично выражать свою точку зрения и, по-видимому, имеет на это полное право", - сказал он.

Также он напомнил, что американская сторона четко выразила свою позицию – в том числе во время обращения президента к нации.

"Мы не отступаем от этой позиции сегодня", – добавил Салливан.

Читайте также: Австрия не будет посылать своих военных в Украину, - глава МИД Шалленберг