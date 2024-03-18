Макрон имеет право высказывать свое мнение относительно возможной отправки французских войск в Украину., - Салливан
Президент Франции Эмманюэль Макрон имеет полное право говорить о возможной отправке французских войск в Украину.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очевидно, я не могу говорить от имени президента Макрона. Он продолжает публично выражать свою точку зрения и, по-видимому, имеет на это полное право", - сказал он.
Также он напомнил, что американская сторона четко выразила свою позицию – в том числе во время обращения президента к нации.
"Мы не отступаем от этой позиции сегодня", – добавил Салливан.
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А невелику копію залишили собі в Парижі, на березі Сени.
і сам обісрався і свого боса байдена обісрав, своєю лєвацькою позицією, не злити плєшивого.
- Ну и вы говорите! (с)
https://www.radiosvoboda.org/a/news-niger-ssha-uhoda-rosia/32864489.html Хунта Нігеру скасувала військову угоду зі США на тлі зближення з росією
Вся голова думками повна
(П. Шабатин, гумореска "Хома і Саливон")