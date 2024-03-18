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Новости Война
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Макрон имеет право высказывать свое мнение относительно возможной отправки французских войск в Украину., - Салливан

салліван

Президент Франции Эмманюэль Макрон имеет полное право говорить о возможной отправке французских войск в Украину.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, я не могу говорить от имени президента Макрона. Он продолжает публично выражать свою точку зрения и, по-видимому, имеет на это полное право", - сказал он.

Также он напомнил, что американская сторона четко выразила свою позицию – в том числе во время обращения президента к нации.

"Мы не отступаем от этой позиции сегодня", – добавил Салливан.

Читайте также: Австрия не будет посылать своих военных в Украину, - глава МИД Шалленберг

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1361) Салливан Джейк (257)


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Топ комментарии
+16
Бельгия передаст Украине 300 бронемашин IVECO LMV и три минных тральщика.
https://pbs.twimg.com/media/GI-IR2xXQAA7yYf?format=jpg&name=small
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18.03.2024 21:59 Ответить
+12
"Має право" - дякую що дозволили лідеру країни яка незалежна 1500 років висловлювати свою думку.
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18.03.2024 21:56 Ответить
+9
Макрон уже обошёл США на повороте, пока вы разрешаете ему высказать позицию.
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18.03.2024 22:00 Ответить
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"Має право" - дякую що дозволили лідеру країни яка незалежна 1500 років висловлювати свою думку.
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18.03.2024 21:56 Ответить
Бельгия передаст Украине 300 бронемашин IVECO LMV и три минных тральщика.
https://pbs.twimg.com/media/GI-IR2xXQAA7yYf?format=jpg&name=small
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18.03.2024 21:59 Ответить
Один тральщик. Два других от Нидерландов. Для точности.
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18.03.2024 22:02 Ответить
В США сейчас суммарно около 30 ТЫСЯЧЬ БТР,БМП,Хамеров разных типов. Но хрена лысого они Украине хотя-бы 1 тысячу передадут-даже самых морадьно и физически устаревших. Америка-скупая скряга. А когда-то я ее уважал
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18.03.2024 22:14 Ответить
Макрон уже обошёл США на повороте, пока вы разрешаете ему высказать позицию.
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18.03.2024 22:00 Ответить
Ну все, начинаю учить французский.
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18.03.2024 22:10 Ответить
Это ведь Франция научила Ам5риканских колонистов Демократии и признала Независимость США. Яйца курицу не учат
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18.03.2024 22:16 Ответить
Не научила а помогла в революцию за что ей большое спасибо. А по части демократии отцы основатели и так были в курсе.
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18.03.2024 22:26 Ответить
Французи подарували Америці Статую Свободи.
А невелику копію залишили собі в Парижі, на березі Сени.

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18.03.2024 22:58 Ответить
Это ж до выборов в США ещё 9 месяцев....
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18.03.2024 22:23 Ответить
обісрався саліван, дружбан єрмака.
і сам обісрався і свого боса байдена обісрав, своєю лєвацькою позицією, не злити плєшивого.
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18.03.2024 22:00 Ответить
В Макрона виходь більші яйця чим в Байдена.
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18.03.2024 22:01 Ответить
на словах. на діях аж ніяк
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18.03.2024 22:05 Ответить
Має значення не розмір, а наявний тестостерон.
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18.03.2024 22:21 Ответить
У франции нет и десятой части вооружений что есть у США. Просто США и Байдан изначально поставили на долгую выматывающую Парашку войну-потому дают Украине ровно столько оружия чтобы Украинцы не могли победить. Бидом имевший Лендлиз мог решить вопос год назад-предоставив ВСУ весь необходимый ассортимент
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18.03.2024 22:24 Ответить
Справедливості заради, США нещодавно обпалились в Афганістані, залишив там цілий арсенал озброєння через те, що афганці не захотіли захищати свою демократію. Тому я б не розраховував на все що завгодно. Крім того треба враховувати економічні/логістичні фактори утримання техніки, темпи опановування техніки і т.д.
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18.03.2024 22:37 Ответить
Ты сравниваешь Украинцев с Афганцами? Украинцев которые остановили 3-ю армию(парашки) в мире? Победе Украины мешает только недостаток оружия. Причем оружия определенных видов:Авиации,дальнобойных ракет,ракет к РСЗО Хаймарс,МБМП и БТР,минометов систем ПВО. Где ты видел чтобы Украинцы отступая оставляли парашке горы Западного оружия? Ты кацапский шпион под украинским флагом-раз так плохо думаеш об Украинцах
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18.03.2024 22:44 Ответить
Політикам по барабану, хто там кого зупинив. Вони враховують тільки свій власний досвід, а досвід у США такий собі.
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19.03.2024 07:35 Ответить
- Доктор! А Фима говорит, что даже в наши годы он может три раза за ночь!
- Ну и вы говорите! (с)
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18.03.2024 22:01 Ответить
а іностранного легіона більше ні в кого нема ...
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18.03.2024 22:07 Ответить
Того Легиона аж 8000 бойцов...
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18.03.2024 22:13 Ответить
Макрон хоч якось хоче реабілітуватись після Нігеру, а США вже змирились що їх потехеньку гонять звідусіль
https://www.radiosvoboda.org/a/news-niger-ssha-uhoda-rosia/32864489.html Хунта Нігеру скасувала військову угоду зі США на тлі зближення з росією
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18.03.2024 22:12 Ответить
Для розуміння - 25% відсотків уранової руди ЄС отримував з Нігеру, тепер це під контролем росії.
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18.03.2024 22:22 Ответить
Америка стала жалко выглядеть на фоне Франции. Америку даже Нигер нах послал-американцы утерлись)))
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18.03.2024 22:17 Ответить
их и венгры послали недавно - тоже утерлись
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18.03.2024 23:40 Ответить
А Саливон? У Саливона
Вся голова думками повна

(П. Шабатин, гумореска "Хома і Саливон")
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18.03.2024 22:19 Ответить
Тут он прав, Макрон и дальше будет говорить. Войск не будет.
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18.03.2024 22:20 Ответить
Будут.
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18.03.2024 22:24 Ответить
Прувы?
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18.03.2024 22:59 Ответить
Щас-с !
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19.03.2024 01:53 Ответить
Ось так виходить боком гра у вибори
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18.03.2024 23:13 Ответить
Тему репресій перед фейковим обранням нового Гітлера підхопив міністр закордонних справ Великої Британії лорд Девід Кемерон. "Путін усуває своїх політичних опонентів, контролює ЗМІ, а потім коронує себе переможцем. Це не демократія", - наголосив він.
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19.03.2024 08:21 Ответить
 
 