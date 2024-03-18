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Турция готова к любой роли, чтобы способствовать переговорам между Украиной и РФ, - Эрдоган

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из тем были переговоры с Украиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

Эрдоган поздравил Путина с "победой на выборах".

Также президент Турции в очередной раз заявил, что его страна готова взять на себя любую роль в содействии возвращению за стол переговоров с Украиной.

Читайте также: Мирные планы относительно войны в Украине без участия РФ не дадут никаких результатов, - Эрдоган

Автор: 

путин владимир (31560) Эрдоган Реджеп Тайип (920) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+16
чумайдан за путіним носить. Теж роль.
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18.03.2024 22:40 Ответить
+15
І шо той Пердоган так суєтицця?
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18.03.2024 22:42 Ответить
+14
В ролі «ідіть нахер»
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18.03.2024 22:40 Ответить
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чумайдан за путіним носить. Теж роль.
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18.03.2024 22:40 Ответить
Будь якої? А роз..ярить путіна томагавками з його чемойданом, слабо? Самих дієвий засіб.
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19.03.2024 08:24 Ответить
ви дивуєте )) По-перше - вони торгівельні партнери (що важливо для Ердогана, зважаючи на "жопу" з економікою), а по друге - вони ідеологічно близькі.
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19.03.2024 21:50 Ответить
Воно то так, але хочеться, щоб вони посварились
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19.03.2024 23:47 Ответить
от думаю, як раз на це у них вже не встачить іхнього життя. Не встигнуть.
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19.03.2024 23:53 Ответить
В ролі «ідіть нахер»
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18.03.2024 22:40 Ответить
Ну це ви дарма. Президент Туреччини, а не якийсь 3,14здун сказав, що його " країна готова взяти на себе будь-яку роль", потрібно запропонувати негайно вступити у війну на боці України, це суттєво вплине, навіть змусить ***** благати про переговори.
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19.03.2024 01:29 Ответить
Твоя роль лизати лайно *****
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18.03.2024 22:41 Ответить
І шо той Пердоган так суєтицця?
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18.03.2024 22:42 Ответить
так є чого - Великий Туркестан

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18.03.2024 23:47 Ответить
Він мав на увазі роль проститутки?
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18.03.2024 22:43 Ответить
Туреччина краіна НАТО? -- Ердоган нічого не путає?
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18.03.2024 22:44 Ответить
та й і Угорщина, і Словаччина - члени НАТО. Чомусь я впевнений, що і звідти будуть вітати.
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19.03.2024 00:40 Ответить
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18.03.2024 22:44 Ответить
А роль рускава ваєннова ******* він зіграти не хоче?
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18.03.2024 22:45 Ответить
Слідкуйте, хто наввипедки вітає, і спостерігайте в реальному часі, як формується клуб п!дарасів. У найгіршому значенні цього слова.
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18.03.2024 22:45 Ответить
китаезы и индийцы в первых рядах
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19.03.2024 00:48 Ответить
Та вже зерновій угоді посприяв, навіть більше - щось гарантував і отримував не погані гроші. Але Україні довелось самостійно вирішувати це питання.
Турки вроді й не кацапи, але діють схоже: ти його випхав у двері, а він вже у вікно лізе...
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18.03.2024 22:49 Ответить
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18.03.2024 22:50 Ответить
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18.03.2024 22:51 Ответить
кремлівський агент ОПЗЖопна партія - підписував оренду для ЧФ на 40 років-Харківська угода з Кремлем.
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18.03.2024 22:53 Ответить
на манеже будуть усі тє жє - окрім яйценосного адвоката
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18.03.2024 22:54 Ответить
усі фото вище - зрадницька делегація Мароденрні 29 березня у Стамбулі
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19.03.2024 03:33 Ответить
Вроде серьёзный дядька, а выходит, что тот же Лукашенко. Что тому, что этому без путина кердык!
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18.03.2024 22:50 Ответить
"готова до будь-якої ролі"... пані лягла та просить?
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18.03.2024 22:54 Ответить
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19.03.2024 13:43 Ответить
С парашкой переговариваться лучше всего с помошью ракет Скальп и Шторм -шедоу а так-же ударных бещпилотников:русские ваньки на болотах только такие аргументы воспринимают. Так что лучше-бы Байрактаров дал,а еще лучше хотя-бы парочку ф 16
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18.03.2024 22:55 Ответить
Турки хочуть ще після війни заробляти в Україні. Як раніше на "великому потужному будівництві" .
Тільки тоді не буде ні Осла ні турок в Україні.
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18.03.2024 22:56 Ответить
Та вони ще оком накинули на Крим.
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18.03.2024 23:02 Ответить
вони там і так будують
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18.03.2024 23:23 Ответить
турки быстро строят по сравнению с нашими - так и смета получается меньше
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19.03.2024 00:50 Ответить
Эрдоган любитель ролевых игр. "Это все знают"(с).
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18.03.2024 22:57 Ответить
🤡🇹🇷
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18.03.2024 22:59 Ответить
У ******** війнах перемагає не той, хто бере участь, а той, хто виступає посередником і постачає.

З початку цієї війни Ердоган був посередником і підтримкою для обох сторін, і обидві сторони прагнули заручитися його підтримкою, постійно підвищуючи ставки.
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18.03.2024 22:59 Ответить
Як наслідок, чистими бенефіціарами цієї війни є економічно успішні автократії Китаю та Туреччини.
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18.03.2024 23:02 Ответить
китай больше теряет чем выигрывает тороговые цепочки нарушены - спрос на китайские говно товары упал из-за ухудшение экономики по всему миру
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19.03.2024 00:53 Ответить
Китай не перебуває у стані війни, він не геополітично ізольований, і він зміг отримати вигоду від ширших наслідків вторгнення Путіна.

Війна стала благом для репутації Китаю як лідера Глобального Півдня, який позиціонує себе як миротворець у конфлікті, звинувачуючи Сполучені Штати у розпалюванні війни через військову підтримку України.

Китаю досі вдавалося уникати нестримної інфляції, яка вразила багато частин світу. Однак те, що Китай із задоволенням імпортує, - це продукти харчування, паливо, добрива та кольорові метали - усі вони серйозно постраждали від війни в Україні. Значна частина українського зерна, яке Путін блокує для транспортування через Чорне море, насправді прямує до Китаю. І в той же час експорт Китаю постраждав від санкцій і уповільнення темпів зростання по всьому світу.

Ще одним важливим аспектом є підписана Сі Цзіньпіном ініціатива «Один пояс, один шлях» на суму 1 трильйон доларів. Близько третини китайських позик для BRI надійшло країнам Перської затоки і, можливо, сьогодні вони більш захищені через високі ціни на нафту. Але ще третина дісталася країнам, що розвиваються, таким як Пакистан і Єгипет, які страждають від катастрофічної інфляції та зростання цін, безпосередньо пов'язаного з війною в Україні.
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19.03.2024 02:15 Ответить
кацап у тебя кремлевская методичка - с тобой не интересно
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21.03.2024 06:10 Ответить
Турція не виступає посередником,турки намагаються грати свою гру в регіоні ,робити вид фігури яка впливає на хід і підсумок війни в противажель західним країнам.Робити з себе значушу фігуру по ходу і підсумку.В них це погано виходить в усіх аспектах.Вона вже давно втратила свій важиль впливу в цьому питанні.
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18.03.2024 23:03 Ответить
Поспішають шльондри путлера ,поспішають,
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18.03.2024 23:00 Ответить
Истерика турков объясняется на удивление просто:
поскольку посевная в Украине накрылась медным тазом, то прогнозируемый осенью 2024 рост цен на пшеницу сделаете ее недоступной для миллиарда человек ближнего востока, что чревато социальным взрывом апокалиптических масштабов.
И турция находится прямо в его эпицентре.
Поправьте меня, если я не прав.
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18.03.2024 23:01 Ответить
Так їм і треба.
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18.03.2024 23:09 Ответить
Гм. Якщо посівна "накрилася мідним тазом" -- чому Україна вивозить зерно морем рекордними темпами?

Чи не краще було б його переробити, наприклад, на спагетті чи локшину? Цей виріб роками зберігається. І експортувати також можна.
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18.03.2024 23:16 Ответить
переробляют но Украине столько не нужно
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19.03.2024 00:54 Ответить
Тоді роль стороннього спостерігача, саме воно!
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18.03.2024 23:02 Ответить
Щось турки забули... а ********** можемо..
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18.03.2024 23:02 Ответить
А може нехай в п0рно якусь сумну роль зіграють, а касапи на це подивляться..
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18.03.2024 23:14 Ответить
3.14дорасу не ймётся , наверное много пообещали .
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18.03.2024 23:16 Ответить
Україна готова до будь-якої ролі, аби сприяти переговорам між Туреччиною і курдами.
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18.03.2024 23:24 Ответить
О рольові ігри починаються, може краще в мовчанку?

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18.03.2024 23:25 Ответить
Сам дед не замечает что постарел. И повторяется. Думая что в первый раз. Надоел однообразностью. Пора на рыбалку.
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18.03.2024 23:25 Ответить
Пердоган вже остохерів, якщо чесно.
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18.03.2024 23:37 Ответить
Ніхто не готовий прогнати расєю з України
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18.03.2024 23:42 Ответить
Ніхто не хоче. Всі в шакаладє.
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19.03.2024 06:51 Ответить
У дурного одна пісня...
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19.03.2024 00:02 Ответить
пуйло надибав собі липучу шмару
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19.03.2024 00:19 Ответить
Согласна даже на роль немецкой порноактрисы?
Это сильно....
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19.03.2024 00:51 Ответить
Перемовини про ЩО? Про те, як геноцидити українців - швидко чи повільніше?! Хай цей миротворець іде на куй
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19.03.2024 00:56 Ответить
Туреччина із 2014 року виконує роль посібника куйла в окупації України.бивстві українців зароблянні грошей на краденому в Україні зерні і товарообороті з куйлом.котрий підтримує рашистську фабрику смерті
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19.03.2024 00:58 Ответить
Так то шо Ердоган шлюха всі знають
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19.03.2024 01:23 Ответить
Сидіти на двох стільцях, велике мистецтво Ердогана
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19.03.2024 04:18 Ответить
Криму - найширшу автономію!
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19.03.2024 04:56 Ответить
Найкраща роль - головний постачальник озброєння для ЗСУ. Тоді й переговори швидче почнуться
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19.03.2024 07:03 Ответить
Ердоган підтримує двох диктаторів !
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19.03.2024 08:07 Ответить


)(уйло! Навіть і не думай завоювати. Україну. Не допоможуть
тобі, навіть твої холуї в тому числі й підступний Юда -Ердоган.
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19.03.2024 08:21 Ответить
Хитрожопый барыгосултан.
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19.03.2024 09:02 Ответить
Враховуючи те, що на немитій немає легітимної влади, треба провести перегвори з РДК і Легіоном "Свобода Росії", аби Ердоган заспокоївся.
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19.03.2024 09:28 Ответить
От цікаві комєнтатори на Цензорі. Новини про мобілізацію не подобаються. Новини про перемовини не подобаються.
Висновок такий що мобілізуватися не хочуть, а хочуть щоб хтось за них пішов в окоп і підняв прапор над кремлем і приніс їм перемогу.
Чим ви відрізняєтеся від 73% мудрого наріду?
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19.03.2024 23:05 Ответить
 
 