Турция готова к любой роли, чтобы способствовать переговорам между Украиной и РФ, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из тем были переговоры с Украиной.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Турции.
Эрдоган поздравил Путина с "победой на выборах".
Также президент Турции в очередной раз заявил, что его страна готова взять на себя любую роль в содействии возвращению за стол переговоров с Украиной.
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+16 Urs
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Турки вроді й не кацапи, але діють схоже: ти його випхав у двері, а він вже у вікно лізе...
ілягла та просить?
Тільки тоді не буде ні Осла ні турок в Україні.
З початку цієї війни Ердоган був посередником і підтримкою для обох сторін, і обидві сторони прагнули заручитися його підтримкою, постійно підвищуючи ставки.
Війна стала благом для репутації Китаю як лідера Глобального Півдня, який позиціонує себе як миротворець у конфлікті, звинувачуючи Сполучені Штати у розпалюванні війни через військову підтримку України.
Китаю досі вдавалося уникати нестримної інфляції, яка вразила багато частин світу. Однак те, що Китай із задоволенням імпортує, - це продукти харчування, паливо, добрива та кольорові метали - усі вони серйозно постраждали від війни в Україні. Значна частина українського зерна, яке Путін блокує для транспортування через Чорне море, насправді прямує до Китаю. І в той же час експорт Китаю постраждав від санкцій і уповільнення темпів зростання по всьому світу.
Ще одним важливим аспектом є підписана Сі Цзіньпіном ініціатива «Один пояс, один шлях» на суму 1 трильйон доларів. Близько третини китайських позик для BRI надійшло країнам Перської затоки і, можливо, сьогодні вони більш захищені через високі ціни на нафту. Але ще третина дісталася країнам, що розвиваються, таким як Пакистан і Єгипет, які страждають від катастрофічної інфляції та зростання цін, безпосередньо пов'язаного з війною в Україні.
поскольку посевная в Украине накрылась медным тазом, то прогнозируемый осенью 2024 рост цен на пшеницу сделаете ее недоступной для миллиарда человек ближнего востока, что чревато социальным взрывом апокалиптических масштабов.
И турция находится прямо в его эпицентре.
Поправьте меня, если я не прав.
Чи не краще було б його переробити, наприклад, на спагетті чи локшину? Цей виріб роками зберігається. І експортувати також можна.
Это сильно....
)(уйло! Навіть і не думай завоювати. Україну. Не допоможуть
тобі, навіть твої холуї в тому числі й підступний Юда -Ердоган.
Висновок такий що мобілізуватися не хочуть, а хочуть щоб хтось за них пішов в окоп і підняв прапор над кремлем і приніс їм перемогу.
Чим ви відрізняєтеся від 73% мудрого наріду?