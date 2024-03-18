Турция готова к любой роли, чтобы способствовать переговорам между Украиной и РФ, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из тем были переговоры с Украиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

Эрдоган поздравил Путина с "победой на выборах".

Также президент Турции в очередной раз заявил, что его страна готова взять на себя любую роль в содействии возвращению за стол переговоров с Украиной.

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