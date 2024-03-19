Дополнительная помощь от США позволит Украине в 2024 году медленно оттеснять россиян, - сенатор Рид

Глава Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид считает, что дополнительное финансирование США не обеспечит кардинальный прорыв для украинских войск в 2024 году.

Если американские законодатели утвердят дополнительную помощь для Украины, то украинское войско "в остальную часть года будет медленно оттеснять россиян, не кардинально", сказал Рид, общаясь с американскими журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Рид, сенатор от Демократической партии, предполагает, что с дополнительной помощью от США ВСУ смогут перейти в наступление в 2025 году.

"В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом... Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров", - сказал Рид.

Сенатор призвал законодателей США утвердить дополнительное финансирование для Украины. "Мы должны принять законопроект о дополнительном финансировании. Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу", - добавил законодатель.

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Рид предположил, что россияне сейчас могут оказывать давление на украинцев и перешли к "более привычному для них типу войны: фиксированные позиции, бункеры, плотное минирование".