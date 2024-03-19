Дополнительная помощь от США позволит Украине в 2024 году медленно оттеснять россиян, - сенатор Рид
Глава Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид считает, что дополнительное финансирование США не обеспечит кардинальный прорыв для украинских войск в 2024 году.
Если американские законодатели утвердят дополнительную помощь для Украины, то украинское войско "в остальную часть года будет медленно оттеснять россиян, не кардинально", сказал Рид, общаясь с американскими журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Рид, сенатор от Демократической партии, предполагает, что с дополнительной помощью от США ВСУ смогут перейти в наступление в 2025 году.
"В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом... Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров", - сказал Рид.
Сенатор призвал законодателей США утвердить дополнительное финансирование для Украины. "Мы должны принять законопроект о дополнительном финансировании. Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу", - добавил законодатель.
Рид предположил, что россияне сейчас могут оказывать давление на украинцев и перешли к "более привычному для них типу войны: фиксированные позиции, бункеры, плотное минирование".
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- Нагуй. Пішов нагуй! (с)
США із союзниками надали багато, але не все. І противник не іракська армія.
Треба було робити фортифікацію від Харкова до Вугледару і не "звільняти фортецю Бахмут", а наступати виключно на Півдні.
Але ж накази Генералу Залужному віддавав чотирижди дезертир ЗЄ....
Сенатор, це не знає?? Товчуть воду у ступі, як і нардепи ВРУ від служок приблуд95!!!
товаришупану Байдіну за наше щасливе майбутнє!
Не просрати б те, що залишилося після звільнення Залужного та його команди.
Гарна перспектива 😁
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Сенатор Конгресу https://suspilne.media/tag/ssa/ США від республіканців Ліндсі Грем заявив, що звернеться до адміністрації президента Джо Байдена про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Про це Ліндсі Грем сказав на пресконференції під час свого візиту до Києва, 18 березня, передає кореспондентка https://suspilne.media/latest/ Суспільного .
"Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США", - сказав він.
А це реально може стати стартом ПОЛІТИЧНОГО рішення в питанні законсервованого рашистського бабла у світі , починаючи з США , для спільних зусиль світу на подолання хйляндії, оплати тих же кредитів можливих від США й не тільки . Й приклад США візьмуть для себе в ЄС, ОГОЛОСИВШИ ХЙЛЯНДІЮ КРАЇНОЮ ТЕРОРИСТОМ, й усі заморожені вклади в ЄС використати як контрибуції для постраждалої України і, спираючись саме на політичне , а не банківсько-економічно- правове рішення з ризиками для банківської світової системи самозбереження .
По-простому -хочеш довіряти світовим банкам- не бути нападником терористом .