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Новости Помощь Украине Война
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Дополнительная помощь от США позволит Украине в 2024 году медленно оттеснять россиян, - сенатор Рид

сенатор,рід

Глава Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид считает, что дополнительное финансирование США не обеспечит кардинальный прорыв для украинских войск в 2024 году.

Если американские законодатели утвердят дополнительную помощь для Украины, то украинское войско "в остальную часть года будет медленно оттеснять россиян, не кардинально", сказал Рид, общаясь с американскими журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Рид, сенатор от Демократической партии, предполагает, что с дополнительной помощью от США ВСУ смогут перейти в наступление в 2025 году.

"В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом... Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров", - сказал Рид.

Сенатор призвал законодателей США утвердить дополнительное финансирование для Украины. "Мы должны принять законопроект о дополнительном финансировании. Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу", - добавил законодатель.

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Рид предположил, что россияне сейчас могут оказывать давление на украинцев и перешли к "более привычному для них типу войны: фиксированные позиции, бункеры, плотное минирование".

Автор: 

США (27131) Сенат США (511)


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Топ комментарии
+8
Якої допомоги??!! Коли?!
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19.03.2024 00:22 Ответить
+8
Від одних балачок, і діти не народжуються!!
Сенатор, це не знає?? Товчуть воду у ступі, як і нардепи ВРУ від служок приблуд95!!!
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19.03.2024 00:29 Ответить
+7
тренування ЗСУ, від США на уроках "бурі в пустелі ". Ага! - сначачала летять смальотікі а потім танчики і усі свої живі ,а усі рашисти дохлі. Тільки от закінчилося зубами дракона, мародерством ЗЕМАРОДЕРНІ, та початком Трампонокампанії на півроку раніше ніж зазвичай ...
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19.03.2024 00:12 Ответить
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19.03.2024 00:07 Ответить
Всі вангують, працювати не хочуть.
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19.03.2024 00:11 Ответить
тренування ЗСУ, від США на уроках "бурі в пустелі ". Ага! - сначачала летять смальотікі а потім танчики і усі свої живі ,а усі рашисти дохлі. Тільки от закінчилося зубами дракона, мародерством ЗЕМАРОДЕРНІ, та початком Трампонокампанії на півроку раніше ніж зазвичай ...
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19.03.2024 00:12 Ответить
Не скиглять!
США із союзниками надали багато, але не все. І противник не іракська армія.
Треба було робити фортифікацію від Харкова до Вугледару і не "звільняти фортецю Бахмут", а наступати виключно на Півдні.

Але ж накази Генералу Залужному віддавав чотирижди дезертир ЗЄ....
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19.03.2024 08:28 Ответить
Якої допомоги??!! Коли?!
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19.03.2024 00:22 Ответить
Від одних балачок, і діти не народжуються!!
Сенатор, це не знає?? Товчуть воду у ступі, як і нардепи ВРУ від служок приблуд95!!!
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19.03.2024 00:29 Ответить
Дякуємо товаришу пану Байдіну за наше щасливе майбутнє!
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19.03.2024 00:40 Ответить
Дякуємо народу США і особисто пану Президенту Байдену за вже надану допомогу!
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19.03.2024 08:20 Ответить
ще не дали аферисти і брехуни обіцяного , але продовжують брехати прододаткову допомогу,котру Україна і її народ будуть бачити так само, як і обіцяну допомогу....
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19.03.2024 00:48 Ответить
Тут питання вже не тільки у засобах, а й у компетентності керівництва та командування.

Не просрати б те, що залишилося після звільнення Залужного та його команди.
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19.03.2024 00:48 Ответить
навіть я, довбаний диванний експерт розумію що московія переводить економіку на військові рейки, нарощує озброєння і потехенько тактично перемагає як кількістю так і якістю. Нажаль неможливо перемогти під керуванням московського агента єрмака
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19.03.2024 01:01 Ответить
Стрибай в Тису
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19.03.2024 01:12 Ответить
Когда было достаточно оружия:ВСУ выбросили орков из Киевской,Черниговской,Сумской и Харьковской областей-и даже Зеленский и Ермак этому помешать не могли))). Включай мозги:уУкраины есть все чтобы победить. Все кроме достаточного количества оружия-которое США отказываются давать. А когда давали-ВСУ успешно атаковали и оттесняли орков. ПС и у США уже есть оружия раз в 5 больше чем у Парашки .У США 30 тыс только БТР и БМП-которые намного лучше чем 3 тыс российских БТР и БМП У США 2 тыс самолетов каждый из которых лучше любого Российского. У Рашки не более тысячи действующих самолетов и в основном старье. У США оружия в РАЗЫ больше чем у Рашки. Военный бюджет США десятилетиями был равен суммам всех военных бюджетов всех стран мира вместе взятых. Просто США не дают оружия Украине
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19.03.2024 01:49 Ответить
🤔
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19.03.2024 03:13 Ответить
Иван, зачем вы никидываете бред на темы, по которым уже давно сами американцы выдавали информацию. Харьковская операция была успешной не из-за оружия, а из-за того, что американские тепловизорные спутники зафиксировали на этом направлении 1 орка на 10 солдат всу. У них не было ни малейшего шанса удержать такие огромные территории без подготовленных опорных пунктов, логистики и главное с таким маленьким количеством солдат. Поэтому столь быстрая и массовая контр атака легких механизированных частей Украинской армии оказалась для них сюрпризом. Но на календарь то посмотрите, сколько времени утекло с того момента. Там и мобилизация прошла и они превратили свой корпус вторжения из 240 000 человек в 3 большие армии, общим числом более 600000 человек, которые только находятся на украинской земле, без учета логистики и баз снабжения. Ну и как бы это война бедных, которых там не мало, поэтому эта цифра будет постоянно увеличиваться. Ну и они поменяли тактику, никуда не идут дальше, пока там где стоят не будет пару подготовленных опорных пункта, соединенных с тылом. Ну и у американцев тоже делемма. Условная украинская Крымская операция поднимет ставки значительно выше и вы же сами первые будите орать на США, почему они вам не дают ядерные боеголовки.
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19.03.2024 19:09 Ответить
Я знаю что у США достаточно ракет средней дальности чтобы Украина могла уничтожить ими большую часть рашкинских военных заводов которые находятся в основном на европейской части РФ. без оружия,без КАБов,без ракет и снарядов которые продолжает выпускать рашка-эти 500 тыс рашкинских солдат не представляют большой угрозы. Предоставив Украине 500 крылатых ракет(а это всего 1-2 млрд долларов) США способна решить этот вопрос. И не только заводы уничтожить но аэродромы с большей частью самлоетов на них. США за 2 мес победили четвертую армию в мире более миллион солдат в Ираке. Победили 160 тысячами своих солдат. Просто США использовали весь арсенал оружия:крылатые ракеты,самолеты а пехоту ,танки и БТР-в последнюю оченоедь. 500 тыс рашкинских солдат можно стереть за 1-2 мес если иметь то-же оружие что есть у США. еще раз: У США оружия чтобы подедить 3 российских армии. А может и 5 сегодняшних российских армий каждая из которых под миллион солдат
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19.03.2024 21:37 Ответить
Москалі так і зробили,перевели повністю економіку на воєнні рейки,але марафонці лиш посміялися,й далі виділили гроші на марафон.В підсумку :20% території й далі за москалями та наступ.
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19.03.2024 05:29 Ответить
Нехай кацапня не переживає. Їх не будуть кардинально відтісняти. Тільки повільно. Ще трохи і США почнуть вибачатися перед ****** через поставку Україні зайвого снаряду. Треш.
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19.03.2024 02:43 Ответить
Це станеться так, як ви описали. Але Україна виготовить мільйон безпілотників і розбомбить Росію в кам'яний вік. Факт. Усе, що потрібно зробити Україні - це сказати США - нам не потрібна ваша смердюча зброя.
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19.03.2024 03:23 Ответить
Залишиться тількі увійти у БРІКСУ і стати лідерами глобального Півдня.
Гарна перспектива 😁
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19.03.2024 03:54 Ответить
смедюча зброя це на рашці. Ти що тут забув, індеєц?
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19.03.2024 07:28 Ответить
Just trying to appease the anti-American sentiment here when people bitch about American help. That's all. What are you doing here the person with the russky last name?
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19.03.2024 13:26 Ответить
America este o țară grozavă, dar este condus de populiști

.
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19.03.2024 14:48 Ответить
It IS a great country! Indeed.
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19.03.2024 15:08 Ответить
https://telegram.me/share/url?text=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B2%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F708632-senator-grem-zaaviv-so-zvernetsa-do-administracii-bajdena-z-prohannam-pro-viznanna-rf-derzavou-sponsorom-terorizmu%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F708632-senator-grem-zaaviv-so-zvernetsa-do-administracii-bajdena-z-prohannam-pro-viznanna-rf-derzavou-sponsorom-terorizmu%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Сенатор Конгресу https://suspilne.media/tag/ssa/ США від республіканців Ліндсі Грем заявив, що звернеться до адміністрації президента Джо Байдена про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це Ліндсі Грем сказав на пресконференції під час свого візиту до Києва, 18 березня, передає кореспондентка https://suspilne.media/latest/ Суспільного .
"Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США", - сказав він.

А це реально може стати стартом ПОЛІТИЧНОГО рішення в питанні законсервованого рашистського бабла у світі , починаючи з США , для спільних зусиль світу на подолання хйляндії, оплати тих же кредитів можливих від США й не тільки . Й приклад США візьмуть для себе в ЄС, ОГОЛОСИВШИ ХЙЛЯНДІЮ КРАЇНОЮ ТЕРОРИСТОМ, й усі заморожені вклади в ЄС використати як контрибуції для постраждалої України і, спираючись саме на політичне , а не банківсько-економічно- правове рішення з ризиками для банківської світової системи самозбереження .
По-простому -хочеш довіряти світовим банкам- не бути нападником терористом .
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19.03.2024 03:31 Ответить
Лінсі ще той козачок він минулого року перед виборами у конгрес та сенат виліз у Листопаді за місяць до виборів з провокаційним законопроєктом про заборону абортів. Після чого багато навіть традиційних респів центристів програли вибори. А не програли б то зараз була би більшість у респів голосів 225 за допомогу Україні
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19.03.2024 04:00 Ответить
Из пакета 61 млрд долларов ,,для Украины,, Украина должна получить в 2024 - 7.8 млрд. долларов, а 2023 Украина получила 12.3 млрд , но это было недостаточно....
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19.03.2024 04:11 Ответить
І так по колу. 25-й 26.27.28..........
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19.03.2024 07:14 Ответить
Залишилось всього 90 років
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19.03.2024 07:31 Ответить
Повільно... Які ж ви всі розумні.
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19.03.2024 07:42 Ответить
Перші два рядки з другий абзацу і далі можна не читати.
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19.03.2024 08:31 Ответить
Это спам.
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19.03.2024 09:06 Ответить
У 2023 році ЄС скоротив імпорт трубопровідного газу з Росії у п'ять разів, але при цьому значно збільшив закупівлі російського скрапленого природного газу до 15 млн тонн, що на 38% перевищує показник 2021 року.
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19.03.2024 10:31 Ответить
 
 