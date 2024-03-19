РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11984 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
2 248 12

Любая страна-член ЕС, желающая закупать боеприпасы для Украины за пределами Евросоюза, может получить возмещение из Европейского фонда мира, - Боррель

боррель

Жозеп Боррель объяснил, каким образом могут использоваться средства из Европейского фонда мира в размере €5 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, доступны ли выделенные деньги не только для содействия производству военного оборудования в странах ЕС, но и для развития оборонной промышленности Украины, чтобы производить это оружие и боеприпасы в том месте, для которого они предназначены, пояснил:

"Фонд помощи Украине предназначен для того, чтобы помочь именно Украине, а не для того, чтобы развить европейскую оборонную промышленность. Я очень четко отметил сегодня, что любая страна-член, желающая закупать боеприпасы за пределами Европейского Союза, имеет предложение или знает, где его закупать - они могут это делать и получить правомерное возмещение из Европейского фонда мира".

Он отметил, что страны-члены, желающие доставить в Украину оружие и боеприпасы, могут доставать их откуда угодно, - из собственных запасов, от европейской оборонной промышленности, от любого поставщика в мире. Например, инициатива Чешской Республики по поставке в Украину 800 тысяч боеприпасов абсолютно правомерна для того, чтобы воспользоваться Украинским фондом помощи для частичной компенсации расходов стран-членов, участвующих в этой инициативе.

"Если страны-члены согласятся на использование доходов от замороженных российских активов, эти ресурсы могут также частично размещаться в Европейском фонде мира, что позволит увеличить нашу помощь для Украины. Мы говорили об этом уже в течение нескольких месяцев. Эти деньги будут использоваться также для того, чтобы увеличить способность сектора оборонной промышленности в Украине. Мы должны подталкивать такую промышленную способность оборонного сектора Украины дома, и в то же время продолжать предоставлять оружие для Украины. Именно для этого мы имеем этот инструмент - Европейский фонд мира", - подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что такой внебюджетный инструмент, как Европейский фонд мира, был создан по очень простой причине. По законодательству ЕС бюджет Европейского Союза не может использоваться для закупки оружия. В то же время, межправительственный внебюджетный фонд лишен таких правовых ограничений.

"Так что можно говорить наверняка - Украинский фонд - он создан для помощи Украине, и только для этой цели", - Высокий представитель ЕС.

Также читайте: Страны ЕС пока не приняли решение об использовании доходов от активов РФ в интересах Украины, - Боррель

Автор: 

Евросоюз (17270) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Це реальна допомога. Європа справді прокидається.
показать весь комментарий
19.03.2024 01:49 Ответить
+5
Боррель может купить боеприпасы у США, 4 млн. которых лежат на складах и подлежат уничтожению.
Высшие чины армии США в отставке удивляются, почему США не передает их Украине.
Кстати, они же сообщают, что 7 млрд долларов, на которые должны были заказаны вооружение для ВСУ в 2023 г , до сих пор лежат без движения.
Кстати, на это обращает внимание украинская Диаспора UA, которая требует оружие для Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=c554jBEWNPE
показать весь комментарий
19.03.2024 04:06 Ответить
+1
Влияние Хабада в Вашингтоне сильнее, чем украинской диаспоры и Пентагона вместе.
показать весь комментарий
19.03.2024 04:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це реальна допомога. Європа справді прокидається.
показать весь комментарий
19.03.2024 01:49 Ответить
Боррель может купить боеприпасы у США, 4 млн. которых лежат на складах и подлежат уничтожению.
Высшие чины армии США в отставке удивляются, почему США не передает их Украине.
Кстати, они же сообщают, что 7 млрд долларов, на которые должны были заказаны вооружение для ВСУ в 2023 г , до сих пор лежат без движения.
Кстати, на это обращает внимание украинская Диаспора UA, которая требует оружие для Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=c554jBEWNPE
показать весь комментарий
19.03.2024 04:06 Ответить
Влияние Хабада в Вашингтоне сильнее, чем украинской диаспоры и Пентагона вместе.
показать весь комментарий
19.03.2024 04:45 Ответить
не розповсюджуй під.арососійські брехливі наративи, а якщо троль просто йди вмаж бояри, тобі вже нічого не допоможе!
показать весь комментарий
19.03.2024 06:30 Ответить
Аргументи якісь маєш крім "водяри" ?
показать весь комментарий
19.03.2024 07:44 Ответить
А які тут можуть бути аргументи, тут факти наяву : троль під прапором Канади переписується сам з собою під прапором України, що саме цікави робить це з самої опущеної лишньохромосомих недорозвиненої недодержави!!! 😂😂😂
показать весь комментарий
19.03.2024 08:38 Ответить
дожились! фонд миру сплачує за **********... що з миром не так? 😁
показать весь комментарий
19.03.2024 07:28 Ответить
Хочешь мира - готовься к войне!
показать весь комментарий
19.03.2024 09:00 Ответить
"Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир, ми за мир"
показать весь комментарий
19.03.2024 08:15 Ответить
Боррель - "Я не злопамятный.. Просто злой сейчас , и память у меня хорошая.."
показать весь комментарий
19.03.2024 08:52 Ответить
В Украине полно подземных безопасных помещений в том числе на Западной части страны. Почему не создать в них военные производства которые не требуют горячего литья и больших цехов? Можно производить все что угодно:от снарядов и мин(из болванок выпущенных,отлитых на метзаводах в Европе) до сборки крылатых ракет из Западных комплектующих. Имея собственные станки по производству патронов-Украина не производит патроны! Давайте сделаем СП с Немцами или Французами или Англичанами-и они за Евроденьги наладят производства. Если это будет чисто-Украинская фирма то с вероятностью 90% деньги *******. Поэтому нужно СП с именитым западным производителем оружия. И тогда не будет ограничений:Украина формально имея СВОИ ракеты сможет бить ими по территории Парашки никого не спрашивая. Украине в любом случае нужно производство своего оружия-ведь Парашка еще много лет будет ******** и агрессивеной-как последние лет 500
показать весь комментарий
19.03.2024 10:32 Ответить
Да ответ простой. Современные одабы по бетону слишком лютые. Про временной отрезок в 500 лет конечно посмеялся. Кстати все знают, что например последние 500 лет те же Бельгийцы и Англичане прям лапочки)
показать весь комментарий
19.03.2024 18:48 Ответить
 
 