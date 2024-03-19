Любая страна-член ЕС, желающая закупать боеприпасы для Украины за пределами Евросоюза, может получить возмещение из Европейского фонда мира, - Боррель

Жозеп Боррель объяснил, каким образом могут использоваться средства из Европейского фонда мира в размере €5 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, доступны ли выделенные деньги не только для содействия производству военного оборудования в странах ЕС, но и для развития оборонной промышленности Украины, чтобы производить это оружие и боеприпасы в том месте, для которого они предназначены, пояснил:

"Фонд помощи Украине предназначен для того, чтобы помочь именно Украине, а не для того, чтобы развить европейскую оборонную промышленность. Я очень четко отметил сегодня, что любая страна-член, желающая закупать боеприпасы за пределами Европейского Союза, имеет предложение или знает, где его закупать - они могут это делать и получить правомерное возмещение из Европейского фонда мира".

Он отметил, что страны-члены, желающие доставить в Украину оружие и боеприпасы, могут доставать их откуда угодно, - из собственных запасов, от европейской оборонной промышленности, от любого поставщика в мире. Например, инициатива Чешской Республики по поставке в Украину 800 тысяч боеприпасов абсолютно правомерна для того, чтобы воспользоваться Украинским фондом помощи для частичной компенсации расходов стран-членов, участвующих в этой инициативе.

"Если страны-члены согласятся на использование доходов от замороженных российских активов, эти ресурсы могут также частично размещаться в Европейском фонде мира, что позволит увеличить нашу помощь для Украины. Мы говорили об этом уже в течение нескольких месяцев. Эти деньги будут использоваться также для того, чтобы увеличить способность сектора оборонной промышленности в Украине. Мы должны подталкивать такую промышленную способность оборонного сектора Украины дома, и в то же время продолжать предоставлять оружие для Украины. Именно для этого мы имеем этот инструмент - Европейский фонд мира", - подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что такой внебюджетный инструмент, как Европейский фонд мира, был создан по очень простой причине. По законодательству ЕС бюджет Европейского Союза не может использоваться для закупки оружия. В то же время, межправительственный внебюджетный фонд лишен таких правовых ограничений.

"Так что можно говорить наверняка - Украинский фонд - он создан для помощи Украине, и только для этой цели", - Высокий представитель ЕС.

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