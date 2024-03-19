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За минувшие сутки Сумщина подверглась 50 российским обстрелам. В области зафиксировано 214 взрывов, - ОВА

обстріл

В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 214 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА.

Отмечается, что обстрелы потерпели Николаевская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Конотопская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

  • Хотинская громада: враг бил из миномета (9 взрывов).
  • Юношеская громада: произведен обстрел из артиллерии (6 взрывов) и миномета (22 взрывов).
  • Белопольская громада: зафиксирован обстрел из миномета (35 взрывов) и артиллерии (33 взрыва), танка (7 взрывов), СПГ (9 взрывов).
  • Миропольская громада: 17 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Великописаревская громада: совершены авиаудары КАБ (24 взрыва), ракетный удар, обстрел из артиллерии (9 взрывов), миномета (8 взрывов).
  • Середино-будская громада: зафиксированы обстрелы дронами-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва), артобстрелы (11 взрывов) и обстрел из миномета (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (4 взрыва) и миномета (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: произведен обстрел из миномета (8 взрывов).
  • Конотопская громада: нанесен ракетный удар (2 взрыва) по гражданской инфраструктуре.
  • Николаевская громада: нанесен ракетный удар по территории громады (1 взрыв).
  • Эсманьская громада: произведен обстрел из стрелкового оружия.

Также читайте: "Оставаться здесь больше невозможно": полиция эвакуирует людей из приграничной громады Сумщины из-за усиления вражеских обстрелов. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

обстрел (27820) Сумская область (3322)


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