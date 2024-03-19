РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11826 посетителей онлайн
Новости
1 746 15

Комитет защиты журналистов призвал Польшу не задерживать представителей украинских медиа

польща

Комитет защиты журналистов после задержания двух отдельных групп украинских журналистов призвал власти Польши воздерживаться от задержания представителей прессы, которые освещают темы, представляющие общественный интерес.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в понедельник на сайте CPJ, информирует Цензор.НЕТ.

"CPJ обеспокоен по поводу задержания польской стороной в течение двух недель четырех украинских журналистов, расследовавших торговые связи РП с Россией", - говорится в заявлении программной координаторки CPJ в Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид.

Также отмечается, что журналисты должны иметь возможность освещать вопросы, представляющие общественный интерес, без опасений быть задержанными или депортированными.

Читайте: Комитет ВР обратился в польский парламент по поводу задержания журналиста Ткача

Ранее сообщалось, что украинских журналистов – редактора Юрия Конкевича и видеооператора Александра Пилюка задержали 7 марта во время фиксации пересечения границы грузовыми автомобилями между Калининградской областью РФ и Республикой Польша. Мужчин депортировали, отобрав технику.

Задержание журналиста Ткача в Польше

Напомним, ранее издание "Украинская правда" сообщило о задержании журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Беларуси. Ткача и его коллегу отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для разрешения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше. После этого польская полиция объяснила, что правоохранители хотели установить личность и проверить причину пребывания журналиста.

Автор: 

журналистика (3317) Польша (8510) Ткач Михаил (136)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Польські водії з киргизькими накладними везуть до Росії підсанкційні товари.
Польська митниця їх пропускає.
Має з цього навар.
Боїться викриття.
Іншої причини затримань журналістів не бачу.
показать весь комментарий
19.03.2024 06:27 Ответить
+3
Всі слова про дружбу між Польшею та Україною лише слова. Справи показують інше. Наші вантажівки блокують, зерно перетворюють на сміття, а кацапське пшеки самі жруть та до ЄС пропускають.
показать весь комментарий
19.03.2024 07:08 Ответить
+3
Дивна ваша позиція по адвокації польського блокування українських кордонів.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Польські водії з киргизькими накладними везуть до Росії підсанкційні товари.
Польська митниця їх пропускає.
Має з цього навар.
Боїться викриття.
Іншої причини затримань журналістів не бачу.
показать весь комментарий
19.03.2024 06:27 Ответить
Дивна реакція? А яке право мають журналісти в чужій країні щось розслідувати? Чому вони мають право виїздити за межі України? Там мер Кличко просить Бігус оприлюднити документи по безладу окремих осіб іменно в Україні, то нехай це і роблять. Хто знає скільки ще кацапських підприємств є в самій Україні
показать весь комментарий
19.03.2024 07:46 Ответить
Дивна ваша позиція по адвокації польського блокування українських кордонів.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:23 Ответить
Це вам хто так написав про блокування? Марафон? Ви реальність відкидаєте? Чи думаєте, що усі дурні і не читають реального стану речей? Що роблять грузовики,знаючи про блокаду там?! Їдуть і надалі. Усе збіжжя йде морським шляхом,про це в Києві Бербок ще місяць назад заявила.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:48 Ответить
С какого года состоишь в АДГ?
показать весь комментарий
19.03.2024 13:46 Ответить
Роблю 10 спробу пояснити: Луцьк(північний захід України), має величезний завод Кромберг&Шуберт, на який звозять робітників з сіл Волинської і Рівненської обл. Завод робить електропроводку до німецьких автомобілів. Як їх завезти з Волині до Німеччини, минуючи Польщу. Меблеві фабрики, які виготовляють меблі на експорт в ту ж Німеччину. Підшипниковий завод. Завод торгового обладнання, виробів із пластмас, паперова фабрика. Вся промисловість півночі України відправляє товари на експорт через Польщу. Через Румунію буде набагато дорожче і не конкурентно.
показать весь комментарий
19.03.2024 16:43 Ответить
це валентина саюн добре відома відсутністю розумових здібностей, краще її просто не помічати
показать весь комментарий
19.03.2024 10:52 Ответить
Яке маєш право з чужої країни вказувати українським журналістам, що їм робити?
показать весь комментарий
19.03.2024 10:11 Ответить
Всі слова про дружбу між Польшею та Україною лише слова. Справи показують інше. Наші вантажівки блокують, зерно перетворюють на сміття, а кацапське пшеки самі жруть та до ЄС пропускають.
показать весь комментарий
19.03.2024 07:08 Ответить
********, і то скрізь....
показать весь комментарий
19.03.2024 07:27 Ответить
Це не журналісти, а провакатори та пропагандони. В Україні журналістика під контролем та тиском, а тім кому дозволено виїзжати за кордон взагалі ручні
показать весь комментарий
19.03.2024 08:05 Ответить
то мабуть про мішу ткача?
а який з нього журналіст? замовний "розслідувач" за великі гроші, з потужною кришею.
і бігус, такий же.
в україні нема журналістики! і не відомо коли вона з'явиться, бо журналістика починається з навчального закладу. а в нас журналістику викладають старі, ще живі комуняки, що історію наукового комунізму викладали.
показать весь комментарий
19.03.2024 08:13 Ответить
які журналісти ? ткач навряд чи журналіст...
Гонгадзе був останній журналіст України...
показать весь комментарий
19.03.2024 09:58 Ответить
Утверждение о том, что импорт украинской агропродукции в Польшу является решающим фактором, влияющим на положение польских фермеров, не соответствует действительности.

Об этом говорится в аналитическом https://www.ifp.org.pl/wp-content/uploads/2024/03/IFP_raport_Ziarno_niezgody-analiza_protestow_rolicznych.pdf исследовании "Зерно несогласия: Анализ аграрных протестов", проведенном экспертами независимого Института публичных финансов (IPF) в Польше.
показать весь комментарий
19.03.2024 14:03 Ответить
 
 