Комитет защиты журналистов призвал Польшу не задерживать представителей украинских медиа

Комитет защиты журналистов после задержания двух отдельных групп украинских журналистов призвал власти Польши воздерживаться от задержания представителей прессы, которые освещают темы, представляющие общественный интерес.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в понедельник на сайте CPJ, информирует Цензор.НЕТ.

"CPJ обеспокоен по поводу задержания польской стороной в течение двух недель четырех украинских журналистов, расследовавших торговые связи РП с Россией", - говорится в заявлении программной координаторки CPJ в Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид.

Также отмечается, что журналисты должны иметь возможность освещать вопросы, представляющие общественный интерес, без опасений быть задержанными или депортированными.

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Ранее сообщалось, что украинских журналистов – редактора Юрия Конкевича и видеооператора Александра Пилюка задержали 7 марта во время фиксации пересечения границы грузовыми автомобилями между Калининградской областью РФ и Республикой Польша. Мужчин депортировали, отобрав технику.

Задержание журналиста Ткача в Польше

Напомним, ранее издание "Украинская правда" сообщило о задержании журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Беларуси. Ткача и его коллегу отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для разрешения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше. После этого польская полиция объяснила, что правоохранители хотели установить личность и проверить причину пребывания журналиста.