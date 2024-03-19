Остин сегодня на заседании "Рамштайна" будет убеждать союзников, что США привержены поддержке Украины, - Reuters

Сегодня, 19 марта, на 20-м заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин будет убеждать европейских союзников, что администрация президента Джо Байдена все еще предана поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленные представители Пентагона рассказали агентству, что Остин во время первой заграничной поездки после недавней болезни подтвердит преданность Вашингтона Украине.

Они также отметили, что отсутствие финансирования США оборонных потребностей Украины уже сказывается на ситуации на фронте – Силам обороны приходится оптимизировать дефицитные ресурсы оружия.

"Думаю, наши союзники остро осознают нашу ситуацию с финансированием, а украинцы - больше, чем кто-либо другой, из-за дефицита, который возникает из-за того, что мы не можем их обеспечить", - сказал высокопоставленный представитель Минобороны США.

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По словам экспертов, Ллойд Остин во время визита на заседание "Рамштайна" столкнется со скептически настроенной аудиторией в Европе.

"Американским лидерам становится все труднее ездить в Европу с заявлениями о том, что Соединенные Штаты отданы Украине в долгосрочной перспективе. Меседжи об этой долгосрочной финансовой, военной, экономической поддержке идут вразрез с реальностью происходящего на Капитолийском холме", - сказала Рейчел Риццо, старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета в Вашингтоне

По словам американских чиновников, реальность такова, что без США европейская поддержка Украины будет недостаточной для противостояния российским войскам.

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"Не существует способа, которым наши союзники могут реально объединить усилия, чтобы компенсировать отсутствие поддержки США", – сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.