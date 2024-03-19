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Новости
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Остин сегодня на заседании "Рамштайна" будет убеждать союзников, что США привержены поддержке Украины, - Reuters

остін,ллойд

Сегодня, 19 марта, на 20-м заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин будет убеждать европейских союзников, что администрация президента Джо Байдена все еще предана поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленные представители Пентагона рассказали агентству, что Остин во время первой заграничной поездки после недавней болезни подтвердит преданность Вашингтона Украине.

Они также отметили, что отсутствие финансирования США оборонных потребностей Украины уже сказывается на ситуации на фронте – Силам обороны приходится оптимизировать дефицитные ресурсы оружия.

"Думаю, наши союзники остро осознают нашу ситуацию с финансированием, а украинцы - больше, чем кто-либо другой, из-за дефицита, который возникает из-за того, что мы не можем их обеспечить", - сказал высокопоставленный представитель Минобороны США.

Читайте: Остин лично примет участие в следующем "Рамштайне", - Пентагон

По словам экспертов, Ллойд Остин во время визита на заседание "Рамштайна" столкнется со скептически настроенной аудиторией в Европе.

"Американским лидерам становится все труднее ездить в Европу с заявлениями о том, что Соединенные Штаты отданы Украине в долгосрочной перспективе. Меседжи об этой долгосрочной финансовой, военной, экономической поддержке идут вразрез с реальностью происходящего на Капитолийском холме", - сказала Рейчел Риццо, старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета в Вашингтоне

По словам американских чиновников, реальность такова, что без США европейская поддержка Украины будет недостаточной для противостояния российским войскам.

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"Не существует способа, которым наши союзники могут реально объединить усилия, чтобы компенсировать отсутствие поддержки США", – сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.

Автор: 

помощь (7876) США (27131) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+11
Розпад та деградація США.
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19.03.2024 06:43 Ответить
+9
Якби бабі яйця, вона мужиком би була. Америкоси - баби, та ще й базарні.
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19.03.2024 06:40 Ответить
+7
американці ,це вже дно чи ви підете далі ?
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19.03.2024 07:00 Ответить
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19.03.2024 06:35 Ответить
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19.03.2024 06:42 Ответить
Якби бабі яйця, вона мужиком би була. Америкоси - баби, та ще й базарні.
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19.03.2024 06:40 Ответить
Розпад та деградація США.
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19.03.2024 06:43 Ответить
Та може вже не старатися.
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19.03.2024 06:43 Ответить
Це потужно!
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19.03.2024 06:43 Ответить
Звучить як виправдання.
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19.03.2024 06:45 Ответить
американці ,це вже дно чи ви підете далі ?
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19.03.2024 07:00 Ответить
Мерікоси не бажають поразки рабсії. Як не бажали розпаду СРСР. Знов на тіж граблі.
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19.03.2024 07:02 Ответить
А що тут переконувати, F-35 давай, 20 шт буде достатньо І війна тут же скінчится .Як Трамп і хоче .
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19.03.2024 07:23 Ответить
Ага, вот эти вот 20 самолетов. Достаточно ! )
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19.03.2024 18:38 Ответить
Уже весь мир увидел что США превратились из мужика в пи*дабола. И не нужно бегать за руки хватать доказывая что ето не так. Ето только смешит и отталкивает.
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19.03.2024 07:47 Ответить
Трамп залізе в Білий дім, і буде підтримка штанів на прищепках.
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19.03.2024 07:48 Ответить
Громадя́нська війна́ в США - війна між північними штатами США (Союзом) і південними штатами (Конфедерацією), які вийшли із Союзу і повстали через економічні та політичні відмінності, в тому числі рабоорієнтовану економіку.

плєшивий рюріком марить. трамп, впарює тупим реднекам Bible Belt. байден, за всьо хароше, проти всього поганого.
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19.03.2024 08:07 Ответить
За словами американських чиновників, реальність така, що без США європейська підтримка України буде недостатньою для протистояння російським військам.

"Не існує способу, яким наші союзники можуть реально об'єднати зусилля, щоб компенсувати відсутність підтримки США", - сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства.

І далі що? У вас є план "Б"? Чим ви думали, коли обмежили термін дії лендлізу вереснем 2023 року? Зараз би можна було спокійно продовжувати надавати допомогу незважаючи на кризу у конгресі. Але ж ні - ви настількі "мудрі" та "далекоглядні", що все про_рали...
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19.03.2024 08:26 Ответить
"Не існує способу, яким наші союзники можуть реально об'єднати зусилля, щоб компенсувати відсутність підтримки США"

БРЕХНЯ! ВВП Європи - 20 трильйонів$. Бажання немає.
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19.03.2024 08:53 Ответить
На Капіталійському пагорбі бракує не фінансів та зброї, а совісті.
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19.03.2024 09:04 Ответить
Стыдоба на весь мир.
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19.03.2024 09:11 Ответить
Не переконливо. Навряд чи йому вдасться когось переконати.
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19.03.2024 09:14 Ответить
 
 