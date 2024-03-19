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Новости
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В скором времени европейские компании будут производить необходимое для Украины количество боеприпасов, - президент Чехии Павел

боєприпаси

Европейские компании в скором времени будут способны производить необходимое количество боеприпасов, как для себя, так и для Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейских компаний, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы повсюду, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", – отметил он.

"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться",- добавил Павел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия ищет снаряды для Украины. Среди поставщиков есть и союзники России, - The Wall Street Journal

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины вне НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Германия.

Также читайте: Канада ищет пути увеличения производства необходимых Украине снарядов, - министр обороны Блэр

Кроме того, Норвегия на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины выделила $153 млн.

Ранее президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов. Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за пределов Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

Автор: 

боеприпасы (2361) Чехия (1741) Павел Петр (136)


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Топ комментарии
+9
Так "американському бидлу" взагалі насрати,що коїться на іншому континенті ,в якійсь країні третього світу.Ніхто з місцевих там не гине,единая херня-трішки бенз подорожчав.Повір,відсотків 70 взагалі не знає,де знаходиться Україна і що там відбувається.
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19.03.2024 07:22 Ответить
+9
Схоже, Президент Чехії більш зацікавлений в тому, щоб Україна втрималася в цій війні, ніж зелені табуретки
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19.03.2024 08:02 Ответить
+6
Знайдіть в борделі умєрова та повідомте що він рахується міністром оборони.
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19.03.2024 07:39 Ответить
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"Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: ты потерпи, может обойдется!"

(хф "Обыкновенное чудо")
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19.03.2024 06:50 Ответить
Розкажи це американському бидлу, яке підтримує Рижого і спікера Джонсона.
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19.03.2024 07:03 Ответить
Так "американському бидлу" взагалі насрати,що коїться на іншому континенті ,в якійсь країні третього світу.Ніхто з місцевих там не гине,единая херня-трішки бенз подорожчав.Повір,відсотків 70 взагалі не знає,де знаходиться Україна і що там відбувається.
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19.03.2024 07:22 Ответить
А тебе дуже непокоїть, що відбувається в США? Хай хоч згорить, аби бабло давали. Так?
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19.03.2024 07:33 Ответить
Ти,якщо не можеш зрозуміти написане,краще не коментуй.Добре?
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19.03.2024 07:36 Ответить
Абсолютно вірно. Якщо не більше, ніж 70. Швидше за все, крім конгресу та української діаспори Україна там більше взагалі нікому не цікава.
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19.03.2024 08:05 Ответить
Так, як Україні було пофіг на Сирію чи Грузію, я вже не кажу про Малі чи Конго...
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19.03.2024 11:45 Ответить
Так, як Малі чи Конго.
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19.03.2024 12:03 Ответить
То ж він так і сказав:
"...а також щоб забезпечити Україну ************, якщо вона ще їх потребуватиме",- додав .
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19.03.2024 07:59 Ответить
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19.03.2024 08:56 Ответить
УВАГА!!!! КАЦАП
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19.03.2024 08:54 Ответить
Скоро снаряди, скоро літаки, скоро.... 3,14ь.
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19.03.2024 06:56 Ответить
Все буде... Не зараз, не завтра, колись. Маленька Чехія приность нам білше користі . ніж здурніли амерікоси
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19.03.2024 07:13 Ответить
А пухлий упир з напівголодної Кореї взяв і без зайвого ******** відправив оркам ну просто дохеріща всього.Якої воно якості-це взагалі не цікаво,бо воно вбиває.
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19.03.2024 07:16 Ответить
Європа схожа на стару клячу яка з страхом косить ся на старе кавалерійське сідло
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19.03.2024 07:30 Ответить
Знайдіть в борделі умєрова та повідомте що він рахується міністром оборони.
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19.03.2024 07:39 Ответить
Умєроф - божий чоловік. Весь вільний від роботи час проводить в схематозах по розкраданню армійстких бюджетів в молитві зеленому Аллаху і живе по правилам фінансового шаріату. Ви ж подивіться - одягається в простий балахон кольору спідньої білизни дЄрьмухамеда. Безсрібник босий. Мені його навіть шкода 😆
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19.03.2024 08:34 Ответить
Жумаділов каже: Іншаллах!
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19.03.2024 09:09 Ответить
Схоже, Президент Чехії більш зацікавлений в тому, щоб Україна втрималася в цій війні, ніж зелені табуретки
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19.03.2024 08:02 Ответить
Снаряди це супер,але без Ф16,без ракет Каби зрівняють все.
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19.03.2024 08:31 Ответить
Однощначно. к кпзав Петро Черник у своїх інтерв'ю: обвалити південний напрямок ЛБЗ можуть лише тисячі наданих далекобійних варіантів ATACAMS, F-16 з такою ж кількістю ракет і високоточних бомб JDAM, ******* західні зразки РЕБ і безпілотники. І все це має бути масштабовано в рази порівняно з тим, що є щараз
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19.03.2024 08:37 Ответить
То може хоч патрони САМІ зробите ?!... Бо наразі всі кругом вам винні...
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19.03.2024 09:49 Ответить
Так. Винні.
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19.03.2024 11:08 Ответить
Дядя, ти дебіл? Чи зебіл?
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19.03.2024 11:47 Ответить
Забагато в тебе вільного часу, як для вояки. Майже цілодобово в інтернеті.
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19.03.2024 11:50 Ответить
Дякуємо! І дійсно, ви інвестуєте у власну безпеку...
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19.03.2024 09:56 Ответить
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19.03.2024 11:01 Ответить
 
 