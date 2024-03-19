В скором времени европейские компании будут производить необходимое для Украины количество боеприпасов, - президент Чехии Павел

Европейские компании в скором времени будут способны производить необходимое количество боеприпасов, как для себя, так и для Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейских компаний, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы повсюду, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", – отметил он.

"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться",- добавил Павел.

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Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины вне НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Германия.

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Кроме того, Норвегия на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины выделила $153 млн.

Ранее президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов. Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за пределов Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.