Си Цзиньпин посетит Францию и встретится с Макроном в начале мая, - Politico

Глава КНР Си Цзиньпин встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в начале мая, что станет его первой поездкой в Европу после пандемии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

Как отмечается, визит китайского лидера совпадает с 60-летием установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином, поскольку Китай стремится возобновить испорченные отношения с Европой из-за "безграничного партнерства" Си Цзиньпина с Владимиром Путиным.

Как пишет Politico со ссылкой на собственные источники, Китай пытается убедить Европу разрешить России сесть за стол предстоящих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать подобные встречи.

Смотрите: Посол Украины в Китае Рябикин вручил верительные грамоты Си Цзиньпину. ФОТО

По данным издания, это послание было усилено во время европейского турне специального посланника Китая Ли Хуэя в начале этого месяца, чтобы обсудить будущее Украины.