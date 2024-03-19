Войска РФ 25 раз пытались прорвать нашу оборону на Новопавловском направлении, в течение суток - 61 боестолкновение, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение. Всего враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы Украины

Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Великая Писаревка, Лукашевка, Пономаренко Сумской области; Раздолевка, Семеновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Красногоровка, Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Обстановка на Севере

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Обстановка на Востоке

На Куп’янському напрямку враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманському напрямку нашими воинами отражены 4 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутському напрямку нашими защитниками отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдіївському напрямку нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

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По данным Генштаба, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

"На Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 3 штурма позиций наших войск", - говорится в сообщении.

Удары по врагу

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству ПВО противника.