Сенатор Грэм в Киеве призвал депутатов как можно быстрее принять законопроект о мобилизации, - WP
Во время своего визита в Киев 18 марта член Республиканской партии и Сената США Линдси Грэм призвал украинских парламентариев поскорее принять новый закон о мобилизации, который позволит большему числу граждан быть призванными в армию. Также он резко подверг сомнению освобождение от призыва мужчин в возрасте до 27 лет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
Грэм призвал украинских депутатов к "быстрым законодательным действиям" в то время, когда американские законодатели все еще не могут принять закон о помощи Украине на 60 млрд долларов.
При этом сенатор призвал украинцев не основывать свои решения о вступлении в армию на том, продолжают ли их поддерживать Соединенные Штаты.
"Что бы мы ни делали, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы сражаетесь за себя", - передает слова Грэма Washington Post.
Кроме того, сенатор отметил необходимость снизить мобилизационный возраст.
"Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся к ней. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить – не в 25 или 27 лет. Нужно больше людей в строю", – отметил он.
Относительно принятия Конгрессом США законопроекта о помощи Украине Грэм не смог предоставить каких-либо гарантов и лишь добавил, что "он более оптимистично настроен, чем когда-либо был".
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Даешь с 16 лет - паспорт получил и вперед ! Еще и обязаловку для всех, без половых различий. 30ти летних аспирантов в отдельный "миноразминирующий" батальйон.
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Ліндсі, для цих людей в строю потрібна ******* зброя, яка є в Пентагону, але її доправити заважає твій бос трамп (в якого ти вже поцілував перстень... о, Господи, тобі не соромно перед покійним Маккейном?) та його шістка джонсон.
Воювати голіруч чи зброєю минулого сторіччя - це означає вбивати згаданих українців в строю і, відповідно, поразку України!
нет ничего хуже наших гнид, которые уехали, и воняют из-за бугра.
Вы сначала в своем доме порядок наведите с мексикой - а потом будете гнить в каждой новости.
Це просто шум в ефірі.
"Зачем сенатор Грэм припёрся в Киеве / Где ленд-лиз и излишки оружия США?"
https://www.youtube.com/watch?v=AJVbRMqGzS4