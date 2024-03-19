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Новости мобилизации
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Сенатор Грэм в Киеве призвал депутатов как можно быстрее принять законопроект о мобилизации, - WP

грем,ліндсі

Во время своего визита в Киев 18 марта член Республиканской партии и Сената США Линдси Грэм призвал украинских парламентариев поскорее принять новый закон о мобилизации, который позволит большему числу граждан быть призванными в армию. Также он резко подверг сомнению освобождение от призыва мужчин в возрасте до 27 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Грэм призвал украинских депутатов к "быстрым законодательным действиям" в то время, когда американские законодатели все еще не могут принять закон о помощи Украине на 60 млрд долларов.

При этом сенатор призвал украинцев не основывать свои решения о вступлении в армию на том, продолжают ли их поддерживать Соединенные Штаты.

"Что бы мы ни делали, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы сражаетесь за себя", - передает слова Грэма Washington Post.

Также читайте: Помощь Украине от США должна предоставляться в виде беспроцентной ссуды, - сенатор Грэм

Кроме того, сенатор отметил необходимость снизить мобилизационный возраст.

"Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся к ней. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить – не в 25 или 27 лет. Нужно больше людей в строю", – отметил он.

Относительно принятия Конгрессом США законопроекта о помощи Украине Грэм не смог предоставить каких-либо гарантов и лишь добавил, что "он более оптимистично настроен, чем когда-либо был".

Читайте: Зеленский встретился с сенатором Грэмом: Обсудили жизненно важную роль американской помощи. ФОТО

Автор: 

законопроект (3235) США (27131) мобилизация (2812) Линдси Грэм (82)


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Топ комментарии
+56
А не пішов би ти *****, поц республіканський?! Плануєте воювати кров'ю українців замість зброї
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19.03.2024 08:24 Ответить
+45
Огидно це чути.Зброї в них як сміття,утилізацію треба сотні мільйонів доларів,але ми вам не дамо.Киньте в бій ще мільйон своїх людей,і не просіть нічого.
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19.03.2024 08:27 Ответить
+40
Шо, Грэм, все должны побежать в атаку с лопатами в руках? Козлиная рожа.
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19.03.2024 08:25 Ответить
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Страница 3 из 3
Все войны которые они вели,они вели в коалициях. Единственное что смогли "победить" и героически захватить - остров Гренада. Потереустойчивость нации слабая, - потеряв около 60к во Вьетнаме за 10 лет, американское общество подняло вой на всю вселенную,против войны,да и сами "храбрые американские воины" драпали с поле боя "быстрее лани,быстрее зайца от орла".
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19.03.2024 11:37 Ответить
Ну янки тоже недооценивать не стоит. Всем армиям мира нужно учиться их логистике и уровню планирования операций. Первая война в Ираке же реально была очень крутой с точки зрения тактики.
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19.03.2024 18:37 Ответить
Оце так допомога! Навіть коментувати нема чого...
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19.03.2024 10:37 Ответить
Навіть так.
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19.03.2024 10:48 Ответить
Поверніть ЯЗ і ідіть за руськими карабльом.
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19.03.2024 10:49 Ответить
Так 8вернись, до путіна, всю ядерку вам, нм роісію передали
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19.03.2024 11:32 Ответить
для них це гостросюжетне шоу не забувайте
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19.03.2024 10:55 Ответить
Відкрито каже,щоб кидати молодих людей в гирло війни.Молодих людей то не багато,вже зараз демографічна катастрофа,а якщо і молодих кидати.то буде взагалі п..ець.
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19.03.2024 11:13 Ответить
Больше убежит за кордон, чем погибнет. Это не тупорылые совки.
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19.03.2024 11:29 Ответить
це жахливо, коли старі пердуни-маразматики не сидять тихо на пенсії, а займають владні посади. Напевно, їм веселіше доживати, коли вони знають, що багато молоді десь гине в цей час.
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19.03.2024 11:46 Ответить
Це Америка, по 40 років депутатствують. Діди рулять.
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19.03.2024 11:53 Ответить
в росії також далеко не молодняк керує, а одні старі кбш-ні щурі, яким нікого не шкода, навіть дітей. Заради відновлення своєї кгб-шної імперії готові сотні тисяч людей закопати.
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19.03.2024 12:10 Ответить
Так везде в больших и богатых странах. Элита крепко держится. В США всем по сути правит конгресс. 70% конгресса сидят в нем от 20 до 40 лет. В Британии вообще замечательно, главный правящий орган страны - высшая палата лордов. Знаете, как передается там кресло? Исключительно по наследству.
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19.03.2024 18:17 Ответить
Смолвил как боженька, этого ждут все адекватные украинцы. Затягивание принятие этого закона - это ужасное преступление граничащее с держ зрадой. Просто твари зеленые ссутся за свой рейтинг. А так же ссутся сыкуняры в коментах, очень этим доволен.

Даешь с 16 лет - паспорт получил и вперед ! Еще и обязаловку для всех, без половых различий. 30ти летних аспирантов в отдельный "миноразминирующий" батальйон.
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19.03.2024 11:55 Ответить
Так само швидко, як американці "ухвалили" законопроект про допомогу Україні, чи ще швидше?
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19.03.2024 12:12 Ответить
Коли чекати якусь секретарку з Сенату із "мудрими" порадами?
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19.03.2024 12:13 Ответить
якого хера це ******* до нас приперлося? сосав би там собі у трампа мовчки
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19.03.2024 12:14 Ответить
приехал нам руки выкручивать
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20.03.2024 00:23 Ответить
"Потрібно більше людей в строю", - зауважив сенатор Грем.
*******
Ліндсі, для цих людей в строю потрібна ******* зброя, яка є в Пентагону, але її доправити заважає твій бос трамп (в якого ти вже поцілував перстень... о, Господи, тобі не соромно перед покійним Маккейном?) та його шістка джонсон.
Воювати голіруч чи зброєю минулого сторіччя - це означає вбивати згаданих українців в строю і, відповідно, поразку України!
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19.03.2024 14:08 Ответить
У американцев есть такое устойчивое выражение get your house in order - наведите порядок в своем доме! Это именно то, что сказал Грэм. Но хахлы и маларосы здесь как всегда увидели зраду
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19.03.2024 14:29 Ответить
как вы задрали с отбеливанием явного пиндосского го*на в каждой новости!
нет ничего хуже наших гнид, которые уехали, и воняют из-за бугра.
Вы сначала в своем доме порядок наведите с мексикой - а потом будете гнить в каждой новости.
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20.03.2024 00:17 Ответить
Він навіть не знає змісту, але закликає.
Це просто шум в ефірі.
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19.03.2024 14:56 Ответить
Юрій Швець каже, що цей Грем посланець Трампа.

"Зачем сенатор Грэм припёрся в Киеве / Где ленд-лиз и излишки оружия США?"

https://www.youtube.com/watch?v=AJVbRMqGzS4
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19.03.2024 15:19 Ответить
ну.... возраст 20 - 30 самый боевой, чего уж там.
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19.03.2024 22:01 Ответить
гори в аду, грем. И гори до тех пор, пока не вернешь нам наши ракеты, самолеты и яо.
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20.03.2024 00:24 Ответить
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