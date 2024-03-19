Сенатор Грэм в Киеве призвал депутатов как можно быстрее принять законопроект о мобилизации, - WP

Во время своего визита в Киев 18 марта член Республиканской партии и Сената США Линдси Грэм призвал украинских парламентариев поскорее принять новый закон о мобилизации, который позволит большему числу граждан быть призванными в армию. Также он резко подверг сомнению освобождение от призыва мужчин в возрасте до 27 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Грэм призвал украинских депутатов к "быстрым законодательным действиям" в то время, когда американские законодатели все еще не могут принять закон о помощи Украине на 60 млрд долларов.

При этом сенатор призвал украинцев не основывать свои решения о вступлении в армию на том, продолжают ли их поддерживать Соединенные Штаты.

"Что бы мы ни делали, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы сражаетесь за себя", - передает слова Грэма Washington Post.

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Кроме того, сенатор отметил необходимость снизить мобилизационный возраст.

"Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся к ней. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить – не в 25 или 27 лет. Нужно больше людей в строю", – отметил он.

Относительно принятия Конгрессом США законопроекта о помощи Украине Грэм не смог предоставить каких-либо гарантов и лишь добавил, что "он более оптимистично настроен, чем когда-либо был".

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