Враг нанес ракетный удар по предприятию на Чугуевщине, под огнем около 20 населенных пунктов Харьковщины

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов региона, в частности: Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и другие.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харківщини по данным ОВА:

23:20 под ракетным обстрелом из С-300 было пгт Малиновка Чугуевского района. Попадание на территорию предприятия. Повреждены ворота, окна и двери здания. Пострадавших нет.

21:20 произошел вражеский обстрел с. Новоосиново Купянского района с РСЗО. В результате которого повреждено частное домовладение. Обошлось без пострадавших.

20:20 в г. Волчанск в результате обстрела из РСЗО поврежден частный дом. Пострадавших нет.

12:45 в с. Лукьянцы Харьковского района произошел вражеский артобстрел, в результате которого разрушен частный дом. Также без пострадавших.

8:00 в с. Новоосиново Купянского района в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено здание котельной, два частных дома, дом культуры. Травмированный 62-летний мужчина без госпитализации.

Также сообщается, что за сутки на Харьковщине возведенные группы взрывотехников провели разминирование 46,61 га территории, уничтожили 338 взрывоопасных предметов.

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За сутки эвакуированы 8 детей с семьями. На сегодняшний день эвакуированы из двух громад 144 ребенка: Ольхуватской - 36; Великобурлукской – 108.