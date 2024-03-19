Враг нанес ракетный удар по предприятию на Чугуевщине, под огнем около 20 населенных пунктов Харьковщины
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов региона, в частности: Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и другие.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Харківщини по данным ОВА:
- 23:20 под ракетным обстрелом из С-300 было пгт Малиновка Чугуевского района. Попадание на территорию предприятия. Повреждены ворота, окна и двери здания. Пострадавших нет.
- 21:20 произошел вражеский обстрел с. Новоосиново Купянского района с РСЗО. В результате которого повреждено частное домовладение. Обошлось без пострадавших.
- 20:20 в г. Волчанск в результате обстрела из РСЗО поврежден частный дом. Пострадавших нет.
- 12:45 в с. Лукьянцы Харьковского района произошел вражеский артобстрел, в результате которого разрушен частный дом. Также без пострадавших.
- 8:00 в с. Новоосиново Купянского района в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено здание котельной, два частных дома, дом культуры. Травмированный 62-летний мужчина без госпитализации.
Также сообщается, что за сутки на Харьковщине возведенные группы взрывотехников провели разминирование 46,61 га территории, уничтожили 338 взрывоопасных предметов.
За сутки эвакуированы 8 детей с семьями. На сегодняшний день эвакуированы из двух громад 144 ребенка: Ольхуватской - 36; Великобурлукской – 108.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий19.03.2024 09:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль