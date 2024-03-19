Реальность такова, что Путин является президентом РФ. Результат был предопределен, - советник Байдена Салливан

Президентские выборы в РФ не отвечали никаким критериям свободных и честных выборов.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 18 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБУ-Украина.

Он отметил, что результат выборов не был непредсказуем, поскольку Путин закрыл политическое пространство и заключил в тюрьму политических оппонентов, а некоторые из его политических оппонентов трагически погибли. Таким образом, сказал советник, "в этих выборах не было ничего свободного или справедливого, а результат был предопределен".

И во-вторых, как отметил Салливан, "реальность такова, что президент Путин является президентом России".

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"Нам приходилось сталкиваться с этой реальностью во время войны в Украине, во время других агрессивных действий России, во время других шагов, противоречащих национальным интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и Российской Федерации под его руководством. И мы будем продолжать иметь дело с этой реальностью. Но эта реальность не отрицает того факта, что эти выборы не отвечали никаким критериям свободных и честных выборов", - сказал советник президента США по нацбезопасности.