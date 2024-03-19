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Реальность такова, что Путин является президентом РФ. Результат был предопределен, - советник Байдена Салливан

вибори,фейкові

Президентские выборы в РФ не отвечали никаким критериям свободных и честных выборов.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 18 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБУ-Украина.

Он отметил, что результат выборов не был непредсказуем, поскольку Путин закрыл политическое пространство и заключил в тюрьму политических оппонентов, а некоторые из его политических оппонентов трагически погибли. Таким образом, сказал советник, "в этих выборах не было ничего свободного или справедливого, а результат был предопределен".

И во-вторых, как отметил Салливан, "реальность такова, что президент Путин является президентом России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-премьер Италии Сальвини о результатах "выборов" в РФ: "Выбор российских избирателей необходимо принять"

"Нам приходилось сталкиваться с этой реальностью во время войны в Украине, во время других агрессивных действий России, во время других шагов, противоречащих национальным интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и Российской Федерации под его руководством. И мы будем продолжать иметь дело с этой реальностью. Но эта реальность не отрицает того факта, что эти выборы не отвечали никаким критериям свободных и честных выборов", - сказал советник президента США по нацбезопасности.

Автор: 

Салливан Джейк (257) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+4
А заявити про нелегітимність виборів нараZZії слабо? Про нікчемність оголошених відсотків і про те, що путлєр віднині самопроголошений диктатор? Сциклива америкоїдна демократія.
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19.03.2024 08:53 Ответить
+3
Так объявите его нелигитимным. Бла-бла-бла...
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19.03.2024 08:40 Ответить
+2
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19.03.2024 08:48 Ответить
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Так объявите его нелигитимным. Бла-бла-бла...
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19.03.2024 08:40 Ответить
він як раз зробив навпаки, легітимізував *****, визнав його президентом.
так званий цивілізований світ вчергове робить те, що ніяк не можна було робити.
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19.03.2024 08:55 Ответить
Кацапи сиділи тихенько як руді миші, бояться кота Пуйла,
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19.03.2024 08:40 Ответить
Всі все знають - тільки на горшок не просяться - чого ж ви иого визнаєте президентом?
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19.03.2024 08:41 Ответить
Так і у вас все визначено наперед. Ви ж не вигадали нічого кращого, ніж знов виставити маразматика старого кандидатом.
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19.03.2024 08:43 Ответить
бачите, який саліван мудрий?
саліван, так і казав, що плєшивий буде президентом і не треба злити плєшивого.
почуваю себе, трампістом!
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19.03.2024 08:46 Ответить
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19.03.2024 08:48 Ответить
А заявити про нелегітимність виборів нараZZії слабо? Про нікчемність оголошених відсотків і про те, що путлєр віднині самопроголошений диктатор? Сциклива америкоїдна демократія.
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19.03.2024 08:53 Ответить
Но мы признаём недомерка а то нужен диалог.
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19.03.2024 09:52 Ответить
Коли самі не виконуєте міжнародних правил і визнаєте пуйла легитимним, що дивуватись коли руйнується система безпеки, недіють ні ООН, ні інші ОБСЄ. "Легитимний" вбивця, маньяк, рашист путін - це вирок міжнародній західній демократії.
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19.03.2024 13:26 Ответить
 
 