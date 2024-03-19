Силы обороны в Сумской области уплотняют укрепление трех линий обороны, - ОК "Північ"
В Сумской области военные уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий обороны.
Об этом заявил спикер Оперативного командования "Північ" Вадим Мысник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Силы обороны на Сумщине выполняют боевые задачи по удержанию государственной границы и недопущению российских ГРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) и военных со стороны Российской Федерации. Сейчас Силы обороны в регионе уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий", – сказал он.
По словам Мысника, военные в Сумской области рассматривают различные варианты развития событий в регионе и готовятся к ним, однако "на этот момент большой группировки врага для масштабного вторжения в Сумскую область не наблюдаем".
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З ущільненням ППО у нас ніяк. Тому що ракети і радари робити - це вам не окопи рити.
зараз, все буде норм.
Чи після Залужного нікого не лишилось?
@Nata61947452
пишуть, що "По всьому кордону сел вже не залишилось практично, гатять всім чим можуть. Постійно ловлять дрг групи" ... Ірина Малікова