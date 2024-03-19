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Новости Война
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Силы обороны в Сумской области уплотняют укрепление трех линий обороны, - ОК "Північ"

оборона,зсу

В Сумской области военные уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий обороны.

Об этом заявил спикер Оперативного командования "Північ" Вадим Мысник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Силы обороны на Сумщине выполняют боевые задачи по удержанию государственной границы и недопущению российских ГРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) и военных со стороны Российской Федерации. Сейчас Силы обороны в регионе уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий", – сказал он.

По словам Мысника, военные в Сумской области рассматривают различные варианты развития событий в регионе и готовятся к ним, однако "на этот момент большой группировки врага для масштабного вторжения в Сумскую область не наблюдаем".

Также читайте: Минобороны направило первый миллиард на строительство укреплений после назначения Тимошенко советником Умерова, - СМИ

Автор: 

оборона (5237) Сумская область (3322) фортификации (122)


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Топ комментарии
+7
Всі ті лінії до дупи - Сумську область закидують КАБами. Агов!? Там в Києві дорослі залишились?
Чи після Залужного нікого не лишилось?
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19.03.2024 09:05 Ответить
+5
Речників розвелося як блох - і всі цілими днями базікають.....
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19.03.2024 08:43 Ответить
+3
А русня ущільнює обстріли КАБами.
З ущільненням ППО у нас ніяк. Тому що ракети і радари робити - це вам не окопи рити.
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19.03.2024 08:48 Ответить
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Речників розвелося як блох - і всі цілими днями базікають.....
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19.03.2024 08:43 Ответить
у кого, які батьки, той там і прилаштований.
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19.03.2024 09:14 Ответить
А русня ущільнює обстріли КАБами.
З ущільненням ППО у нас ніяк. Тому що ракети і радари робити - це вам не окопи рити.
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19.03.2024 08:48 Ответить
та, зачекай! призначили ж, нового радника.
зараз, все буде норм.
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19.03.2024 09:23 Ответить
Всі ті лінії до дупи - Сумську область закидують КАБами. Агов!? Там в Києві дорослі залишились?
Чи після Залужного нікого не лишилось?
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19.03.2024 09:05 Ответить
Тобто, не сбудував вчасно за Авдеівкой, хараз тричина добу бухтять про три смугі фортіфікації. Ось ми робимо, ось ми молодці, ось і Тимошенко призначили бо він має досаід крадівництва....... Ми все робимо .......Ну не с..ц..у..к..і?
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19.03.2024 09:24 Ответить
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19.03.2024 09:28 Ответить
Коли є необмежена кількість КАБ та літаків, можна метр за метром випалити всю територію України, навіть не вдаючись до "м'ясних штурмів".
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19.03.2024 09:32 Ответить
Так . Щоб ці москалі здохли . Усі
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19.03.2024 09:36 Ответить
А вони не дохнуть, навпаки - все більше їх стає. За рахунок українців в тому числі.
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19.03.2024 09:39 Ответить
с таким соплежуями плакальщиками и кацапов не надо)могу веревку прислать что бы ты вздернулось и не мучалось
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19.03.2024 10:18 Ответить
Кіріло Тимошенко всьо парішаєт за ваші деньгі.
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19.03.2024 10:56 Ответить
Nata

@Nata61947452

пишуть, що "По всьому кордону сел вже не залишилось практично, гатять всім чим можуть. Постійно ловлять дрг групи" ... Ірина Малікова
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19.03.2024 13:37 Ответить
 
 