Силы обороны в Сумской области уплотняют укрепление трех линий обороны, - ОК "Північ"

В Сумской области военные уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий обороны.

Об этом заявил спикер Оперативного командования "Північ" Вадим Мысник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Силы обороны на Сумщине выполняют боевые задачи по удержанию государственной границы и недопущению российских ГРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) и военных со стороны Российской Федерации. Сейчас Силы обороны в регионе уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий", – сказал он.

По словам Мысника, военные в Сумской области рассматривают различные варианты развития событий в регионе и готовятся к ним, однако "на этот момент большой группировки врага для масштабного вторжения в Сумскую область не наблюдаем".

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