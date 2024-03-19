РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11603 посетителя онлайн
Новости
2 082 21

ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из РФ и Беларуси, - Financial Times

єс,євросоюз

Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Это станет первым ограничением на продовольственные товары после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, Брюссель долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии, требуя ограничить российский и белорусский импорт, утверждая, что такой шаг может нарушить работу мировых продовольственных рынков и нанести ущерб развивающимся странам. Но, по словам лиц, знакомых с планами, ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерно из России и Беларуси.

По словам собеседников издания, это приведет к росту цен как минимум на 50% и уничтожит спрос. Пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия предложит запретить импорт зерна из РФ в Европу на саммите ЕС, - СМИ

Импорт ЕС из России нарушенных продуктов – зерновых, семян масличных культур и их производных – достиг рекордной отметки в 4 млн тонн в 2023 году, что составляет 1% от общего потребления ЕС.

Собеседник издания отметил, что пошлина будет установлена на уровне, максимально допустимом по правилам ВТО.

Россия может принять ответные меры, но она уже запретила импорт большинства пищевых продуктов из ЕС, а многие европейские компании, работающие в этом секторе, в последние годы ушли из страны.

Читайте: Сейм Литвы принял резолюцию с призывом запретить импорт зерна из РФ и Беларуси на уровне ЕС

Автор: 

Беларусь (7921) зерно (1070) пошлина (494) россия (96169) Евросоюз (17270)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Поки Польща блокує нам кордони це ЄС досі не впровадило мита на кацапську агропродукцію... В якому світі ми живемо? Санкції, бляха, а ********* тим часом клепає ракети та снаряди і обходить санкції...
показать весь комментарий
19.03.2024 09:01 Ответить
+11
А взагалі заборонити не хочете. Переправти польських фермерів на кордон з парашою хай покажуть які вони моцні курви.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:01 Ответить
+8
ЄС однією рукою дають снаряди Україні, а другою гроші рашці

Європейським фермерам за рашисткі сільгосптовари таки варто порвати брюссельських бариг в шмаття !
показать весь комментарий
19.03.2024 09:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та нехай вже вводять, чи чекають щоб раша усе зерно завезла
показать весь комментарий
19.03.2024 08:59 Ответить
ЄС однією рукою дають снаряди Україні, а другою гроші рашці

Європейським фермерам за рашисткі сільгосптовари таки варто порвати брюссельських бариг в шмаття !
показать весь комментарий
19.03.2024 09:00 Ответить
Тільки готуються?
показать весь комментарий
19.03.2024 09:01 Ответить
Готуються висловити стурбованість. Потужно готуються! А поки знищують українське зерно на кордоні.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:23 Ответить
Поки Польща блокує нам кордони це ЄС досі не впровадило мита на кацапську агропродукцію... В якому світі ми живемо? Санкції, бляха, а ********* тим часом клепає ракети та снаряди і обходить санкції...
показать весь комментарий
19.03.2024 09:01 Ответить
А взагалі заборонити не хочете. Переправти польських фермерів на кордон з парашою хай покажуть які вони моцні курви.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:01 Ответить
Прості люди від сохи розуміють, що таке сила, і проти сили не підуть.
От Україна - інше діло. Можна пхати ногами як завгодно. З росією такий трюк ре пройде: отвєтка прилетить.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:03 Ответить
що становить 1% від загального споживання ЄС
І за цей нещасний 1% русня тримає всю Європу, як кота за яйця.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:01 Ответить
але ж кроп, сінсей, ресервед не можна торгувати на болотах? навіть, розслідування, якесь є.
я правильно зрозумів?
показать весь комментарий
19.03.2024 09:04 Ответить
нельзя так просто взять и ввести мита, надо как следует приготовится, всё взвесить, как бы за и против
показать весь комментарий
19.03.2024 09:06 Ответить
Молодці ,слів немає !
За*бісь!
Українську продукцію будемо із вагонів висипати,на на сп*ждену орками українську продукцію,яку орки як свою продають,накладем мито!
ЄС без прикрас!
показать весь комментарий
19.03.2024 09:11 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2024 09:12 Ответить
Який **** цинізм. Мало того що європа імпортувала кацапське зерно, то на нього ще й мита не було??????!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
19.03.2024 09:16 Ответить
Тобто , по-перше, тільки ГОТУЄТЬСЯ, а по-друге, не повну ЗАБОРОНУ, а мита???? Мовляв, ну, трішки більше стягуватимемо з вас. Якась паралельна реальність. .
показать весь комментарий
19.03.2024 09:19 Ответить
це повний триндець, *******.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:21 Ответить
дуже вчасно, ЄС просто чемпіони зі своєчасності...
показать весь комментарий
19.03.2024 09:35 Ответить
то до цього часу воно навіть митом не обкладалося??? а єс не знає шо придумати для пакетів санкцій
показать весь комментарий
19.03.2024 09:38 Ответить
Профинансировали войну на годы в перёд а теперь типа взялись за голову.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:53 Ответить
Брєд, забанити нахєр, якщо у поляків того зерна багато то якого *** їхні підари фермери блокують Україну?
показать весь комментарий
19.03.2024 09:55 Ответить
*****! На третьому році війни! Мені інколи хочеться, щоб по підвалах посиділи жителі ЄС і відчули той тваринний страх, розумію що херню морожу, але до них же не доходить.
показать весь комментарий
19.03.2024 10:22 Ответить
стверджуючи, що такий крок може порушити роботу світових продовольчих ринків і завдати шкоди країнам, що розвиваються Джерело:
Развивающимся странам станет только лучше если вместо Европы зерно пойдет к ним. Даже брехать не умеют.
показать весь комментарий
19.03.2024 10:35 Ответить
 
 