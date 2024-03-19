ЕС готовится к вступлению Украины, но не говорит об этом публично на фоне протестов европейских фермеров, - Politico

ЕС не хочет много говорить публично о принятии новых членов на фоне "взбешенных фермеров", устраивающих по всему континенту кое-где насильственные протесты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Politico.

Как отмечается, ЕС должна подготовиться перед тем, как принимать новых членов, но, прежде всего, нужно завершить с выборами в Европарламент.

Что важнее для Европейского Союза: присоединение Украины к блоку или европейские фермеры?

ЕС не хочет много говорить публично о принятии новых членов на фоне взбешенных фермеров, устраивающих по всему континенту кое-где насильственные протесты. Фермеры говорят, что они застряли в проигрышной битве, конкурируя с дешевым импортом из-за пределов блока, многие из которых поступают из Украины. Они также говорят, что их беспокоят более высокие, чем обычно, цены на топливо, а также экологические нормы Брюсселя", - пишет издание.

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Поэтому европейские лидеры идут на уступки, чтобы успокоить разгневанных фермеров и свести к минимуму разговоры о расширении, особенно когда до выборов в ЕС осталось всего три месяца.

Некоторые чиновники ЕС заявили, что предпочитают держать в тайне работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдовы и ряда западнобалканских стран - особенно те последствия, которые это будет иметь для фермеров.

"Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом (расширении) перед европейскими выборами", - сказал один чиновник ЕС, говоривший анонимно.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, баллотирующаяся на второй срок, пообещала подготовить ЕС для Украины. В своей речи о положении дел в ЕС в сентябре прошлого года фон дер Ляйен заявила, что этот вопрос должен быть решен "сегодня, если мы хотим быть готовы к завтрашнему дню".

"Пора для Европы снова мыслить масштабно и писать нашу собственную судьбу", - отмечала она.

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"Став членом ЕС, у Украины будет один из самых низких ВВП. Это создаст значительную нагрузку на политику сплоченности блока - финансирование, которое перетекает от более богатых регионов к более бедным. Интеграция Украины в блок может означать, что в течение семи лет в страну поступит около 186 миллиардов евро средств ЕС, согласно внутренней записке Совета ЕС, опубликованной минувшей осенью", - отмечает Politico.

Будущее расширение будет означать, что все нынешние страны ЕС будут "платить больше, а получать меньше", - говорилось в документе Совета ЕС.

Отмечено, что ЕС решил, что подготовка к возможной интеграции Украины, Молдовы, Грузии и шести западнобалканских стран должна проходить внутренне, а не на глазах у общественности.

Когда европейские лидеры соберутся на этой неделе на саммите, чтобы обсудить, среди прочего, вопросы расширения, они почти не коснутся своей внутренней домашнего задания по расширению. Лидеры ЕС планируют просто "подвести итоги" того, что нужно сделать, согласно последнему проекту выводов встречи, с которым ознакомилось издание.

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В конце июня европейские лидеры подпишут так называемую стратегическую повестку дня для следующей Европейской комиссии, в частности, относительно внутриевропейских реформ.

Ожидается, что Польша, которая возьмет на себя председательство в Совете ЕС в 2025 году, начнет закладывать основу для расширения.

"У нас есть время. Это не значит, что Украина присоединится к ЕС завтра", – добавил один из дипломатов ЕС.