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ЕС готовится к вступлению Украины, но не говорит об этом публично на фоне протестов европейских фермеров, - Politico

єс,зеленський

ЕС не хочет много говорить публично о принятии новых членов на фоне "взбешенных фермеров", устраивающих по всему континенту кое-где насильственные протесты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Politico.

Как отмечается, ЕС должна подготовиться перед тем, как принимать новых членов, но, прежде всего, нужно завершить с выборами в Европарламент.

Что важнее для Европейского Союза: присоединение Украины к блоку или европейские фермеры?
ЕС не хочет много говорить публично о принятии новых членов на фоне взбешенных фермеров, устраивающих по всему континенту кое-где насильственные протесты. Фермеры говорят, что они застряли в проигрышной битве, конкурируя с дешевым импортом из-за пределов блока, многие из которых поступают из Украины. Они также говорят, что их беспокоят более высокие, чем обычно, цены на топливо, а также экологические нормы Брюсселя", - пишет издание.

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Поэтому европейские лидеры идут на уступки, чтобы успокоить разгневанных фермеров и свести к минимуму разговоры о расширении, особенно когда до выборов в ЕС осталось всего три месяца.

Некоторые чиновники ЕС заявили, что предпочитают держать в тайне работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдовы и ряда западнобалканских стран - особенно те последствия, которые это будет иметь для фермеров.

"Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом (расширении) перед европейскими выборами", - сказал один чиновник ЕС, говоривший анонимно.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, баллотирующаяся на второй срок, пообещала подготовить ЕС для Украины. В своей речи о положении дел в ЕС в сентябре прошлого года фон дер Ляйен заявила, что этот вопрос должен быть решен "сегодня, если мы хотим быть готовы к завтрашнему дню".

"Пора для Европы снова мыслить масштабно и писать нашу собственную судьбу", - отмечала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в ЕС до 2030 года – реалистичный срок, - посол Матернова

"Став членом ЕС, у Украины будет один из самых низких ВВП. Это создаст значительную нагрузку на политику сплоченности блока - финансирование, которое перетекает от более богатых регионов к более бедным. Интеграция Украины в блок может означать, что в течение семи лет в страну поступит около 186 миллиардов евро средств ЕС, согласно внутренней записке Совета ЕС, опубликованной минувшей осенью", - отмечает Politico.

Будущее расширение будет означать, что все нынешние страны ЕС будут "платить больше, а получать меньше", - говорилось в документе Совета ЕС.

Отмечено, что ЕС решил, что подготовка к возможной интеграции Украины, Молдовы, Грузии и шести западнобалканских стран должна проходить внутренне, а не на глазах у общественности.

Когда европейские лидеры соберутся на этой неделе на саммите, чтобы обсудить, среди прочего, вопросы расширения, они почти не коснутся своей внутренней домашнего задания по расширению. Лидеры ЕС планируют просто "подвести итоги" того, что нужно сделать, согласно последнему проекту выводов встречи, с которым ознакомилось издание.

Читайте: Шмыгаль: 100% членов ЕС поддерживают вступление Украины. Дискуссии могут быть только в деталях

В конце июня европейские лидеры подпишут так называемую стратегическую повестку дня для следующей Европейской комиссии, в частности, относительно внутриевропейских реформ.

Ожидается, что Польша, которая возьмет на себя председательство в Совете ЕС в 2025 году, начнет закладывать основу для расширения.

"У нас есть время. Это не значит, что Украина присоединится к ЕС завтра", – добавил один из дипломатов ЕС.

Автор: 

членство в ЕС (1057) Евросоюз (17270) фермер (188)


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Топ комментарии
+9
Ого, то вже фермери визначають політику ЄС.
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19.03.2024 09:25 Ответить
+9
боже какие вы немощные в ЕС, ну и как ***** и другая гнида могли делать по другому? при таких немощных и *************** ЕС и США? представьте такую ситуацию при Рейгане и Тетчер!
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19.03.2024 09:29 Ответить
+8
я если что имею ввиду ситуацию с мировыми лидерами, что раньше умели решать проблемы и не давали диктаторам разойтись, партнёров не кидали и гавно всякое не брало страны в заложники, будь то фермеры или шахтёры.
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19.03.2024 09:34 Ответить
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Ого, то вже фермери визначають політику ЄС.
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19.03.2024 09:25 Ответить
Відкрию таємницю - там завжди НАРОД визначає політику ЄС , а фермери - частина народу
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19.03.2024 12:55 Ответить
Эти фермеры наверно забыли как к ним прилетела кацапская ракета и убила двух колхозников.
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19.03.2024 09:25 Ответить
от же ти тупе - у Польщі калхозніков ніколи не було.
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19.03.2024 10:45 Ответить
боже какие вы немощные в ЕС, ну и как ***** и другая гнида могли делать по другому? при таких немощных и *************** ЕС и США? представьте такую ситуацию при Рейгане и Тетчер!
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19.03.2024 09:29 Ответить
особенно хорошо вспомнить, как Тетчер с шахтёрами разобралась
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19.03.2024 09:30 Ответить
для шахтарів це було дуже боляче. але вони не розуміли, що їх труд суспільству не потрібний. І суспільство не повинно годувати людей, щзо не бажають міняти професію. А у нас народ данбаса чомусь вважав, що його вугілля надто таке важливе для споживача. Ось в цей час дійшло до такого, що зерно вже дешевше ніж те вугілля ( за роздрібною ціною).
В тій же ВБ достатньо можливостей працювати і заробляти достатньо добре і в інших галузях.
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19.03.2024 10:53 Ответить
Британия не в ЕС, если что
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19.03.2024 09:31 Ответить
я если что имею ввиду ситуацию с мировыми лидерами, что раньше умели решать проблемы и не давали диктаторам разойтись, партнёров не кидали и гавно всякое не брало страны в заложники, будь то фермеры или шахтёры.
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19.03.2024 09:34 Ответить
О то вже фермера рулять в ЄС ? Дожилися ну скоро вже і поваріха якась зможе керувати ЄС все як казав сіфілік лєнін.
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19.03.2024 09:30 Ответить
Увесь ЄС боїться польських фермерів. А польські фермери бояться москви.
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19.03.2024 09:33 Ответить
Навряд чи фермери москви бояться. Москва їм непогано платить.
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19.03.2024 10:42 Ответить
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19.03.2024 09:34 Ответить
Сьогодні День народження Ліни Костенко -94 роки
ВІТАЄМО ‼️‼️‼️
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19.03.2024 09:35 Ответить
Та не тілтки через протести, а й через те, що зрозуміли, що воно таке зараз при ЗЄ-владі.
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19.03.2024 09:35 Ответить
Причому зє-влада?
Яку,до речі,на Заході поважають.
Просто нікому не потрібна сильна,економічно розвинена(я думаю,колись таки буде)Україна,та ще й у складі єс.Угорщина ще та країночка,але ж прийняли.
А Україну всі бояться і потихеньку ненавидять.
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19.03.2024 09:45 Ответить
Кого там поважають? Зелених піздаболів? Поважають Україну, а не зелене лайно, яке пристало до її підошви.
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19.03.2024 13:11 Ответить
а розлючені фермери військовозобов'язані?
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19.03.2024 09:37 Ответить
хоча там немає війни, перепрошую...
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19.03.2024 09:45 Ответить
Показали пряник ще у 2013...
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19.03.2024 09:39 Ответить
пуйлу залишилось дочекатись якогось трампа у великій країні ЄС, в безкінечних виборах- перевиборах там, і в принципі все.
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19.03.2024 09:41 Ответить
Колись давно США намагалися боротися з китайськими виробниками накладаючи на них санкції і ставлячи їм всілякі перепони не допускаючи їх товари на ринки. Після чергових обмежень Китай заявив, що якщо політика не зміниться, то вони заполонять європейські ринки та ринки США своїми дешевими товарами, які менш якісні проте більш дешеві. Можливо ї нам треба діяти більш жорстко? Сьогодні фермери керують Європою, завтра якийсь переробники. Зрозуміло, вони там гарно всілися і зайвий рот їм гірше пістолета, але нам своє робити. Ніхто добровільно не здасть свої позиції. Тому може хватить ходити принижуватися "клянчити"? Треба заявляти про себе. Ми не жебраки, а могутня європейська держава, хто б там щось не думав.
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19.03.2024 09:54 Ответить
Ставши членом ЄС, Україна матиме один з найнижчих ВВП

30 років тому, Була друга Франція!
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19.03.2024 10:09 Ответить
по чому рівняєте з Францією? у Франції була незалежна держава з національними підвалинами, а у нас в ті роки совецькі директора здавали підприємства москалям та їх агентам в Україні.
Інтегрована в совок, а не в західний світ економіка не витримала конкуренції з передовими промисловостями західного світу.
Мірятися в той час Україна з Францією могла лише у кількості виробленого тваринництвом гною. І то у них гній перероблявся у більш якісний продукт (біометан у них вироблявся ще тоді).
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19.03.2024 11:02 Ответить
Китай, В'єтнам і навіть Куба нічого так.
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19.03.2024 11:07 Ответить
не бачу нічого спільного у поданого Вами ряду - абсолютно різні країни за ментальністю і рівнем розвитку.
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19.03.2024 19:52 Ответить
Европейские фермеры выполняют ту же работу что и трамп в США. А розовые пони ни чего не могут с этим поделать.
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19.03.2024 10:56 Ответить
не все так просто, йде наступ глобалізму на дрібних хозяйчиків. І як би не брикалися рольники - їм скоро буде гаплик. а швецарці сміються собі в вуса. Бо кожний фермер там має автоматичну зброю до певного віку в себе вдома як діючий захисник свободи і демократії. Правда і те, що обширних полів для глобалістів там просто немає.
Хоч одна партія у нас хоч колись пропонувала саме швейцарську демократію не в сенсі федерації, а в сенсі особистої відповідальності за свою країну? Дивись би і раша побоялася б нападати.
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19.03.2024 11:08 Ответить
У Польщі основна маса селян - п'ятигектарники. І вони не можуть зрозуміти, що прожити з цих п'яти гектарів піску неможливо. Хочуть і далі доїти дотації.
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19.03.2024 11:33 Ответить
 
 