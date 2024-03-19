В Турции надеются, что война РФ против Украины завершится в 2025 году

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война России против Украины превратилась в войну на истощение. В Анкаре надеются, что 2025 станет мирным для украинского государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk и Turkrus.

"Этот год сложный, надеемся на мир в 2025 году", - заявил глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что Анкара не видит оснований для решения проблемы в 2024 году.

"В первую очередь, мы одна из стран, которые призывают к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества", - подчеркнул он.

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Фидан отметил, что война России против Украины превратилась в войну в истощение, и обе стороны несут потери.

"Это сохраняет риск распространения. Нас беспокоит такая ситуация. Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается со слов, а затем переходит в действие. Европа должна быть больше озабочена ситуацией в Украине, чем мы", - добавил турецкий дипломат.

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