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Новости Война
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В Турции надеются, что война РФ против Украины завершится в 2025 году

фідан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война России против Украины превратилась в войну на истощение. В Анкаре надеются, что 2025 станет мирным для украинского государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk и Turkrus.

"Этот год сложный, надеемся на мир в 2025 году", - заявил глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что Анкара не видит оснований для решения проблемы в 2024 году.

"В первую очередь, мы одна из стран, которые призывают к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества", - подчеркнул он.

Читайте: Турция и США обсудили пути прекращения войны РФ против Украины и улучшения двусторонних отношений

Фидан отметил, что война России против Украины превратилась в войну в истощение, и обе стороны несут потери.

"Это сохраняет риск распространения. Нас беспокоит такая ситуация. Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается со слов, а затем переходит в действие. Европа должна быть больше озабочена ситуацией в Украине, чем мы", - добавил турецкий дипломат.

Также читайте: Мирные планы относительно войны в Украине без участия РФ не дадут никаких результатов, - Эрдоган

Автор: 

Турция (3500) Фидан Хакан (58)


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Топ комментарии
+12
"Мир" у розумінні кацапів - це повна окупація української території та приєднання її до рф. Отже турки прогнозують ТАКИЙ мир у 2025 році?
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19.03.2024 09:56 Ответить
+11
Закрийте наглухо прохід через Босфор та Дарданелли танкерам із кацапською нафтою - ото війна і закінчиться
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19.03.2024 09:51 Ответить
+5
нафіга на маячня якогось турка
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19.03.2024 10:06 Ответить
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ВИ, ПИХАТІ НАХАБИ, ОСТОХЕРІЛИ!!!!!
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19.03.2024 09:44 Ответить
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19.03.2024 09:44 Ответить
Туреччина перестане заробляти у 2025?
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19.03.2024 09:51 Ответить
Закрийте наглухо прохід через Босфор та Дарданелли танкерам із кацапською нафтою - ото війна і закінчиться
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19.03.2024 09:51 Ответить
"Мир" у розумінні кацапів - це повна окупація української території та приєднання її до рф. Отже турки прогнозують ТАКИЙ мир у 2025 році?
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19.03.2024 09:56 Ответить
Турки просто балаболять шопопало.
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19.03.2024 10:59 Ответить
2025 - це евфімізм, що означає "не в цьому році, а колись в майбутньому"
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19.03.2024 10:01 Ответить
нафіга на маячня якогось турка
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19.03.2024 10:06 Ответить


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19.03.2024 10:10 Ответить
Ну і добре, перестануть гинути люди.
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19.03.2024 10:13 Ответить
Що, і в Британії гинуть? Тримайся, малий!
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19.03.2024 13:08 Ответить
В Україні
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19.03.2024 13:10 Ответить
Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості", - і цей турецький сраколиз куйла ні разу публічно не призвав вбивцю українського народу.куйла всія 3,14дерації вивести всіх своїх орків з території України і звільнити всі окуповані українські території...
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19.03.2024 10:31 Ответить
Европа должна быть больше озабочена ситуацией в Украине, чем мы. Потому что мы хотим что бы ***** победил.
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19.03.2024 10:54 Ответить
в начале весны
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19.03.2024 11:18 Ответить
Годі вигадати щось тупіше, ніж планувати закінчення чужої віцни
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19.03.2024 13:07 Ответить
 
 