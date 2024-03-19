Диктатура – это тот инструмент, который может помочь победить врага, – "слуга народа" Демченко. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Сергей Демченко считает, что диктатура как инструмент может помочь победить врага. Однако он отметил, что украинцы свободолюбивы, поэтому не стоит походить на тоталитарный режим РФ.

Об этом он заявил в эфире "Новини Live", передает Цензор.НЕТ.

По словам Демченко, сейчас он "не чувствует полной диктатуры".

"Но я могу сказать, что действительно максимальное количество решений принимается президентом, максимальное количество государственных органов ориентировано на президента. Наверное, ответственность в полном объеме за вопросы войны, международные - 100% на президенте. ... Я думаю, что для страны, людей диктатура - это точно в минус всегда. Но для победы в войне, возможно, это инструмент, который может помочь победить врага", - сказал парламентарий.

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