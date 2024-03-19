Диктатура – это тот инструмент, который может помочь победить врага, – "слуга народа" Демченко. ВИДЕО
Нардеп "Слуги народа" Сергей Демченко считает, что диктатура как инструмент может помочь победить врага. Однако он отметил, что украинцы свободолюбивы, поэтому не стоит походить на тоталитарный режим РФ.
Об этом он заявил в эфире "Новини Live", передает Цензор.НЕТ.
По словам Демченко, сейчас он "не чувствует полной диктатуры".
"Но я могу сказать, что действительно максимальное количество решений принимается президентом, максимальное количество государственных органов ориентировано на президента. Наверное, ответственность в полном объеме за вопросы войны, международные - 100% на президенте. ... Я думаю, что для страны, людей диктатура - это точно в минус всегда. Но для победы в войне, возможно, это инструмент, который может помочь победить врага", - сказал парламентарий.
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А що потрібно ще ,щоб перемогти ворога? Може навпаки, щоб перемогти ворога потрібно щоб не було розкрадання країни, тому що диктатура починається з розкрадання, а закінчується уникненням відповідальності і терором .
@RudijLis
Як тільки якийсь слуга урода розкриває пащеку, становиться видно чорну діру, яка у них всіх замість мозку Ну як узурпатор-зрадник, термін придатності якого ось-ось добіжить кінця, може виграти війну? І за свої злочини він чомусь не відповідає, а тільки обкрадає ЗСУ
Поїхав домовлятись із рашистами про капітуляцію?
Це що диктатура була потрібною щоб будувати оборонні рубежі, а не дороги? І щоб яйця не продавали армії по 17 гривень?
Але, замість використовувати наявні ресурси та можливості саме для розбудови держави, вони використовують це все лише для її розкрадання та руйнації, та для абсолютизації своєї особистої влади. А злочинне ігнорування законів та Конституції з їхнього боку, слугує їм приводом не для їхнього покарання, але лише для того, щоби вимагати для себе ще більше влади, котра не обмежена вже нічим взагалі, жодним законом.
Це відверта хуцпа від злодіїв, котрих в будь-якому пристойному суспільстві зазвичай тримають за ґратами, а за диктатури такі злодії далі шибениці взагалі не доходять.