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Диктатура – это тот инструмент, который может помочь победить врага, – "слуга народа" Демченко. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Сергей Демченко считает, что диктатура как инструмент может помочь победить врага. Однако он отметил, что украинцы свободолюбивы, поэтому не стоит походить на тоталитарный режим РФ.

Об этом он заявил в эфире "Новини Live", передает Цензор.НЕТ.

По словам Демченко, сейчас он "не чувствует полной диктатуры".

"Но я могу сказать, что действительно максимальное количество решений принимается президентом, максимальное количество государственных органов ориентировано на президента. Наверное, ответственность в полном объеме за вопросы войны, международные - 100% на президенте. ... Я думаю, что для страны, людей диктатура - это точно в минус всегда. Но для победы в войне, возможно, это инструмент, который может помочь победить врага", - сказал парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия превратилась в фактическую диктатуру, - комитет ПАСЕ

Автор: 

диктатура (137) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+109
Нарешті висрались своєю мрією
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19.03.2024 09:50 Ответить
+71
Навіть геть дурне коли мовчить може виглядати розумним...
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19.03.2024 09:50 Ответить
+71
ТА ВСІМ УЖЕ ЯСНО ХТО ВОНИ І ЧОГО ХОЧУТЬ

- Арахамія мріє здати нас в рабство кабальне Китаю

- а самі вони вже побудували тут путінізм

- парламенту як такого нема

- всім управляє одна людина Ермак

- закони не діють як і суди

ДЯКУЮ ВСІМ ХТО ВИБРАВ - ви знищили не лише своє життя але і моє
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19.03.2024 09:51 Ответить
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piano DICKtator
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19.03.2024 19:03 Ответить
о це перший кандиат на дирку в голові
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19.03.2024 19:54 Ответить
Кончений зебіл, як і всі ті, які його обрали.
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19.03.2024 19:59 Ответить
Диктатура - це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога, - "слуга народу" Демченко Джерело:
А що потрібно ще ,щоб перемогти ворога? Може навпаки, щоб перемогти ворога потрібно щоб не було розкрадання країни, тому що диктатура починається з розкрадання, а закінчується уникненням відповідальності і терором .
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19.03.2024 20:22 Ответить
А хто буде проти - Майдан 3, з фінансуванням з раші. Тай взагалі - вілключемо світ, газ, воду. Даьош сталінско-гітлірівську диктатуру - констабори, 4-ки сбу(нквд), доноси, розтріли, штрафбати, карточки на продукти харчування - але є варіант - занести деякі гроші до оп. Зелені.
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19.03.2024 20:32 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

Як тільки якийсь слуга урода розкриває пащеку, становиться видно чорну діру, яка у них всіх замість мозку Ну як узурпатор-зрадник, термін придатності якого ось-ось добіжить кінця, може виграти війну? І за свої злочини він чомусь не відповідає, а тільки обкрадає ЗСУ
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19.03.2024 20:36 Ответить
Диктатура військових..ане ціх *********...
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19.03.2024 20:42 Ответить
Ваша диктатура, це те що ви робите з полковником ГРУ Червінським.Тобто про Україну ви не думаєте, тільки виключно свої шкурні інтереси і рейтинги.
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19.03.2024 20:44 Ответить
У НАТО є країни з диктатурою, та що там, навіть в ЄС , і нічого... ось, навіть шведів намагалися заставити лизати чобіт, хоч ідея була , звісно, не найрозумніша. В Україні такий фокус ще не спрацьовував, а якщо й спрацює, то нинішні парламентські сили , скажімо так, не будуть при справах, бо навіть для цього некомпетентні... Логіка ж розвитку подій у світі вказує на те , що демократія не є еволюційною перевагою.
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19.03.2024 21:24 Ответить
Ну, це ще Черчіль говорив. Правда він сказав "...якщо не рахувати всіх інших". Але поки що люди нічого кращого не придумали
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20.03.2024 05:51 Ответить
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19.03.2024 21:50 Ответить
Зеблота мріє про бидлодиктатуру.
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19.03.2024 23:02 Ответить
Літерний потяг Зеленського знаходиться в Стамбулі (Туреччина) на ст. Halkalı (Turkish: Halkalı garı), куди прибув десь біля 5-6 години ранку по м.ч.

Поїхав домовлятись із рашистами про капітуляцію?
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19.03.2024 23:51 Ответить
Диктатура тільки розумних і патріотичних може допомогти перемогти ворога. Диктатура таких кому по праву вірить народ. А диктатура дурних і воровитих ще гірше.

Це що диктатура була потрібною щоб будувати оборонні рубежі, а не дороги? І щоб яйця не продавали армії по 17 гривень?
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20.03.2024 00:00 Ответить
Рабське лайно розкрило рота. Неспроможність налагодити роботу державних інституцій відповідно до закону та потреб держави компенсується от такими заявами. РАБ, а не людина!
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20.03.2024 08:15 Ответить
"зелень" вже узурпувала всю владу і має більш ніж достатньо можливостей та повноважень як для ефективної протидії противнику, так і для розбудови нормальної успішної держави навіть в умовах повномасштабної війни.
Але, замість використовувати наявні ресурси та можливості саме для розбудови держави, вони використовують це все лише для її розкрадання та руйнації, та для абсолютизації своєї особистої влади. А злочинне ігнорування законів та Конституції з їхнього боку, слугує їм приводом не для їхнього покарання, але лише для того, щоби вимагати для себе ще більше влади, котра не обмежена вже нічим взагалі, жодним законом.
Це відверта хуцпа від злодіїв, котрих в будь-якому пристойному суспільстві зазвичай тримають за ґратами, а за диктатури такі злодії далі шибениці взагалі не доходять.
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20.03.2024 08:21 Ответить
Проблема не так в зеленому наполеончику, як в тих хто його обрав, бо воно(його) швидше за все або гєгнуть, або втече десь до ріми-саші, а от 73% недоумків залишиться, і за якийсь час знову приведуть в офіс щось подібне!
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20.03.2024 09:50 Ответить
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