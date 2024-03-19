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Новости Война
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Почти 40% вернувшихся домой из РФ военнопленных считались пропавшими без вести, - Лубинец

лубінець

Почти 40% украинских военнопленных, которых уже вернули домой из российского плена, считались пропавшими без вести.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что РФ в нарушение международного права не допускает представителей МККК к украинским военнопленным.

"Именно поэтому процедура подтверждения их статуса не происходит в том объеме, в котором хотелось бы. В то же время статус военнопленного и лица, пропавшего без вести, на процесс репатриации не влияет. Почти 40% тех, кого уже вернули домой, считались без вести пропавшими", - заметил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что для того, чтобы ускорить обмены, Украина пытается привлечь новые страны-посредники. По его словам, на сегодняшний день к украинской стороне публично присоединились Объединенные Арабские Эмираты.

Читайте также: РФ максимально задерживает обмены военнопленными, - Лубинец

Автор: 

военнопленные (1116) плен (2632) Лубинец Дмитрий (482)


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Сподіваюсь що українська пострадянська система, зараз не почне робити ними пінг-понг, щоб ті через суди (також не безкоштовно) мусили доказувати що вони з дати ХХ.ХХ.ХХ по дату ХХ.ХХ.ХХ були в полоні.
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19.03.2024 10:47 Ответить
І щоб зверталися до російської ********* за довідкою
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19.03.2024 10:56 Ответить
..нашему государству выгодно держать солдат в подвешенном состоянии.. платить не надо.. Похоже на схему..
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19.03.2024 10:49 Ответить
Неправда. Мій син пропав безвісти 29.01.2023 в бою під Бахмутом, держава платить заробітну плату йому щомісяця. Не пишіть фігні, якщо не в темі.
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19.03.2024 11:39 Ответить
Хм, то це що обмін проводився без списків? Бо як можна обміняти людину яка ніби зникла без звістки?
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19.03.2024 11:23 Ответить
Кацапи дають, кого хочуть, а не кого ми запитуємо.
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19.03.2024 11:40 Ответить
Ага. Такой кот в мешке.
Только на границе приятная неожиданность. То то сюрприз был когда из Азова отдали.
Отак на границе стоит 2 толпы - махнем неглядя
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19.03.2024 13:02 Ответить
в їх списках є такі що у нас безвісти.
безвісти - найрозповсюджена ситуація коли відступали, але люди не вийшли з позицій.
Де вони- загинули, в полоні чи десь ховаються - невідомо.
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19.03.2024 11:49 Ответить
 
 