Почти 40% вернувшихся домой из РФ военнопленных считались пропавшими без вести, - Лубинец
Почти 40% украинских военнопленных, которых уже вернули домой из российского плена, считались пропавшими без вести.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что РФ в нарушение международного права не допускает представителей МККК к украинским военнопленным.
"Именно поэтому процедура подтверждения их статуса не происходит в том объеме, в котором хотелось бы. В то же время статус военнопленного и лица, пропавшего без вести, на процесс репатриации не влияет. Почти 40% тех, кого уже вернули домой, считались без вести пропавшими", - заметил Лубинец.
Омбудсмен добавил, что для того, чтобы ускорить обмены, Украина пытается привлечь новые страны-посредники. По его словам, на сегодняшний день к украинской стороне публично присоединились Объединенные Арабские Эмираты.
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Только на границе приятная неожиданность. То то сюрприз был когда из Азова отдали.
Отак на границе стоит 2 толпы - махнем неглядя
безвісти - найрозповсюджена ситуація коли відступали, але люди не вийшли з позицій.
Де вони- загинули, в полоні чи десь ховаються - невідомо.