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Оккупанты ударили КАБами по Казачьей Лопани, повреждены дома, объекты гражданской инфраструктуры и ЛЭП

рф,каб,винищувач,літакрф

Сегодня около 9 часов утра российские войска нанесли два удара контролируемыми авиабомбами по Казачьей Лопани на Харьковщине.

Об этом сообщил в Телеграм-канале начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, повреждениям подверглись несколько частных домов, объекты гражданской инфраструктуры, линии электропередач.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Также читайте: Враг нанес ракетный удар по предприятию на Чугуевщине, под огнем около 20 населенных пунктов Харьковщины

Автор: 

бомба (372) обстрел (27820) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+1
Санитарная зона от пыни в действии. А наши партнёры грят та все норм
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19.03.2024 10:47 Ответить
+1
Україна чекає на удари-відповідь від приблуд95…., але ж їм асфальт заважає…
Гончарук з тараном та разумковим, можуть підтвердити це слідчим з ГЕНПРОКУРАТУРИ, СБУ, ДБР, та ще купи структур, поки ще, як свідки!!

19.‎03.‎2024 755 доба війни

14 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
Слава Україні !
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19.03.2024 10:48 Ответить
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Санитарная зона от пыни в действии. А наши партнёры грят та все норм
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19.03.2024 10:47 Ответить
Україна чекає на удари-відповідь від приблуд95…., але ж їм асфальт заважає…
Гончарук з тараном та разумковим, можуть підтвердити це слідчим з ГЕНПРОКУРАТУРИ, СБУ, ДБР, та ще купи структур, поки ще, як свідки!!

19.‎03.‎2024 755 доба війни

14 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
Слава Україні !
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19.03.2024 10:48 Ответить
перемістили скиди північніше , на півдні їх пошматували
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19.03.2024 10:50 Ответить
Как только просрали Авдеевку, то все прифронтовые города в Донецкой области утюжат КАБами, С300, Гром. ПВО не работает от слова вообще. Пригнали Петриот и тот слили. Зато летом и осенью в Киеве дороги и мосты строили, сейчас бедолагам метро ремонтировать надо. А вы, нищие, эвакуируйтесь в мухосранск с голой жопой.
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19.03.2024 10:53 Ответить
"Аби вулиці були заасфальтовані"©
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19.03.2024 11:11 Ответить
Диванний експертизм так і пре на Цензорі...
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19.03.2024 12:18 Ответить
Та відкрий, прочитай про те що ти пишеш (керована авіаційна бомба (КАБ). Ні ідіот пише: - "контрольованими авіабомбами" Джерело:
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19.03.2024 12:20 Ответить
коригована авіаційна бомба, (КАБ)

не вчи
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19.03.2024 12:46 Ответить
Не лізь коли не розумієш предмет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
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20.03.2024 07:00 Ответить
Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планерування, яка є в КАБ, дозволяє літакам-носіям застосовувати їх без входу до зони об'єктової ППО противника.
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20.03.2024 07:04 Ответить
 
 