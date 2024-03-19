Оккупанты ударили КАБами по Казачьей Лопани, повреждены дома, объекты гражданской инфраструктуры и ЛЭП

Сегодня около 9 часов утра российские войска нанесли два удара контролируемыми авиабомбами по Казачьей Лопани на Харьковщине.

Об этом сообщил в Телеграм-канале начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, повреждениям подверглись несколько частных домов, объекты гражданской инфраструктуры, линии электропередач.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

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