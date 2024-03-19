Оккупанты ударили КАБами по Казачьей Лопани, повреждены дома, объекты гражданской инфраструктуры и ЛЭП
Сегодня около 9 часов утра российские войска нанесли два удара контролируемыми авиабомбами по Казачьей Лопани на Харьковщине.
Об этом сообщил в Телеграм-канале начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, повреждениям подверглись несколько частных домов, объекты гражданской инфраструктуры, линии электропередач.
На данный момент информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.
Топ комментарии
+1 Gozzalik salonu
показать весь комментарий19.03.2024 10:47 Ответить Ссылка
+1 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий19.03.2024 10:48 Ответить Ссылка
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Гончарук з тараном та разумковим, можуть підтвердити це слідчим з ГЕНПРОКУРАТУРИ, СБУ, ДБР, та ще купи структур, поки ще, як свідки!!
19.03.2024 755 доба війни
14 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
Слава Україні !
не вчи