В Беларуси арестовали пастора Зарецкого, который призывал молиться за Украину
Пастор евангелической церкви из Новолукомля Александр Зарецкий в Беларуси был арестован на 15 суток, поскольку он в своих проповедях призывал молиться за Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".
Зарецкий и его единомышленники не раз подвергались преследованиям полиции. В 2021 году у пастора прошли обыски, весной 2023 года он был задержан за "распространение экстремистских материалов".
Согласно постановлению суда, 18 февраля пастор, находясь на службе в церкви, "в присутствии граждан, с целью выражения своих общественно-политических интересов, прибегал к следующим заявлениям:
"Помолимся за сидящих в тюрьмах по надуманным причинам", "Посмотрите, как высшие чиновники говорят одно, а на улицах люди видят другое". "Молимся за У., приходите на молитвы за У".
Суд установил, что такими заявлениями пастор "участвовал в пикетировании" без разрешения райисполкома. Зарецкий на суде не признал себя виновным и заявил, что его высказывания были вырваны из контекста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дермократія...
Була...
Та всіх осіб...
Жіночої та чоловічої статі-
Які не належать до аристократії-
Поставили в стойло...
Такі діла...
«Памолімся за тых, хто ў турмах з сфальсыфікаваных прычынаў», «Паглядзіце, як вышэйшыя чыноўнікі гавораць адно, а на вуліцах людзі бачаць іншае», «Нам загадваюць гаварыць, што ўсё добра, усё падабаецца, і часам лепш пагаджацца», «людзі на У. - здраднікі, калі прыйшлі рускія, яны ўпалі ім у ногі», «Давайце маліцца за У., прыходзьце на малітвы за У.».
https://www.svaboda.org/a/32865960.html
Частина донбаських покидьків лягла під кацапів, як і вся Білорусь. А батюшка просив молитися за тих хто бореться.
А як мене хаяли білоруски, коли я порадила їм займатися своєю Білорусью , а не розумничати на Цензорі
Слав'янськії діти,
І забули у неволі,
Що вони на світі!
А на давнім пожарищі
Іскра братства тліла,
Дотлівала, дожидала
Рук твердих та смілих.
І дождалась... Прозрів єси
В попелі глибоко
Огонь добрий смілим серцем,
Смілим орлім оком!
І засвітив, любомудре,
Світоч правди, волі...
І слав'ян сім'ю велику
Во тьмі і неволі
Перелічив до одного,
Перелічив трупи,
А не слав'ян. І став єси
На великих купах,
На розпутті всесвітньому
Ієзекіїлем,
І - о диво! трупи встали
І очі розкрили,
І брат з братом обнялися
І проговорили
Слово тихої любові
Навіки і віки!
І потекли в одно море
Слав'янськії ріки!...."
(Шевченко "Єретик")