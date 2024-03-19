В Беларуси арестовали пастора Зарецкого, который призывал молиться за Украину

Пастор евангелической церкви из Новолукомля Александр Зарецкий в Беларуси был арестован на 15 суток, поскольку он в своих проповедях призывал молиться за Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".

Зарецкий и его единомышленники не раз подвергались преследованиям полиции. В 2021 году у пастора прошли обыски, весной 2023 года он был задержан за "распространение экстремистских материалов".

Согласно постановлению суда, 18 февраля пастор, находясь на службе в церкви, "в присутствии граждан, с целью выражения своих общественно-политических интересов, прибегал к следующим заявлениям:

"Помолимся за сидящих в тюрьмах по надуманным причинам", "Посмотрите, как высшие чиновники говорят одно, а на улицах люди видят другое". "Молимся за У., приходите на молитвы за У".

Суд установил, что такими заявлениями пастор "участвовал в пикетировании" без разрешения райисполкома. Зарецкий на суде не признал себя виновным и заявил, что его высказывания были вырваны из контекста.

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