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В Беларуси арестовали пастора Зарецкого, который призывал молиться за Украину

зарецький

Пастор евангелической церкви из Новолукомля Александр Зарецкий в Беларуси был арестован на 15 суток, поскольку он в своих проповедях призывал молиться за Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".

Зарецкий и его единомышленники не раз подвергались преследованиям полиции. В 2021 году у пастора прошли обыски, весной 2023 года он был задержан за "распространение экстремистских материалов".

Согласно постановлению суда, 18 февраля пастор, находясь на службе в церкви, "в присутствии граждан, с целью выражения своих общественно-политических интересов, прибегал к следующим заявлениям:

"Помолимся за сидящих в тюрьмах по надуманным причинам", "Посмотрите, как высшие чиновники говорят одно, а на улицах люди видят другое". "Молимся за У., приходите на молитвы за У".

Суд установил, что такими заявлениями пастор "участвовал в пикетировании" без разрешения райисполкома. Зарецкий на суде не признал себя виновным и заявил, что его высказывания были вырваны из контекста.

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Автор: 

арест (10465) Беларусь (7921) священник (228)


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Топ комментарии
+10
Рабам Бульбонедорейха дозволено молитись тільки за ***..ла та його холопа сашку.
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19.03.2024 10:57 Ответить
+6
Оце і є диктатура, таку сраку Зєрмакі мріють збудувати в Україні, один зі "слуг" вже мацає мозкі українцям а-ля Безумна-2.
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19.03.2024 11:10 Ответить
+5
Та ні, він не а-ля безумна. Він точно знає, що вчиняє злочин. Адвокат. Захищав ригівских суддів, Намагаться на рівні закону, захиснити судівску мафію. Ймовірно, шістка татарова-смірнова-портнова.
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19.03.2024 11:26 Ответить
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Рабам Бульбонедорейха дозволено молитись тільки за ***..ла та його холопа сашку.
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19.03.2024 10:57 Ответить
У Білорусі-
Дермократія...
Була...

Та всіх осіб...
Жіночої та чоловічої статі-
Які не належать до аристократії-

Поставили в стойло...
Такі діла...
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19.03.2024 10:58 Ответить
Отже гади. Вже наїжджають на Свободу совісті. Свободу віросповідання. Бульбаша на смітник !
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19.03.2024 11:08 Ответить
Оце і є диктатура, таку сраку Зєрмакі мріють збудувати в Україні, один зі "слуг" вже мацає мозкі українцям а-ля Безумна-2.
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19.03.2024 11:10 Ответить
Та ні, він не а-ля безумна. Він точно знає, що вчиняє злочин. Адвокат. Захищав ригівских суддів, Намагаться на рівні закону, захиснити судівску мафію. Ймовірно, шістка татарова-смірнова-портнова.
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19.03.2024 11:26 Ответить
Але ж Безугла теж добре знала свою гнилу справу і впоралася з нею, де зараз ВФЗалужний і його досвідчений генералітет, нажаль..
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19.03.2024 11:34 Ответить
Ви десь у рабів бачили совість? Особливо у тих хто мешкає у передпокою Параші?
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19.03.2024 12:00 Ответить
Це питання, я так зрозумів, до Grigoriy 🙂
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19.03.2024 12:04 Ответить
Саме так. Дід трохі помилився. Вибасаюсь.
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19.03.2024 12:44 Ответить
Цензор зацитував пастора не повністю. Там ще було, - він назвав українців зрадниками, які впали в ноги перед кацапами. Може, вирвано з контексту, але висловлювання неоднозначні.

«Памолімся за тых, хто ў турмах з сфальсыфікаваных прычынаў», «Паглядзіце, як вышэйшыя чыноўнікі гавораць адно, а на вуліцах людзі бачаць іншае», «Нам загадваюць гаварыць, што ўсё добра, усё падабаецца, і часам лепш пагаджацца», «людзі на У. - здраднікі, калі прыйшлі рускія, яны ўпалі ім у ногі», «Давайце маліцца за У., прыходзьце на малітвы за У.».

https://www.svaboda.org/a/32865960.html
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19.03.2024 11:10 Ответить
ХЗ що за маячня і що він мав на увазі..може плісняву зелену...бо очевидь що народ у ноги кацапам не впав..
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19.03.2024 11:19 Ответить
Очевидно мались на увазі лугандонські нєдорусскіє.
Частина донбаських покидьків лягла під кацапів, як і вся Білорусь. А батюшка просив молитися за тих хто бореться.
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19.03.2024 11:25 Ответить
Пятнадцать суток? В Украине пару лет дали бы. За измену. Потому что у нас демократия, в отличие от Бульбастана.
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19.03.2024 11:12 Ответить
Насправді, Цензор надав неповну інформацію. Ці 15 діб, - це другий строк, який дали пастору відразу ж, як він відбув попередні 15 діб. Тобто, загалом дали місяць.
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19.03.2024 11:14 Ответить
Ось прийшов 37 рік ї в Білорусь
А як мене хаяли білоруски, коли я порадила їм займатися своєю Білорусью , а не розумничати на Цензорі
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19.03.2024 11:16 Ответить
Він там вже давно. Білоруси унікальні тим що з совєцького гулагу стрибнули в лукашенківський майже без паузи. Тому не помічають різниці..
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19.03.2024 11:28 Ответить
Я не хочу сказати що ті білоруски були поганими. Даже дужі цікавими , НО Є ОДНЕ НО- вони ще були совком з совковою ментальностью і цього не розуміли. Вони вважали , як і кацапи, що українці і їх совок - одне ціле. А українці, які вже пройшли майдани і до речі ДЕМОКРАТИЧНІ ВИБОРИ , вже були далеко від совка.
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19.03.2024 11:36 Ответить
".... Виростали у кайданах

Слав'янськії діти,

І забули у неволі,

Що вони на світі!

А на давнім пожарищі

Іскра братства тліла,

Дотлівала, дожидала

Рук твердих та смілих.

І дождалась... Прозрів єси

В попелі глибоко

Огонь добрий смілим серцем,

Смілим орлім оком!

І засвітив, любомудре,

Світоч правди, волі...

І слав'ян сім'ю велику

Во тьмі і неволі

Перелічив до одного,

Перелічив трупи,

А не слав'ян. І став єси

На великих купах,

На розпутті всесвітньому

Ієзекіїлем,

І - о диво! трупи встали

І очі розкрили,

І брат з братом обнялися

І проговорили

Слово тихої любові

Навіки і віки!

І потекли в одно море

Слав'янськії ріки!...."

(Шевченко "Єретик")
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19.03.2024 11:43 Ответить
Повага справжньому пастирю та людині...
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19.03.2024 11:44 Ответить
Его сдали белокацапы. А он протупил что остался в рейхе.
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19.03.2024 12:06 Ответить
итак, отвергнувши ложь, говорите истину друг другу
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19.03.2024 14:13 Ответить
Наступило время проверки, кто из чего строил
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19.03.2024 14:16 Ответить
 
 