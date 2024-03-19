Если мы хотим мира, нам нужно готовиться к войне, - президент Евросовета Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал страны ЕС серьезно воспринимать Россию как военную угрозу и быть готовыми к любым сценариям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мишель написал в колонке французского издания Libération.

Глава Евросовета начал статью с вспоминания о том, как его 24 февраля на рассвете разбудил звонок Зеленского, и как он мгновенно осознал, что вся архитектура безопасности в Европе, существовавшая после Второй мировой войны, теперь безвозвратно изменится.

Мишель отметил, что современная Россия "является серьезной военной угрозой европейскому континенту и глобальной безопасности", и европейские государства и общества должны быть готовы к любым сценариям.

"Если мы хотим мира, нам нужно готовиться к войне… Пора брать на себя ответственность за нашу безопасность", - подчеркнул президент Евросовета.

Мишель также призывает попытаться удвоить закупки европейской оборонной промышленности к 2030 году, что позволит повысить готовность к возможной войне и обеспечит новые рабочие места и экономический рост.

"Мы должны удвоить наши усилия, чтобы помочь Украине и укрепить нашу европейскую оборону", - заметил глава Евросовета.

Мишель отметил важность поддерживать Украину и предоставлять ей все необходимое – от снарядов и стрелкового оружия до ПВО.

"Нужно использовать европейский бюджет для закупки оружия и снаряжения для Украины. И нам следует использовать исключительные прибыли от замороженных российских активов", - пояснил он.

Мишель добавил, что в этом контексте он считает важнейшим саммит европейских лидеров, который состоится 21-22 марта в Брюсселе.