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Если мы хотим мира, нам нужно готовиться к войне, - президент Евросовета Мишель

мішель

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал страны ЕС серьезно воспринимать Россию как военную угрозу и быть готовыми к любым сценариям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мишель написал в колонке французского издания Libération.

Глава Евросовета начал статью с вспоминания о том, как его 24 февраля на рассвете разбудил звонок Зеленского, и как он мгновенно осознал, что вся архитектура безопасности в Европе, существовавшая после Второй мировой войны, теперь безвозвратно изменится.

Мишель отметил, что современная Россия "является серьезной военной угрозой европейскому континенту и глобальной безопасности", и европейские государства и общества должны быть готовы к любым сценариям.

"Если мы хотим мира, нам нужно готовиться к войне… Пора брать на себя ответственность за нашу безопасность", - подчеркнул президент Евросовета.

Мишель также призывает попытаться удвоить закупки европейской оборонной промышленности к 2030 году, что позволит повысить готовность к возможной войне и обеспечит новые рабочие места и экономический рост.

"Мы должны удвоить наши усилия, чтобы помочь Украине и укрепить нашу европейскую оборону", - заметил глава Евросовета.

Мишель отметил важность поддерживать Украину и предоставлять ей все необходимое – от снарядов и стрелкового оружия до ПВО.

"Нужно использовать европейский бюджет для закупки оружия и снаряжения для Украины. И нам следует использовать исключительные прибыли от замороженных российских активов", - пояснил он.

Мишель добавил, что в этом контексте он считает важнейшим саммит европейских лидеров, который состоится 21-22 марта в Брюсселе.

Автор: 

Европа (1916) помощь и поддержка (875) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+5
Для зміцнення оборони Європи необхідно прийняти України до НАТО. Без зволікань та без варіантів
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19.03.2024 11:09 Ответить
+5
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19.03.2024 11:14 Ответить
+4
Они братья. Мишеля просто украли цыгане и вывезли во Францию, а нам Шморгаля оставили на зло
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19.03.2024 11:11 Ответить
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Європа ше на розслабоні? - Мішель не брат Шмигаля?
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19.03.2024 11:08 Ответить
Они братья. Мишеля просто украли цыгане и вывезли во Францию, а нам Шморгаля оставили на зло
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19.03.2024 11:11 Ответить
Це нам ще пощастило. До тепер.
Головування в Раді Європейського Союзу
2022
січень-червень Франція
липень-грудень Чехія
2023
січень-червень Швеція
липень-грудень Іспанія
2024
січень-червень Бельгія
липень-грудень Угорщина
От буде не весело.
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19.03.2024 11:33 Ответить
Для зміцнення оборони Європи необхідно прийняти України до НАТО. Без зволікань та без варіантів
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19.03.2024 11:09 Ответить
Не меліть дурниць у стилі *******...
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19.03.2024 11:16 Ответить
Була б Україна у НАТО - не було б повномасштабного кацапського вторгнення 24.02.2022
Була б Україна у НАТО - @уйпіду не зняв би з посади Генерала Залужного, не отримав би згоди від партнерів по Альянсу
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19.03.2024 11:20 Ответить
Ох це "ЯКБИ"! Якби мудрий нарід не повівся на дешеві обіцянки і не посадив неврівноваженого і некомпетентного віслюка на престол... От тоді "БУЛО Б"...
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20.03.2024 10:40 Ответить
так не буває. Визнавати загрожу і продовжувати торгувати з рашкою. Так не може бути. Одні у Європі проти кацапі, други у тій ж Європі ***** дупу вилізують
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19.03.2024 11:13 Ответить
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19.03.2024 11:14 Ответить
для них це гостросюжетне шоу , кров будуть проливати тільки українці
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19.03.2024 11:17 Ответить
ЇМ ( європейцям) не треба ні до чого готуватися, достатньо просто забезпечити ЗСУ всім необхідним👈
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19.03.2024 11:20 Ответить
все нове - забуте старе
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19.03.2024 11:20 Ответить
Si vis pacem? para belum!///
З часів Карфагену-

Всі агресори на планеті-
Бояться цієї фрази...

Виникають каоліції...
Вмикається процесор-

Забувать про лоск та стрази-

Зброю всі виробляють...
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19.03.2024 11:28 Ответить
у рожевих поні, все просто. навколо, тільки хороше, а поганого не існує. закрив очі і все, поганого не існує.

"Британский историк Энтони Бивор в своей книге "Падение Берлина. 1945" утверждает, что красноармейцы изнасиловали в общей сложности около двух миллионов немок.

Немецкий историк Йоахим Хоффман писал о том, что советские войска давили колонны беженцев танками и заживо сжигали мирных жителей, запирая их в амбарах и сараях.

"Мы писали, кричали о священной мести. Но кто были мстители, и кому мы мстили? Почему среди наших солдат оказалось столько бандитов, которые скопом насиловали женщин, девочек, распластанных на снегу, в подворотнях, убивали безоружных, крушили все, что не могли унести, гадили, жгли? И разрушали бессмысленно, лишь бы разрушить. Как все это стало возможным?", - задавался вопросами Копелев в своей книге "Хранить вечно".
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19.03.2024 11:56 Ответить
Ага давай развивай торговлю с парашей.
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19.03.2024 12:10 Ответить
 
 