Оккупанты пытаются выбивать подразделения Сил обороны с левобережья, потери РФ во время штурмов достигают 70%, - ОК "Південь"
Войска РФ совершают штурмы на левобережье Херсонщины, однако терпят существенные потери.
Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Работа врага очень насыщена и по правому берегу, и по левому. На левом берегу они пытаются выбивать наши подразделения, но продолжают экономить бронетехнику. Штурмы, которые провели в минувшие боевые сутки снова нанесли потерю врагу до 70% состава тех штурмовых групп, которые выдвинулись", – отметила она.
По словам спикера, оккупанты продолжают наносить удары по правому берегу, в результате чего страдают гражданские. Рашисты применяют не только артиллерию, но и FPV-дроны и дроны типа Ланцет.
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Тєлємарафон ***...
Надзичайно важко, вкрай небезпечно, неймовірно, проте вже шість місяців наші Воїни тримають та розширюють плацдарм на лівому березі. Слава ЗСУ!
інакше здохнете всі на українській землі 🤬
Також пишуть про значні втрати, бо ховатись ніде- все зруйновано, а підвали підтоплює. І якщо десь сухо то набиваються більше десятка- один каб поруч і ...