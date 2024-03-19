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Новости Война
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Оккупанты пытаются выбивать подразделения Сил обороны с левобережья, потери РФ во время штурмов достигают 70%, - ОК "Південь"

рф,орки,окупанти,рашисти

Войска РФ совершают штурмы на левобережье Херсонщины, однако терпят существенные потери.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Работа врага очень насыщена и по правому берегу, и по левому. На левом берегу они пытаются выбивать наши подразделения, но продолжают экономить бронетехнику. Штурмы, которые провели в минувшие боевые сутки снова нанесли потерю врагу до 70% состава тех штурмовых групп, которые выдвинулись", – отметила она.

По словам спикера, оккупанты продолжают наносить удары по правому берегу, в результате чего страдают гражданские. Рашисты применяют не только артиллерию, но и FPV-дроны и дроны типа Ланцет.

Читайте также: ОК "Південь" о попытках армии РФ добраться до правого берега Херсона: Оккупантам нужна победа перед квазивыборами

Автор: 

Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4890)


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Одна вже докизділась...Маляр...тепер ще одна, на черзі Гуменюк.
Тєлємарафон ***...
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19.03.2024 11:16 Ответить
Бережи Боже наших Героїв на лівому березі Дніпра!
Надзичайно важко, вкрай небезпечно, неймовірно, проте вже шість місяців наші Воїни тримають та розширюють плацдарм на лівому березі. Слава ЗСУ!
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19.03.2024 11:16 Ответить
Я до 7 листопада жив не подалик від Кринок(8-9км на південь),від яких залишилися тільки фундаменти....,коли до нас в село прилитіло три "привіта", одни з них вбив людину- "созрєл" і виїхав.Так туди(в Кринки) так насипали нашим хлопцям,що в наших домівках ,від вибухів шибки дзвеніли і земля після КАБів ходуном ходила. Слава ЗСУ!
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19.03.2024 11:45 Ответить
Кацапи , здавайтесь в полон ,
інакше здохнете всі на українській землі 🤬
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19.03.2024 12:44 Ответить
Треба зробити всi 100% 😁
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19.03.2024 13:33 Ответить
В твітері повно фоток від захисників з того берега- показували поранені руки, які довелось відрізати бо евакуації не було 2 тижні.
Також пишуть про значні втрати, бо ховатись ніде- все зруйновано, а підвали підтоплює. І якщо десь сухо то набиваються більше десятка- один каб поруч і ...
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19.03.2024 16:08 Ответить
 
 